Единственной в России женщине-губернатору назвали условия 3-го срока

Позиции губернатора ХМАО Натальи Комаровой во многом зависят от достижений нефтяников Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Следующий срок Натальи Комаровой на посту губернатора ХМАО будет во многом зависеть от успехов нефтяных компаний, работающих в Югре. Такой вывод сделали аналитики Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК). В докладе (копия есть в распоряжении «URA.RU») указаны главные риски для властей ХМАО.

В тюменской «матрешке» в 2018 году поменялись губернаторы ЯНАО и области. Глава ХМАО Наталья Комарова может пойти на новый срок Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Единственная на сегодня женщина-губернатор России публично заявила: она не собирается покидать свою должность несмотря на слухи о ее возможном переходе в федеральные структуры власти. В документе отмечается, что Комарова, полномочия которой истекают в сентябре 2020 года, по закону может еще раз стать губернатором ХМАО из-за изменений системы выборов главы Югры.

Комарова возглавила округ в 2010 году. Но в 2014-м система выборов в регионе была изменена. С того момента парламентские партии Госдумы представляют тюменскому губернатору (ХМАО наряду с ЯНАО входит в сложный регион — Большую Тюменскую область) список претендентов в губернаторы Югры. Тот направляет отредактированный пул кандидатов президенту. Президент в свою очередь одобряет три кандидатуры, из которых Дума Югры выбирает губернатора. В 2015 году парламентарии почти единогласно избрали Наталью Комарову.

Из-за новой системы выборов первый срок главы Югры обнулился, это дает ей возможность избраться еще раз в 2020-м.

На инвестиционном форуме в Сочи власти ХМАО подписали несколько соглашений — важных для позиционирования региона Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В аналитическом докладе сообщается, что ХМАО занимает 19 место в России в рейтинге вовлеченности субъектов в исполнение майского указа президента (по данным сетевого издания «Майский указ») — это важно для Кремля. А основным драйвером роста экономики, который поможет выполнить указ главы государства, выступают компании тепло-энергетического комплекса (ТЭК).

На долю ХМАО приходится больше 40% общероссийской добычи нефти, и показатель продолжает расти. За восемь месяцев 2018 года Югра обеспечила 25% налоговых поступлений в федеральный бюджет. «В среднесрочной перспективе ХМАО остается главным регионом-донором. Сохранение объемов добычи нефти, а значит, и доходов федерального бюджета делает развитие ТЭК на территории Югры первоочередным направлением работы правительства округа», — отмечается в докладе.

В АПЭК замечают: политика правительства ХМАО во многом направлена на потребности нефтяной промышленности. Речь идет, например, о льготах для компаний, добывающих углеводороды на участках с трудноизвлекаемыми запасами — это один из факторов, повлиявших на рост нефтедобычи. При этом аналитики отмечают, что в Югре ведется работа над созданием кадрового потенциала, а также диверсификацией экономики — но с учетом потребностей нефтяников.

АПЭК: ?«Югре предстоит стать регионом-локомотивом по разработке и внедрению предложений по сохранению объемов добычи нефти» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В докладе указываются ключевые проблемы, которые формируют негативный имидж Югры. Одна из них — митинги так называемых обманутых ипотечников. Их исключают из окружной программы из-за возрастного ценза: достигшие 36 лет лишаются права на субсидии, даже если ипотечные кредиты уже взяты.

«Отсутствие решения этой проблемы привело к новому всплеску активности в Сургуте и Нефтеюганске в марте 2019 года. Теперь активисты обращаются не только к местной власти, но стремятся выйти на федеральный уровень. Всплеск социальной активности, причиной которой является отсутствие реакции со стороны окружного правительства, говорит о сформированном запросе на коммуникацию с властью», — говорится в документе.

Аналитики отмечают, что частичным ответом на этот запрос стала страница Комаровой в Instagram, которую губернатор ведет лично. «При этом эффективность коммуникации напрямую зависит от ее частоты и реагирования на оставленные комментарии, в том числе негативные», — считают эксперты АПЭК.

Скандал с мэром Нефтеюганска Сергеем Дегтяревым (на фото в центре) стал одним из самых негативных для имиджа ХМАО Фото: Эльдар Булатов © URA.RU

Еще одна тема — массовое задержание «Свидетелей Иеговы» (организация признана экстремистской и запрещена в России). Экстремисты заявили о пытках, и эту тему освещали CNN, BBC, Newsweek и The independent. По этому поводу высказалась Amnesty International, выступив с заявлением о необходимости реагирования на жалобы.

В АПЭК считают одной из ключевых проблем и скандал с мэром Нефтеюганска Сергеем Дегтяревым. «Обыски в администрации Нефтеюганска, которые прошли в конце января, привели к публичному обвинению заместителя губернатора ХМАО Алексея Шипилова в попытке смены власти в Нефтеюганске. На фоне отсутствия комментариев от окружного правительства о данной ситуации в качестве стабилизирующего фактора можно рассматривать рабочий визит Натальи Комаровой в Нефтеюганск в конце февраля, в ходе которого состоялась закрытая встреча с главой города Сергеем Дегтяревым», — отмечают в АПЭК.

Директор АПЭК Дмитрий Орлов заявил «URA.RU», что ключевым для федеральных властей при принятии любых кадровых решений, вероятнее всего, будет именно экономика региона, нежели упомянутые скандалы. «Я считаю, что Югра весьма инвестиционно-привлекательная территория, потому что для инвесторов созданы различные благоприятные условия от налоговых до технопарков и других элементов инфраструктуры. Кроме того, есть позитивное отношение внутри правительства региона, лично губернатора. В регионе приятный режим для получения прибыли, благоприятный налоговый режим в той части, что регион может установить. Ряд этих факторов стимулирует приход инвесторов в ХМАО», — отмечает Орлов. В правительстве ХМАО получить комментарий по этой теме пока не удалось.

В пресс-службе правительства ХМАО отметили, что будут готовы прокомментировать доклад после того, как получат и изучат документ.

Ранее «URA.RU» сообщало, что в 2018 году Югра заняла 14 место в ежегодном Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата среди российских регионов, поднявшись сразу на 16 позиций по сравнению с рейтингом 2017-го. Тогда в плюс правительству ХМАО сработала в том числе и работа с нефтяниками.