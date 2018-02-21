09:02 21 февраля 2018 0

Козицын лично выйдет в народ. Сильный шаг, но и момент — острее некуда Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Совладелец Уральской горно-металлургической компании Андрей Козицын сегодня попытается реабилитироваться и переломить негативную повестку, куда все глубже погружается его холдинг. В ДК «Металлург» Верхней Пышмы пройдет его встреча с общественностью. Столь прямолинейный ход — мера вынужденная, поскольку на кону имиджевые потери не только компании, но и некогда самого влиятельного и совершенно точно наиболее популярного бизнесмена Среднего Урала.

Холдинг все глубже погружается в негативную повестку Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

«А.А. Козицын обозначит стратегическую задачу по развитию ГО Верхняя Пышма до 2023 года: несмотря на западные санкции превратить Верхнюю Пышму в лучший город страны, где каждый житель реализовал бы свое право на достойную, комфортную и безопасную жизнь и имел бы возможность развивать свои способности и таланты», — говорится в официальном релизе, рассылаемом компанией. Инсайдеры при этом обращают внимание на лозунг, под которым пройдет пресс-конференция: «Вперед, Верхняя Пышма 2018!» (если сократить слоган до аббревиатуры ВВП-2018, то она будет совпадать с ФИО президента России Владимира Владимировича Путина, баллотирующегося в 2018 году на новых выборах).

Для окружения Андрея Козицына, впрочем, очевидно, что вопросы будут касаться не только Верхней Пышмы, поскольку основную медийную канву в жизни компании сегодня формирует Екатеринбург. Уральская столица дает плотный и пока лишь усугубляющийся негатив в репутационном мониторинге компании. Один из ярких примеров последнего: скандальный видеоролик, где неизвестные поиздевались над организаторами митинга против сноса недостроенной телебашни, который осуществляется по заказу металлургов.

Пресс-служба УГМК сняла с себя ответственность за изготовление клипа, но не смогла избежать обвинений в раскручивании конфликта вокруг и без того «взрывоопасной» ситуации и переходе на личности.

Подготавливаемая к сносу телебашня — не единственный генератор негатива для компании. Неожиданным образом 15 февраля прошло заседание екатеринбургский градсовета, на котором компания не смогла защитить концепцию нового ЖК «Нагорный» (четыре жилых небоскреба) на площадях завода «Уралкабель» из-за отсутствия социальной инфраструктуры и нечетких перспектив для выносимого екатеринбургского предприятия.

Телебашня — это лишь один из негативных поводов в повестке УГМК Фото: Марина Молдавская © URA.RU

Негатив 2018 года продолжает прошлогоднюю «черную полосу» компании в элитной повестке. Пришедший в УГМК антикризисным менеджером поверенный уральских силовиков Алексей Свалов начал реформы, вследствие которых главный телеканал холдинга — АТН — лишился не только легендарного гендиректора Галины Левочкиной, но и потерял контракт со свердловской властью, которая вывела из эфира все сторонние продакшн-студии.

Кадровые потери, впрочем, на этом не закончились и в конце года аппаратные позиции УГМК в свердловском правительстве несколько ослабли. Лояльного компании министра здравоохранения Игоря Трофимова сменил областной фтизиатр Андрей Цветков. Сейчас компания старается пролоббировать назначение главой МУГИСО не менее дружественного ей министра природных ресурсов Алексея Кузнецова, но пока особых успехов в этом не достигла.

В довершение всего компания получила негатив и на отдаленной северной территории, где холдинг обвинили в загрязнении реки Ивдель — единственного источника питьевой воды для местных жителей. А в соцсетях звучат обвинения в адрес подразделения УГМК-Агро, которое в прошлом году масштабно презентовало сыры собственного производства.

Сейчас компанию обвиняют в продаже недозревших сыров. В фейсбуке руководитель подразделения Илья Бондарев заверяет, что проблема известна и уже решена.

Позитивные моменты, настаивают собеседники в топ-менеджменте компании, остаются. Хоккейный клуб «Автомобилист» в этом сезоне выступает значительно лучше, чем в прошлом, когда команда осталась без плей-оффа. Екатеринбуржцы сейчас занимают четвертую строчку в конференции «Восток» и уверенно выходят в плей-офф, где имеют шансы пройти, как минимум, во второй раунд.

Впрочем, в кулуарных разговорах позитивные моменты не помешали появлению неприятных сравнений. Просадка в PR-позициях «главного медника» для истеблишмента оказалась прямо пропорциональна медийным успехам его товарища — главы совета директоров Русской медной компании Игоря Алтушкина.

Последний на протяжении прошлого года упоминался почти в два раза реже Андрея Козицына (1480 упоминаний в уральских СМИ против 2390, по замерам «АПИ мониторинг»). Тем не менее, «точечные удары» по повестке компании РМК сняли негатив с темы кафедрального собора Святой Екатерины, помогли получить окончательные согласования по ЖК «Екатерининский парк», вызывать восхищение локальных урбанистов строительством офиса РМК на улице Горького. В энтертейнменте Алтушкин также присутствует благодаря визитам в Екатеринбург двух святейших патриархов Иерусалимского и Александрийского, регулярно проводимым масштабным спортивным мероприятиям, оцененным даже федеральными специалистами.

Начало 2018 года также вышло у Игоря Алтушкина позитивным: в эти выходные он провезет по Челябинску и Екатеринбургу легенду бокса Майка Тайсона. При этом, бизнесмену удалось внести это мероприятие в официальный график пропрезидентского движения «Putin Team». Есть и иные проявления доброго отношения: несколько дней назад бизнесмен получил из рук губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева звание «Почетного гражданина Свердловской области».

В пресс-службе УГМК разнящиеся векторы медийных успехов комментировать не стали, уточнив лишь, что мероприятие в Верхней Пышме «имеет локальные цели и это вовсе не компенсация какого-либо негатива».