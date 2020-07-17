Челябинские инсайды: олигархи начали переговоры

Челябинские озера заняли свердловчане и тюменцы Коллаж: URA.RU

Челябинские элиты обсуждают, почему спикер заксобрания, секретарь регионального отделения «Единой России» Владимир Мякуш не желает следовать вводным от губернатора Алексея Текслера. Хотя именно Текслер, а не Мякуш возглавляет списки «ЕР» на выборах в ЗСО, а за компанию отвечает его политблок. Многие сходятся на том, что Мякуш теряет политическую хватку. Второй темой для разговора остаются новости из офисов бизнесменов Александра Аристова и Юрия Антипова, которые, наконец, встретились.

«Инсайды» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, «URA.RU» публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее.

Мякуш упорно не слышит Текслера

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Во время приезда в Челябинск главы генсовета «Единой России» Андрея Турчака была достигнута договоренность, что рисунок и тактику избирательной кампании партии в регионе должна обеспечивать губернаторская команда. Такое решение один из лидеров «ЕР» «завизировал» по двум причинам. Во-первых, Алексей Текслер вступил в партию. Во-вторых, базовая стратегия челябинского регионального отделения «ЕР» вызвала серьезное неудовольствие в центральном исполкоме партии — одни скучные шаблоны, бравурные лозунги и даже старый «слоган». Концепцию кампании кардинально переписали, а ее защита прошла лишь на днях. «Точкой сборки» был определен политический блок и технологическая группа под началом политконсультанта Фирдуса Алиева. Решение выглядело разумным: губернатор должен грамотно распорядиться своим рейтингом в 60%, поделившись им с «партией власти», чья популярность в области упала до 28-30%. Однако Мякуш все это время старательно дублирует и искажает любые сигналы из губернаторской резиденции, нарушая достигнутый баланс интересов. Поговаривают, что к этому его подталкивает окружение, которое привыкло манипулировать предвыборной ситуацией в своих интересах еще при губернаторах Борисе Дубровском и Михаиле Юревиче. Есть версия, что Мякуша начала подводить политическая интуиция. «Торговать» Текслером у него не получится.

Депутатов Госдумы приглушили

Инсайдеры сообщают, что депутатам Госдумы от Челябинской области, избравшимся при поддержке «ЕР», дана команда снизить информационный шум. Сейчас разворачивается избирательная кампания в заксобрание региона — это важнее. А выборы в Госдуму — только в будущем году. Некоторые депутаты вняли вводным и приглушили свои пиар-компании. Но кое-кто, по словам инсайдеров, к просьбе не прислушался и продолжает тянуть одеяло на себя. «Ведут себя как нарциссы! В своих аккаунтах или оплаченных материалах только о своих славных делах. Кстати, при этом приписывают себе чужие подвиги», — говорят в кулуарах. «Нарциссы» даже не подозревают, что сводка информационной активности парламентариев каждый день попадает на стол к губернатору Алексею Текслеру.

Гартунг привез московских юристов

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Депутат Госдумы Валерий Гартунг, возглавивший списки «Справедливой России» на выборах в заксобрание, привез из Москвы целую бригаду юристов. Это значит, что он готовится к судам. Будет судиться со СМИ, избиркомами и соперниками по выборам, подавать постоянно жалобы. Инсайдеры сообщают, что сейчас между юристами идет распределение обязанностей. Основная задача — как можно больше исков, как можно больше жалоб.

Единороссы рано расслабились

В преддверии юридической войны со стороны Валерия Гартунга, главного соперника «Единой России» на выборах в ЗСО, в «ЕР» начались интересные процессы. Уже юристы-единороссы стали внимательнее следить за своими кандидатами, чтобы те не дали ни малейшего повода Гартунгу поднять шум. По словам инсайдеров, не все кандидаты-новички понимают это и откровенно игнорируют советы. Вице-губернатор по внутренней политике Анатолий Векшин и секретарь регионального отделения партии, спикер ЗСО Владимир Мякуш устраивают с такими новичками разборки.

