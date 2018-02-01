У Холманских появилась альтернатива должности полпреда президента

02:56 01 февраля 2018 0

Андрей Ветлужских (слева) и Игорь Холманских (справа) претендуют на одну должность. Кому-то придется уступить. «URA.RU» выяснило, кому Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Накануне в Екатеринбург прилетел председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) 68-летний Михаил Шмаков. Его двухдневный визит на Средний Урал особенно важен тем, что он может лишиться своего поста из-за преклонных лет. А на его место как раз метят два высокопоставленных уральца, которые сопровождают гостя в Екатеринбурге, сообщают «URA.RU» высокопоставленные лица.

1 февраля Шмакова ждут на фуршете в Театре музыкальной комедии в честь 100-летия Федерации свердловских профсоюзов. Но прилетел профсоюзный лидер загодя: в среду у него запланирован ряд кабинетных встреч с руководством Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей.

Михаил Шмаков руководит ФНПР 32 года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Шмаков руководит ФНПР с 1986 года. Очередные выборы главы организации должны пройти в 2020 году. Однако из-за преклонного возраста (в августе 2018-го ему исполняется 69 лет), по словам источников, сразу после президентских выборов он может подать в отставку.

Возраст — это не единственная причина. Как рассказывают профсоюзники, за 30 лет к нему накопилось множество вопросов. «При нем началась масштабная распродажа имущества, которое досталось федерации от Всесоюзного центрального совета профессиональных союзов. Известно, что в 2013 году ФНПР владела не более 30% полученных от советских профсоюзов объектов. Как обстоят дела с имуществом, бюджетом — сейчас узнать невозможно. Дело в том, что Шмаков занимает сразу три поста в ФНПР: председателя федерации, главы исполкома и главы генсовета. Такая узурпация власти уже неоднократно становилась причиной недовольств, — рассказывает собеседник. — А еще, согласно социологическому исследованию, которое проводилось несколько лет назад, только 12% процентов членов ФНПР знали, что именно Шмаков руководит организацией».

Ветлужских является подчиненным Холманских по линии организации «В защиту человека труда» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

ФНПР — серьезный ресурс. В организации состоят 22 миллиона человек, которые ежегодно отчисляют в бюджеты своих профобъединений (их 122 по всей стране) почти 68 миллиардов рублей, сообщает РБК. Кроме того, пишет издание, немалая часть многомиллиардного состояния организация заработала на недвижимости, бесплатно доставшейся от Советского Союза.

Источники агентства из ФНПР видят логичным передать пост главы свердловскому депутату Госдумы, лидеру региональной федерации профсоюзов Андрею Ветлужских. По их словам, он единственный в парламенте руководитель региональной профсоюзной организации, которая к тому же считается одной из самых сильных в стране. «В качестве примера удачного отстаивания своих прав можно вспомнить профсоюзников Качканарского ГОКа, Богословского алюминиевого завода. Сейчас вот на УВЗ профкомовская ячейка уперлась и давит на начальство. Ветлужских в этих вопросах всегда стоит на стороне рабочих, оказывает им консультации», — говорит высокопоставленный профсоюзник.

Свердловский политолог Александр Пирогов говорит, что у Ветлужских есть амбиции продолжать карьерный рост. «При двух его статусах, он и так имеет достаточно возможностей для удовлетворения своих профессиональных и политических амбиций. Но плох тот солдат, который не мечтает стать генералом», — считает эксперт.

ФНПР является мощным политическим и финансовым ресурсом Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

«Это не более чем разговоры», — лаконично ответил Ветлужских нашему агентству. Политолог Александр Белоусов считает, что свердловчанин ведет себя стратегически правильно: «Чем меньше ты демонстрируешь свои амбиции, тем больше шансов, что они будут удовлетворены. У него они явно есть. Не зря же он пошел в Госдуму».

Но шансы Ветлужских стремятся к нулю, учитывая информацию от других источников «URA.RU»: эту должность готовят, как альтернативное предложение для полпреда президента в УрФО Игоря Холманских. В его движении «В защиту человека труда» (общественная организация, отстаивающая интересы людей рабочих профессий) Ветлужских является заместителем Холманских. Статус депутата Госдумы также не дает ему преимуществ перед полпредом президента.

«Полномочия Холманских прекратятся, как только в должность вступит президент (ориентировочно инаугурация избранного 18 марта главы государства пройдет 7 мая). Нужно учитывать, что на протяжении шести лет помимо работы в полпредстве он возглавлял рабочее движение „В защиту человека труда“, которое до сих пор живо и сворачиваться не собирается. Поэтому Игорь Рюрикович вполне имеет право рассчитывать на место председателя ФНПР», — говорит собеседник.

Политолог Андрей Колядин, работавший заместителем Холманских в 2012—2013 годах, считает: «Санкции США (речь о „кремлевском списке“ — прим. ред.) в отношении него — еще раз подтверждают его заслуги на госслужбе. Одно время его уже прочили на должность министра труда, сейчас обсуждают новые кадровые перспективы. Посмотрим, решать президенту».

Холманских шесть лет руководит движением «В защиту человека труда» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Гендиректор центра политической информации Алексей Мухин считает, что в любом случае решение за президентом. «Он назначает и снимает полпредов. Поэтому комментировать слухи пока преждевременно», — сообщил политолог.

Андрей Ветлужских в беседе с нашим агентством назвал разговоры о кадровых перестановках «слухами». «Шмаков мощный президент, он в силе. Во всем мире его знают. При таком раскладе у нас в профсоюзах обычно переизбираются. Я думаю, и Шмаков, и Игорь Рюрикович, и я — все на своих местах», — прокомментировал он.

В полпредстве «URA.RU» также сообщили, что информацией о возможных кадровых перестановках не располагают. «Игорь Рюрикович занимает должность полномочного представителя президента в УрФО. Работает в своем обычном режиме», — сообщили нашему агентству в пресс-службе.