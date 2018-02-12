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12 февраля 2018
Главные новости 
19:38  12 февраля 2018 0

«Выходит, мы возили людей на недоукомплектованных самолетах?»

Виновата ли Украина в авиакатастрофе в Подмосковье
Станислав Захаркин
© Служба новостей «URA.RU»
После катастрофы Минтранс посоветовал «Саратовским авиалиниям» снять все АН-148Фото: Максим Григорьев/ТАСС

После падения самолета в Подмосковье 11 февраля «Саратовские авиалинии» сняли со своих рейсов все АН-148. В СМИ начали писать о том, что воздушное судно было сконструировано в Киеве и обслуживалось украинскими специалистами, многие заговорили об «украинском следе» в трагедии. В понедельник, 12 февраля, стало известно, что Киев уже назначил своего уполномоченного представителя для участия в расследовании катастрофы самолета. Этого от Украины требует приложение 13 к Чикагской конвенции о международной авиации, говорится на сайте Межгосударственного авиационного комитета (МАК).

Кирилл патриарх Московский Архив 2010 Челябинск, пилот, летчик, ту134, пассажирский самолет, авиалайнер
Группа спасателей на месте катастрофы
Фото: сайт МЧС России

На протяжении последних четырех лет российские авиакомпании все чаще отказывались от модели, спроектированной ГП «Антонов» (входит в состав государственного концерна «Укроборонпром»), несмотря на то, что технических претензий к самолету не было. Ожидалось, что в 2018 году производство АН-148 в Воронеже будет окончательно законсервировано. После катастрофы в СМИ многие вновь заговорили о том, что АН-148 морально устарели, что вкупе с погодными условиями могло стать причиной катастрофы в Подмосковье.

Однако за десятки лет эксплуатации сообщалось лишь об одной катастрофе с участием АН-148, она случилась в 2011 году. Тогда самолет рухнул во время учебно-тренировочного полета, причиной стала ошибка экипажа. К 2018 году, помимо «Саратовских авиалиний», АН-148 эксплуатируется авиакомпанией «Ангара», российскими министерством обороны и МЧС, специальным летным отрядом «Россия». «Для региональных перевозок этот самолет подходит идеально», — замечает генеральный директор ассоциации «Аэропорт», член Общественного совета при Федеральном агентстве воздушного транспорта Виктор Горбачев.

Эксперты в один голос утверждают, что если проблемы с эксплуатацией АН-148 и есть, то носят они исключительно политический характер. «После того, как Украина взяла курс на разрыв экономической кооперации, многие авиакомпании стали бояться покупать этот самолет.

Самолеты берут на десятилетия, а когда производитель в любой момент может отказать в поставке запчастей по политическим причинам, это делает покупку АН-148 довольно рискованным делом», — рассказал «URA.RU» руководитель информационного портала «Авиа.ру» Роман Гусаров.

Однако обслуживание самолетов до последнего времени традиционно проводилось в Воронеже, говорит эксперт. «Часть деталей производилась в России, часть — на Украине. Уполномоченные предприятия поставляли нужные детали. Сервис самых главных деталей самолета, а именно двигателей, осуществлялся в России под контролем специалистов с Украины», — уточняет авиаспециалист.

Чешский самолет на УЗГА. ЕКатеринбург, самолет, легкая авиация, l-410, аэропорт уктус
Всего у «Саратовских авиалиний» 12 самолетов
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

При этом ГП «Антонов», как производитель самолета, мог в любой момент поставить более жесткие условия по обслуживанию, замечает Виктор Горбачев. «У них есть право, например, заставить наши авиакомпании проводить обслуживание только на их базе и назначить при этом любую цену», — рассказал эксперт «URA.RU».

До этого остановка эксплуатации всех машин одного типа производилась лишь при катастрофах в военной авиации, замечает Горбачев. «Для „Саратовских авиалиний“ эта остановка будет ощутимой. АН-148 — машины старые, проверенные, летают не один десяток лет. У них всего 12 самолетов и четыре из них — это АН-148. Все билеты проданы заранее, на чем они теперь будут перевозить людей, как возвращать деньги?» — удивляется эксперт в разговоре с «URA.RU».

Эта рекомендация спущена сверху из министерства транспорта, уверяет заслуженный пилот России, бывший летный директор «Внуковских авиалиний» Юрий Сытник.

«Решение скорей демонстративное и в корне неверное. Выходит, что мы возили людей на недоукомплектованных и неиспытанных самолетах? Люди могут начать думать, что их использовали в качестве подопытных кроликов», — рассказал Сытник «URA.RU».

Он напоминает: когда аналогичные катастрофы происходили с «Боинг-737», подобных мер никто не предпринимал — ведь остановка эксплуатации популярных моделей самолетов могла парализовать всю гражданскую авиацию. Вспоминает он и реакцию властей на теракт в Домодедово в 2011 году. «Событие уже произошло, а после него демонстративно привели в аэропорт толпы силовиков, которые шныряли туда-сюда в касках и бронежилетах, мешая работе аэропорта и пугая тех, кто приехал на вылет. Лишь бы видимость работы создать», — замечает эксперт.

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В результате катастрофы в Подмосковье погиб 71 человек. Поиски тел и обломков ведутся уже сутки
Фото: сайт МЧС России

При этом, как уверяет Роман Гусаров, МЧС и Минобороны не станут останавливать работу АН-148, пока не будет принято соответствующее решение Росавиации. «Само собой, если выяснится, что причина авиакатастрофы не в каких-то конструкционных особенностях самолета, то он вернется в эксплуатацию и на „Саратовских авиалиниях“», — рассказал Гусаров «URA.RU».

Напомним, по последней информации, судно разрушилось при ударе об землю. Взрыв в воздухе следователи не подтверждают. Пока на месте крушения Ан-148 удалось найти лишь один из двух бортовых самописцев.

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