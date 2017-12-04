Генерал из КГБ может возглавить челябинский штаб Путина

21:18 04 декабря 2017 0

Борис Дубровский (слева), Евгений Тефтелев (в центре) и Евгений Голицын будут работать на явку Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Пока Центризбирком РФ не дал старт президентской кампании, а сам глава государства не объявил о выдвижении кандидатом, на Южном Урале уже создают избирательные штабы кандидата. В Челябинской области их будет два — официальный и неформальный. Они будут совершенно разными по функционалу. В «публичном» штабе соберут так называемых лидеров общественного мнения (ЛОМов). А с технологическими и административными вопросами будут помогать в администрации губернатора.

В середине декабря Центризбирком объявит дату выборов и даст старт кампании. К этому времени, сообщает источник «URA.RU», представитель челябинской власти, уже должно быть понимание по персоналиям, которые сформируют так называемые штабы общественной поддержки. «Сейчас составляются списки людей, которые станут лицами избирательного штаба в Челябинской области», — отметил высокопоставленный собеседник.

Анатолий Сурков (в центре) возглавлял официальный штаб кандидата в губернаторы Бориса Дубровского (слева) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Штаб общественной поддержки кандидата в президенты Владимира Путина на прошлых выборах возглавлял медиаменеджер Валерий Шагиев. Он в рамках Общероссийского народного фронта с другими активистами ездил по территориям и встречался с избирателями. Вместе с ним почти всю область объехали председатель областного совета ветеранов, генерал из налоговой полиции и КГБ Анатолий Сурков, руководитель регионального отделения (ныне федеральной структуры) «Опоры России» Александр Калинин, глава регионального отделения «Деловой России» Константин Захаров, представительница женского движения Наталья Баскова и другие общественники и политики.

«Нам нужно было консолидировать все силы, не мобилизованные партийным ресурсом. Прямая агитация была запрещена.

Нас настраивали, что лучше поговорить в курилке с 5-10 работниками предприятия и информация разойдется по сарафанному радио», — вспоминает один из участников той кампании.

Участие челябинских общественников в кампании было признано настолько успешным, что эта технология применялась в 2014 году на выборах губернатора, когда штаб кандидата Бориса Дубровского официально возглавлял Анатолий Сурков. Он же руководил штабом в 2016 году на выборах в Госдуму. С большой вероятностью, если он не возглавит штаб, то войдет в число медийных лиц, которые поддержат Владимира Путина, говорят наблюдатели.

У Сергея Обертаса своя задача — «чистота» выборов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Что касается неофициального штаба, то на последних выборах в Госдуму в 2016 году губернатор Борис Дубровский, по сути, взял на себя кампании в одномандатных округах. В последние недели перед единым днем голосования он провел несколько закрытых встреч с представителями бизнеса и главами территорий.

Во время президентской кампании Борис Дубровский вновь объединит лидеров региона в неофициальном штабе. По информации «URA.RU», он уже провел первое установочное заседание, в котором участвовали спикер Заксобрания Владимир Мякуш, первый вице-губернатор Евгений Редин, вице-губернатор Евгений Голицын, председатель облизбиркома Сергей Обертас и мэр Челябинска Евгений Тефтелев.

Скоро этот штаб соберется еще раз, чтобы обсудить установки, которые получили «политические» вице-губернаторы во время обучения в Подмосковье. От Челябинской области там участвовал Евгений Голицын. Он оказался недоступен для комментариев. Однако, по информации источников агентства, главная установка, которую получили кураторы внутренней политики в регионах:

никто не отменял задачу по явке минимум в 70% и такому же результату для первого лица.

При этом ни в коем случае нельзя сгонять людей. Нужно технологическими решениями убедить южноуральцев прийти на выборы. Сергей Обертас в штаб не войдет, но у него задача аналогичная — работать на явку и чистоту кампании.

Внутри обоих штабов будут руководители по направлениям: работа с ветеранами и молодежью, общественными организациями и женскими движениями и тому подобным. Сейчас готовятся целые пакеты мероприятий, которые предлагается провести для повышения явки. Рассматривался вариант проведения референдума для того, чтобы на участки для голосования пришло как можно больше людей. Пока вопрос не закрыт, но, с большой вероятностью, в Челябинской области его не будет. «Федеральная установка — не более 2 референдумов на каждый федеральный округ. В Челябинской области нет однозначного вопроса, который бы поднял людей прийти проголосовать. Если рассматривать экологию — это негативная повестка. Поэтому, скорее всего, у нас референдума не будет», — полагает высокопоставленный собеседник.

Источники в администрации Челябинска подтверждают, что штаб уже создан и на уровне города. Его координирует первый вице-мэр Наталья Котова. Евгений Тефтелев входит в областную структуру и транслирует своему заму главные установки. А Котова проводит совещания с главами районов. Составляются списки председателей КТОСов (комитет территориального общественного самоуправления), старших домов, общественников и активистов, которые сами хотят поддержать кандидата в президенты.

Некоторые депутаты райсоветов уверяют, что им даны поручения организовывать концерты, чаепития, поздравления жителей с праздниками. «Всем ставится задача — 70 на 70 [явка и процент за президента]. Обещают, что в списки кандидатов на выборах в 2019 году не включат нескольких депутатов, на чьих округах будут худшие результаты», — рассказал один из депутатов. «Никто никого не будет наказывать за явку и процент. Это может быть инициативой какого-то местного чиновника. Но за такое будем „бить по рукам“. Нам нужны самые честные и прозрачные выборы», — резюмировал областной чиновник.