Президент и канцлер Германии проигнорировали требование Польши о выплате репараций

Штайнмайер и Мерц отклонили требование Навроцкого о репарациях Германии
Мерц и Штайнмайер отклонили требования Навроцкого о репарациях Польше
Мерц и Штайнмайер отклонили требования Навроцкого о репарациях Польше

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер и канцлер Фридрих Мерц отклонили требование президента Польши Кароля Навроцкого о выплате репараций за ущерб, нанесенный во Второй мировой войне, во время его визита в Германию. Об этом сообщила представитель канцелярии президента ФРГ Керстин Гаммелин.

«Оба президента обсудили важность тесного и доверительного сотрудничества между своими странами. Что касается требования президента Польши о возмещении ущерба, президент ФРГ подчеркнул, что, с точки зрения Германии, этот вопрос окончательно решен юридически», — написала Гаммелин в соцсети Х.

Кароль Навроцкий, совершивший первый визит в Германию после вступления в должность, встретился сначала со Штайнмайером, а затем с Мерцем. На переговорах обсуждалось укрепление сотрудничества между странами, но Германия подтвердила, что считает вопрос репараций юридически закрытым, сообщила DPA со ссылкой на источники в правительстве ФРГ. Навроцкий, напротив, настаивает, что вопрос остается открытым.

Требование Польши о репарациях связано с ущербом, нанесенным нацистской Германией во время Второй мировой войны. В 2022 году польские власти оценили потери в 1,5 трлн долларов и неоднократно поднимали этот вопрос. Германия ссылается на соглашения 1953 года, когда Польша отказалась от репараций, и считает тему закрытой. Несмотря на разногласия, страны намерены продолжать диалог по вопросам исторической памяти и двустороннего сотрудничества.

