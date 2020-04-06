Что делать с квартирами в кризис? Практические советы

Кризис и эпидемия коронавируса изменили рынок недвижимости, но ждать изменения цен нецелесообразно, уверены эксперты Фото: Алексей Вахрушев © URA.RU

статья из сюжета Экономический кризис 2020

Экономический кризис и коронавирус разнонаправленно повлияли на сделки с жилой недвижимостью на Урале. Об этом рассказали эксперты рынка, принявшие участие в онлайн-круглом столе URA.RU. Они рассказали, что финансовый кризис увеличил число интересантов на рынке купли-продажи жилья на треть, тогда как коронавирус и принимаемые в отношении него меры — сократили эту активность в четыре раза.

Покупка квартиры — популярное вложение денег в кризис Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В эфире URA.RU приняли участие замглавы Екатеринбурга по капстроительству и землепользованию Алексей Бирюлин, глава Уральской палаты недвижимости Рустем Галеев, исполнительный директор агентства недвижимости «Новосел» Кирилл Гнётов. Коммерческий директор группы компаний TEN Владимир Щеколдин согласился принять участие в круглом столе заочно.

Покупать или продавать сейчас жилую недвижимость?

Все эксперты настаивают на том, что жилье сегодня не самый очевидный способ инвестирования и скорее — средство сбережения, считает коммерческий директор группы компаний TEN Владимир Щеколдин (эксперт смог принять участие в мероприятии заочно).

«Сейчас точно нужно покупать, так как сохранение денег в недвижимости является самым безопасным в любое время. На это указывает опыт прошлых кризисов, девальвации», — посоветовал представитель застройщика.

За квартирами стоимостью в 2 миллиона рублей стоит очередь Фото: Анна Майорова © URA.RU

Исполнительный директор агентства недвижимости «Новосел» Кирилл Гнётов эту рекомендацию поддержал, но посоветовал подходить к покупке осмотрительно: «Если вы располагаете тремя миллионами рублей и хотели их инвестировать полностью в приобретение квартиры, я бы рекомендовал потратить два, а миллион все-таки сохранить», — объяснил эксперт. По его словам, наибольший спрос сегодня — на квартиры до 2 миллионов рублей вплоть до очередей.

Не поздно ли активничать на рынке?

Кирилл Гнётов считает, что в этом вопросе следует ориентироваться по ситуации и собственным планам: «Выжидать, что что-то радикально изменится, нет смысла, потому что большинство сделок происходит в форме обмена. Т.е. для того, чтобы что-то купить, надо что-то продать. И дожидаться, когда что-то подешевеет нерационально — ведь подешевеет и та недвижимость, которую вы сегодня планируете продать, чтобы купить новую». С рекомендацией принимать решение по недвижимости сейчас согласен и Владимир Щеколдин: «В рынок входить сейчас не поздно. Если решение и готовность есть — надо действовать».

Что брать — новостройки и «вторичку», бизнес или элитку?

Элитная недвижимость не подешевеет в кризис, уверены эксперты Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Владимир Щеколдин убежден, что покупать следует новые квартиры. «Старые квартиры становятся менее ликвидны и менее привлекательны покупателям», — аргументировал эксперт. В среднем ценовом сегменте цены, уточняет при этом Гнётов, стоимость упадет сильнее, чем в экономе: «Вопрос падения стоимости в системе бизнеса, комфорта может быть чуть больше, чем в экономе — у них там маржа повыше». А вот в сегменте элитной недвижимости, объяснил Рустем Галеев, «ситуация „немного подождем и оно подешевеет“ не проходит — со временем вероятность того, что цена снизится, сильно уменьшается», — добавил.

В апартаменты стоит вкладываться?

Замглавы Екатеринбурга Алексей Бирюлин напоминает: студии — неполноценное жилье Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Представитель группы компаний TEN Щеколдин уверен, что «у апартаментов есть, безусловно, свои плюсы» и интересное предложение стоит рассматривать. В свою очередь, Кирилл Гнётов, интересным предложением на этом рынке назвал «разве что скидку в 30% от среднерыночной стоимости». Риэлтор настаивает, что во внимание следует брать только обычные квартиры, поскольку на рынке апаратментов интересных объектов до сих пор не появлялось. Их, скорее всего, не появится, резюмировал вице-мэр Алексей Бирюлин: «За последние 1,5 года через меня такие новые проекты вообще не проходили. Все-таки это не полноценное жилье и вопрос — вкладываться в это или нет. Это, наверное, как купить гостиничный номер и быть его собственником».

Земля для обычного покупателя — тоже инвестиция?

Землю следует брать далеко за городом, уверен глава Уральской палаты недвижимости Рустем Галеев Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Для этого, объяснил Владимир Щеколдин, нужно объективно владеть значительным объемом информации. «Важно понимать, когда тот или иной участок получит коммуникации и инфраструктуру. Здесь перспектива 5-15 лет». «Если есть возможность приобретать землю, то это, наверное, за городом далеко», — считает глава УПН Галеев. Кирилл Гнётов в свою очередь считает землю не инвестиционным инструментом: «Иметь под боком в такие неспокойные времена какой-то дачный участок, где можно что-то как-то выращивать — это сейчас объективная реальность. То есть землю можно рассматривать с той точки зрения, чтобы себя прокормить», — объяснил Гнётов.

Лайфхаки для тех, кто собирается покупать новые квартиры

Совет мэрии Екатеринбурга: «На сайте каждого застройщика есть информация о проектной декларации. Там нужно посмотреть, сколько раз застройщик продлял разрешение на строительство — чем чаще продлял, тем, в моем понимании, вероятность того, что беспроблемно объект будет введен, ниже».

Необходимо обратить самое пристальное внимание на проектную документацию, отмечают в TEN Фото: Алексей Колчин © URA.RU

Совет от застройщика TEN: В первую очередь обращаем внимание на официальную документацию о проекте, далее смотрим на реализацию самого проекта и динамику хода строитльства.

Совет АН «Новосел»: Обращайте внимание на репутацию компании, как долго она существует. Второе, посмотрите на тот объект, который вас заинтересовал, на его степень готовности. Чем выше степень готовности объекта, тем выше вероятность, что его сдадут. Даже если застройщик маленький, но степень готовности близка к завершению, то рисков может быть меньше, чем объект крупного застройщика, но на нулевом этапе.

Совет от Уральской палаты недвижимости: Есть база объектов, формирующаяся УПН. Есть правила размещения объектов в эту базу и все они проходят предварительную проверку. Я не хочу сказать, что все объекты, которые в базу не попали, сомнительные. Но те, которые попали — они достаточно высокой степенью надежности обладают.