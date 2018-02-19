21:48 19 февраля 2018 2

Алтушкин и Скуратов — живые герои сегодняшней церемонии награждения Фото: Анна Майорова © URA.RU

Почти полсотни уральцев получили государственные награды из рук губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. Чествование граждан, внесших значительный вклад в развитие региона, состоялось в зале с колоннами Дома Севастьянова. В числе награжденных оказались промышленники, педагоги, ученые, рабочие заводов, ветераны, спортсмены, деятели культуры, общественники и один метеоролог.

Галина Шепоренко попросила губернатора обратить внимание глав муниципалитетов на малые метеостанции, разбросанные по региону Фото: Анна Майорова © URA.RU

Попытки журналиста «URA.RU» до начала церемонии выяснить, за что получила знак отличия Свердловской области «Жизнь во благо» член совета директоров «Русской медной компании» Татьяна Алтушкина, к успеху не привели.

— Как вы думаете, какие конкретные заслуги отмечает этот знак, Татьяна Анатольевна? — поинтересовался я у бизнес-вумен, чьи сумка, обтягивающее платье и туфли сегодня были ярко-синего цвета.

— Честно скажу, не знаю. Столько всего делается, я не решусь предугадать, — скромно ответила Алтушкина.

— Не за шестерых детей? — предположил я.

— Кстати, тогда это было бы самой объективной и понятной для меня наградой, — улыбнувшись, парировала гостья церемонии и, в итоге, получила награду «За большой вклад в благотворительную деятельность в Свердловской области».

Выйдя на сцену, губернатор процитировал речь главы государства, произнесенную в ноябре 2017 года на вручении госнаград в Кремле: «Как подчеркнул президент России Владимир Путин, каждому поколению нужны люди, способные вдохновлять, задавать ориентиры, совершать героические поступки». Замечательно, что именно такими людьми богат наш регион. Вы — главные герои нашего времени».

С этого момента качество услуг «Уральских авиалиний», как минимум, не должно упасть Фото: Анна Майорова © URA.RU

Известно, что семья Алтушкиных трижды избегала вручения им наград, но в этот раз, признаются они, «просто уже неудобно стало отказываться». В итоге, главе семейства получил знак «Почетного гражданина Свердловской области» и атласную ленту через плечо «за выдающиеся достижения в экономической сфере жизни области, способствовавшие укреплению и развитию региона».

Те же регалии достались и гендиректору «Уральских авиалиний» Сергею Скуратову. После церемонии тот признался, что награда для него — «психологическая стимуляция, чтобы не снижать своей же планки, стараться делать свое дело, как и прежде, хорошо, а то и еще лучше». Важность награды для управленца, как оказалось, состоит и в ее редкости: «Нас ведь немного таких — я вот как раз 60-й».

Скуратов немного просчитался — 60-м оказался посмертно награжденный бывший первый зампредседателя свердловского горисполкома по вопросам капстроительства, один из авторов генплана Екатеринбурга Владимир Букин. Награду за него получал сын Вячеслав Букин.

Практически все получатели наград выходили на сцену с комплиментарными речами. Лишь удостоенная звания «Заслуженный метеоролог РФ» главный синоптик «Уралгидромета» Галина Шепоренко пожаловалась на финансовые сложности и попросила главу региона оказывать содействие в обеспечении деятельности метеостанций, разбросанных по региону «в вопросах землеотводов и охраны зон станций». После этого и она пожелала всем собравшимся и губернатору успеха и процветания.

После громкого объявления «бокал шампанского» и короткого разговора с губернатором (который пил сок) уже с глазу на глаз гости стали быстро покидать резиденцию.