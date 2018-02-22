18:38 22 февраля 2018 7

Государство не сможет самостоятельно потянуть современную медицину, считают в кудринском ЦСР Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Россиянам придется платить за медицину из собственного кармана, следует из доклада Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексея Кудрина. «В силу исключительно быстрого обновления медицинских технологий государство вряд ли сможет сразу вслед за появлением всех наиболее значимых дорогостоящих инноваций обеспечивать их общедоступность на бесплатной основе», — поясняют эту необходимость авторы доклада.

Довести расходы на медицину до 5% ВВП эксперты предлагают к 2035 году Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Они подчеркивают, что расходы на здравоохранение должны вырасти с 3% до 5% ВВП, однако и этого будет недостаточно: для обеспечения качественной медицины эксперты предлагают ввести соплатежи от населения. По их словам, платежи есть и так, просто носят теневой характер. Так, по данным Высшей школы экономики, в 2016 году за государственную медицинскую помощь доплачивали 15% граждан. Предполагается, что официальная система платежей не затронет пенсионеров и малоимущих.

Логику предложения ЦСР объясняет председатель совета Общества защиты пациентов Артем Хромов. «Обеспечить качественную медицинскую помощь для 146 миллионов граждан России невозможно с финансовой точки зрения.

В США при страховой медицине на одного человека тратят в среднем 6 тысяч долларов, и этого оказывается недостаточно. Что уж говорить при наших 6 тысячах рублей в год», — замечает эксперт в беседе с «URA.RU».

Он уверен, что вернуть советскую медицинскую систему в нынешних условиях просто невозможно, ведь тогда в распоряжении государства находились все имеющиеся в стране финансовые и трудовые ресурсы, и поэтому оно могло позволить себе куда больше, чем современная Россия.

Продолжительность жизни в России впервые достигла 72,5 лет. Это связывают с достижениями медицины Фото: Константин Михальчевский © URA.RU

Однако с инициативой ЦСР не согласны в том числе и в коридорах власти. Так, председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский замечает, что ни одна инициатива кудринской команды не обходится без предложения «лишний раз залезть в кошелек граждан». «Нужна не погоня за высокотехнологичными средства и дорогими зарубежными лекарствами, а качественная профилактика заболеваний и доступность лечения. Даже при нынешнем финансировании из фонда ОМС и бюджетов регионов можно обеспечить внимательное отношение к здоровью пациентов. Мы и так достаточно залезли в кошелек к россиянам, у нас услуги платной медицины перевалили уже за 600 млрд рублей», — заявил Рязанский «URA.RU».

Говорить о платежах со стороны россиян можно будет только после того, как все остальные ресурсы для поддержания здравоохранения будут исчерпаны, считает директор Института стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев. «Мы неэффективно расходуем средства, много денег банально разворовывается, что признают и сами власти. Огромная часть ресурсов идет на оборону, а медицина недофинансируется. И на фоне всего этого населению предлагают раскошелиться», — замечает экономист в беседе с «URA.RU».

Он считает, что стоит допустить целевые соплатежи на медицину, как за ними тут же последуют предложения ввести аналогичные меры для образования и ЖКХ.

«Один из важнейших принципов, закрепленных в Бюджетном кодексе, говорит, что налоги не должны быть окрашены. Люди и предприятия платят деньги в общий котел, а задача государства правильно их распределить. Как только мы выделяем отдельные налоги, скажем, на медицину, возникает вопрос, а почему нельзя так же решить вопрос с другими недофинансированными отраслями», — говорит Николаев. Объяснение, что россияне и так тайно платят деньги за медицинские услуги, он находит странным. «В той же ГИБДД до сих пор существуют взятки. Давайте эти платежи тоже легализуем», — отмечает экономист.

Кудрин ушел из правительства в 2011 году в знак протеста против высоких расходов на оборону Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Увеличивать расходы на медицину бессмысленно, это не изменит качество услуг, уверяет директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. «Благодаря реформе здравоохранения, которую поддерживал, в том числе и Кудрин, критическая часть финансирования идет не на лечение больных, а на оплату административного персонала, прибыль фармацевтического бизнеса и бессмысленное залечивание больных. Каждый год мы делаем огромное количество ненужных сложных операций, которые придумали лишь для освоения бюджета», — рассказал Делягин «URA.RU».

Он уверен, что качественная медицина стоит не так дорого, нужно просто снизить расходы на администрирование и отказаться от идеи получения прибыли. «Все, что касается медицины жизни — должно быть бесплатно, государство сможет это потянуть. А медицину комфорта, вроде пластических операций, эстетической стоматологии, коррекции зрения, можно оставить и в частных руках», — замечает экономист.

Напомним, в октябре 2017 года Владимир Путин впервые предложил подумать о том, какие из медицинских услуг могли бы частично оплачиваться гражданами.