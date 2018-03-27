23:09 27 марта 2018 0

Владимиру Тунгусову и Людмила Бабушкиной предстоит решить сложную законодательную задачу Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

29 марта профильный комитет свердловского парламента рассмотрит главный законопроект весны 2018 года — об отмене всенародных выборов главы Екатеринбурга. Подготовка к этому событию идет не настолько гладко, как хотелось бы авторам документа. Интриг и скандалов избежать не удалось.

Оплошности начали происходить уже в понедельник на стадии утверждения повестки. В ее первой версии губернаторскую инициативу о введении так называемой «советской» системы выборов мэра (на заседании гордумы из числа предложенных спецкомиссией кандидатов) предлагалось рассмотреть сразу в трех чтениях, а альтернативное предложение депутата Вячеслава Вегнера о возвращении к всенародным выборам «сильного» главы Екатеринбурга (одновременно руководящего администрацией города) — только в первом чтении. Это означало, что первому документу заранее дан зеленый свет, а второй еще до начала рассмотрения отправляется в корзину. В повестку были внесены коррективы только после возмущения со стороны некоторых депутатов. В ее новой редакции оба документа формально уравнены в правах — их предлагается принять в первом чтении.

Андрей Жуковский может поплатиться за свою политическую позицию Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Сегодня Заксобрание накрыла новая волна разговоров и слухов. Депутаты начали готовиться к рассмотрению представления прокуратуры о лишении мандата своего коллеги Армена Карапетяна. Он не указал в декларации за 2016 год своих детей, а также принадлежащее им имущество. Опрошенные «URA.RU» парламентарии убеждены, что вскоре список претендентов на досрочное прекращение полномочий расширится. В него может потенциально войти до двенадцати человек. Но больше всего шансов — у лидера фракции «Справедливая Россия» Андрея Жуковского. По версии прокуратуры, справедливоросс нарушил закон о противодействии коррупции, устроив на некоторое время своим помощником близкого родственника.

Сам Жуковский подтвердил, что ему грозили потерей мандата, если парламентские справедливороссы откажутся поддерживать законопроект об отмене всенародных выборов мэра Екатеринбурга. «Наша политическая позиция по ряду принципиальных вопросов, например, по сохранению выборов главы областного центра, не нравится определенным кругам. Конечно, мне делали намеки, чтобы мы смирились, залезли в стойло и вдели колечко в нос — тогда и проблем с проверяющими органами не будет. Но, как говорится, совесть дороже мандата», — пояснил он корреспонденту «URA.RU».

Представители губернатора при этом отрицают любое давление на парламентариев. «Не знаю, по какие силы говорит Андрей Жуковский. Но я знаю единственную силу, которая может заставить проголосовать — здравый смысл и совесть», — заявил «URA.RU» руководитель директор департамента информационной политики Свердловской области Александр Иванов.

Коллеги так и не поняли истинного замысла Вячеслава Вегнера Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Источники «URA.RU» в Законодательном собрании сообщают, что ряд депутатов-единороссов задавали неприятные вопросы и Вячеславу Вегнеру, заподозрив его в работе против губернаторской команды. «Какова его позиция, для чего он внес альтернативный проект закона для многих осталась загадкой. По его документу идут жесткие споры. Его готовы поддержать в случае анонимного голосования не только оппозиционеры, но и некоторые единороссы», — подчеркнул свердловский депутат.

Обстановку в парламенте также обострили слухи, что совместно с проектом закона о мэре Екатеринбурга будут рассмотрены поправки к Избирательному кодексу, снижающие число депутатов-партсписочников в следующем составе гордумы с 18 до 10 человек. Соответствующую реформу готовил почти в течении года первый заместитель губернатора Владимир Тунгусов. Одним из доводов в ее пользу стало положение действующего областного законодательства, обязывающее партотделения выдвигать по спискам минимум 75 кандидатов. Найти такое количество выдвиженцев проблематично как для единороссов, так и для оппозиционеров.

В положенные сроки необходимый документ так и не поступил на рассмотрение депутатского корпуса. Парламентарии ожидают, что предложение об урезании партийных списков будет сделано кем-то из их коллег «с голоса» на заседании Заксобрания 3 апреля. Однако председатель Заксобрания Людмила Бабушкина в разговоре с корреспондентом «URA.RU» отвергла такую возможность. Она уже длительное время требует неукоснительного соблюдения норм думского регламента даже от представителей свердловского правительства, «разворачивая» не внесенные ими в положенные сроки документы.

Автор альтернативного законопроекта о возвращении к выборам «сильного» мэра Екатеринбурга (одновременно возглавляющего администрацию города) Вячеслав Вегнер заявил «URA.RU», что развернувшиеся в Заксобрании внутренние аппаратные споры свидетельствуют, что обсуждение важного для Екатеринбурга вопроса идет «в демократическом поле». «Мэра в любом случае будет выборным — его будут избирать или напрямую жители, или избранные жителями депутаты. И в любом случае он будет „сильным“. А это пойдет на пользу всему городу», — пояснил депутат.