Топ схем, как турфирмы обманывают путешественников

Туристы очень часто становятся жертвами недобросовестных операторов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Сразу несколько судебных процессов, связанных с обманом туристов, проходят в эти дни в России. Так, в Самарской области на скамье подсудимых оказалась владелица турагентства, которая на протяжении нескольких лет обманывала клиентов. Схожее дело разбирается и в Кузбассе — там директор турфирмы скрылась с деньгами желающих отдохнуть граждан. «URA.RU» собрало пять основных схем, как обманывают туристов в России.

Воруют дни отдыха

Туроператоры знают немало способов, как испортить отдых Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Очень часто туристы жалуются на сокращение времени отдыха, рассказал «URA.RU» главный редактор портала Turizm.ru Алексей Песков. «Например, на отдых турист должен был улететь рано утром, а обратно вернуться — самым поздним рейсом. Но часто это меняют. В итоге человек теряет два дня, которые им оплачены, — пояснил Песков. — Как правило, во всех договорах существует строка — „оператор оставляет за собой право замены рейса“. Такие ситуации очень обидные, но судебных перспектив не имеют», — признал эксперт.

Привозят в другой отель

Многие россияне начали регулярно сталкиваться с подменой отеля. Так, практически в каждом договоре прописано, что если по каким-либо причинам вас не смогут заселить в отель, который оплачен клиентом, то туроператор обязан предоставить альтернативный вариант размещения, который будет равносилен по уровню и звездности вашему отелю. Такое довольно часто случается в сезон, когда мест в отелях распродано больше, чем их существует.

Юристы советуют тщательно читать условия договора Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

«Может быть такое, что вы оплатили номер в „трешке“ у берега моря, а вам в итоге заменили на „четверку“, но которая находится на третьей линии. Это неприятно, но претензий быть не может, потому что формально все соблюдено», — рассказал Алексей Песков.

Житель Самары Александр Коннов (фамилия по его просьбе изменена) рассказал «URA.RU», что в июле столкнулся с нечто похожим: «Мы с женой забронировали на шесть дней номер в четырехзвездочном отеле в Турции. Но когда прилетели в Анталию, нас отвезли в другой город и другой отель — не в 300 метрах от моря, как мы хотели, а в 40 минутах ходьбы. Нам объяснили, что в том отеле, куда мы хотели, нет мест». По его словам, «это был не отель, а какой-то настоящий сарай». Теперь путешественник собирается судиться с туроператором.

Продают совсем «не горящие» путевки

Юрист Сергей Ефимов рассказал, что чаще всего туристов обманывают на «горящих турах». «Человеку предлагают срочно приобрести „горящую путевку“ — якобы по очень выгодной цене. Но определиться нужно сразу, иначе она пропадет. Турагент в данном случае обычно работает в качестве психолога — говорит, что речь идет об уникальном предложении, которое случается редко», — рассказал «URA.RU» Ефимов. По его словам, во многих случаях люди «клюют» и без особых раздумий приобретают рекламируемый тур.

Зачастую покупка путевки — это настоящая рулетка Фото: Нина Калинина © URA.RU

Позднее оказывается, что человек купил путевку по завышенной цене — как правило, на 20-30 процентов: «Многие агентства, которые специализируются якобы на „горящих“ турах, живут именно за счет такого обмана». Эксперт советует не приобретать путевки сразу же, а предварительно просмотреть и другие варианты.

Устраивают в случайный отель

Как ни банально звучит, но следует внимательно изучать условия заключенного договора, советует представитель одного из региональных турагентств Светлана Дурова.

«Стоит очень насторожиться в том случае, когда вместо названия отеля в вашем ваучере написано Fortuna или Roulette.

При таком размещении название отеля сообщается только за один-два дня до вылета или в аэропорту прилета, уже после приземления», — рассказала собеседница «URA.RU». По ее словам, речь действительно идет о настоящей рулетке: «Я знаю несколько случаев, когда людям везло и они попадали в роскошные пятизвездочные отели на первой линии. Однако это скорее исключение из правил. Чаще всего людей заселяют в низкопробные гостиницы».

Порой отдых проходит отнюдь не по запланированному сценарию Фото: Анна Майорова © URA.RU

Автобус вместо трансфера

Часто жертвами обмана становятся туристы, заказывающие личный трансфер из аэропорта в отель. Они оплачивают перевозку заранее, однако везут их вместе со всеми остальными на автобусе, рассказал «URA.RU» председатель правления Всероссийского объединения туристов, член Общественного совета при Ростуризме Роман Бобылев.

Кроме того, туроператоры часто вводят в заблуждение о расстоянии от аэропорта до гостиницы, тогда путешествие становится куда более затяжным. Именно поэтому проверять данные при помощи географических карт в интернете следует самостоятельно.