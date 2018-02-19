Защитников телебашни в Екатеринбурге заставили танцевать голышом

19:37 19 февраля 2018 0

В ролике, по всей видимости, все те, кого удалось опознать с записанных на митинге видео Скриншот видео с YouTube

Екатеринбург бурлит обсуждением видеоролика, в котором неизвестные поиздевались над организаторами митинга против сноса телебашни в Екатеринбурге — депутатами гордумы Олегом Хабибуллиным и Константином Киселевым, а также представителем Заксобрания Александром Ивачевым.

Сама акция, на который по разным подсчетам собрались около двух сотен человек, проходила 10 февраля в сквере на Большакова, у КРК «Уралец». Ее участники высказали мнения по поводу сноса телебашни компанией УГМК, прогулялись до гигантского недостроя, где выпустили в небо воздушные шары.

Главные активисты митинга 10 февраля практически все попали в ролик сторонников сноса башни Фото: Марина Молдавская © URA.RU

Ролик, выложенный на неизвестный канал в Youtube несколько часов назад, представляет собой набор рисованных картинок-комиксов с легко узнаваемыми главными героями. Все три соорганизатора субботнего митинга, Ивачев, Хабибуллин и Киселев, по версии авторов ролика, сначала обсуждают планы «где-то на одной из явочных квартир ЦРУ», а затем раздеваются до трусов и стикини, чтобы станцевать за деньги неизвестного спонсора под лозунгом «Первая акция нового политического движения Фу-мен за легализацию политической проституции».

Дозвониться до депутатов Ивачева пока не удалось. «Очевидно, что появление ролика связано с позицией по башне. Меня ролик порадовал: он говорит, что у людей, которые хотят снести башню, нет аргументов. Переход на личности свидетельствует о том, что мы делаем все аргументированно и обоснованно. Меня порадовала реакция зрелого профсообщества, которое сказало, что „ролик неумный“, и это самая мягкая оценка. Что расстроило по ролику: качество страдает, а ведь люди, которые работают в такой плотной пиар-среде могли бы сделать что-то более умное, креативное, нежели они выдали», — объяснил «URA.RU» Константин Киселев, уточнив, что ответом на ролик станет письменное обращение депутатов гордумы к гендиректору УГМК Андрею Козицыну с предложением о конструктивном диалоге.

«Стиль примитивный, вполне соответствует стилю пиарщиков, которые работают в УГМК. Первая реакция — раз это идет, то значит мы кого-то задели. Люди, которые упомянуты в ролике — кристально чистые, что на них ничего нельзя кроме этой бредятины прицепить, никакой корысти. Компания, которая может быть сильна в добычи меди абсолютно бездарна в вопросах пиара», — поделился позицией Олег Хабибуллин.

Евгений Катыхин выложил скрин с почтовыми адресами тех, кому кроме него пришла ссылка на скандальный ролик Фото со страницы Евгения Катыхина в Facebook

Никаких комментариев от пресс-служб Заксобрания и гордумы в защиту народных избранников не последовало.

Сразу после ролика следуют титры, озаглавленные «в фильме не снимались», в которых с серьезными орфографическими и фактическими ошибками перечислены депутаты (Нафик Фамиев, например, ошибочно назван депутатом гордумы, хотя является руководителем «Спецавтобазы»), архитекторы, общественники, правозащитники, пенсионеры и журналисты.

«Я, честно говоря, вообще не понял, про что видео. Но компания у меня в титрах достойная — расстроило, если бы не попал в нее», — лаконично поделился впечатлениями мелькнувший в титрах директор сети городских порталов Hearst Shkulev Media (холдинг, в который входят Е1 и ряд других городских порталов в России) Ринат Низамов.

Попавший в титры журналист информагентства «Джастмедиа» Евгений Катыхин сильно удивился, получив ссылку на ролик на свою почту с адреса oursincity@gmail.com. «Я на митинг, который устраивали депутаты Киселев, Ивачев и Хабибуллин, не ходил. Но, когда получил ссылку на ролик, досмотрел его до титров и увидел знакомые фамилии, почему-то сразу заподозрил, что могу оказаться в их списке. Предчувствия меня не обманули. Спасибо авторам за внимание к моей скромной персоне, очень тронут, с удовольствием посмотрю продолжение. А еще приятно оказаться в компании столь уважаемых людей», — пояснил журналист.

Не ожидала увидеть свою фамилию в ролике и Людмила Варакина, член правления Союза малого и среднего бизнеса Свердловской области. «Причина появления этого „шедевра“ проста и понятна, как понятен и заказчик. Если из Москвы поступит приказ оставить недостроенную Екатеринбургскую телебашню, команда пиарщиков, проваливших пиар-компанию, может вылететь. Поэтому они пустились во все тяжкие — вытащили на свет фотографии суицидников и тех, кто погиб, сорвавшись с башни, а теперь появился ролик с пошлым подтекстом. Для чего они решили рассказать о собственных сексуальных фантазиях посредством ролика? Лучше бы товарищи пиарщики занялись своей работой. У компании, которую они представляют, большие проблемы на всех предприятиях и во всех субъектах, где есть сферы влияния: пикеты, протесты местных жителей, проблемы с экологией», — уточнила Варакина, в своих комментариях к посту Катыхина, обозначив заказчиками ролика пресс-службу УГМК.

«Пресс-служба УГМК с негодованием опровергает какую бы то ни было причастность к данному видеопродукту. Ссылку на него мне скинули часа полтора назад», — заявил «URA.RU» пресс-секретарь УГМК Нина Пелевина. В холдинг она попала по протекции некогда своего коллеги, экс-поверенного начальника ГУ МВД РФ по Свердловской области Алексея Свалова, но от него никаких пояснений по поводу появления видеоролика получить не удалось — клип, по собственному признанию, он до обращения «URA.RU» не видел.