Губернатор продолжит инспекцию озер

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Говорят, что губернатор Алексей Текслер в выходные продолжит проверять, как организован массовый отдых на челябинских озерах. Причем речь идет не только о раскрученных водоемах, вроде Увильдов и Тургояка, где сейчас массовый наплыв туристов. На Южном Урале предостаточно и других красивых озер, где собирается побывать губернатор. Главам территорий надо оставаться в напряжении, потому что никто не знает, к кому заедет губернатор.

Непарламентские партии теряют шансы

Говорят, что на грани вылета из избирательной кампании в ЗСО такие партии как «Яблоко», «Родина», «За правду!» и Партия Роста. Все они, как непарламентские, должны были собрать голоса в свою поддержку и успеть до вечера 15 июля принести бумаги. Но, по слухам, не все с подписями ладно, большой процент брака, значит, кандидатов может быть меньше. Все будет ясно на следующей неделе.

Оппозиция рассорилась

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Кандидатов-одномандатников от непарламентских партий стало меньше, так как многие просто не смогли собрать подписи в своем округе. Этот факт стал поводом для публичных разборок в соцсетях. Началось с поста «яблочника» Василия Московца. Он позлорадствовал над тем, что «Коммунисты России», к которым примкнула бывшая «яблочница» Елена Вахтина, не смогли собрать подписи для партийных списков. Далее перешли к обсуждению причин, почему не смогли собрать подписи одномандатники от «Яблока». Пользователи с удивлением наблюдали, как ссорились между собой соратники. Обсуждение переросло во взаимные оскорбления. По слухам, некоторые представители «Яблока» не стали дожидаться проверки подписей по партийным спискам и стали подавать заявления, чтобы их вычеркнули из списка кандидатов по территориальным группам.

Олигархи вступили в переговоры

Инсайдеры сообщают, что бизнесмены Александр Аристов и Юрий Антипов, которые делят общий бизнес, сели, наконец, за стол переговоров. Деловые партнеры уже давно не общались между собой из-за взаимных разногласий. Все знали, что олигархи на грани войны. Говорят, что на днях Аристов и Антипов встретились и заперлись в офисе вместе со своими юристами. Решили сделать раздел имущества цивилизованным, без перехода на суды. Наблюдатели сомневаются, что удастся договориться миром.

Барышев начал готовиться к войне с Мительманом

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Депутат Госдумы Андрей Барышев до последнего старался активно не воевать с депутатом городской думы Челябинска Ильей Мительманом, хотя и знает о желании последнего выдвинуться по его округу на выборах 2021 года. Однако сейчас, рассказывают инсайдеры, федеральный парламентарий приступил к активным действиям. Он собирает союзников, которых как-то обидел Мительман, или просто готовых поддержать Барышева. Кулуарно решить вопрос с нейтрализацией городского депутата не удалось. Поэтому Барышев начинает активную фазу войны с Мительманом.

Одеру нашли замену

Говорят, что министром спорта региона станет первый заместитель руководителя ведомства Максим Соколов. Должность Соколов получил в апреле, и уже тогда его рассматривали как замену министру Леониду Одеру. Но смену руководителя отложили: отставка Одера состоится осенью, после выборов. Поводом для отставки станет провал нацпроектов. По слухам, Одер в последнее время старается избежать увольнения.

В управлении делами будут новые отставки

Говорят, что увольнением управляющего делами правительства Евгения Алексеева отставки в этой структуре не закончатся. Следом займутся замами, которые работают в ведомстве уже несколько лет. По слухам, именно их косяки стали причиной перевода Алексеева на должность гендиректора ООО «Протокол».

На Безрукова устроили информационную атаку

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Заместитель министра экологии региона Виталий Безруков стал объектом информационной атаки в соцсетях и telegram-каналах. Говорят, что атаку заказали коммерсанты, недовольные тем, что Безруков стал главным исполнителем поручения губернатора по сносу незаконных заборов на популярных челябинских водоемах. Но, как сообщают инсайдеры, на процесс борьбы с заборами и свободный проход к воде это не повлияет. Заборы будут сносить и дальше.

С Сазонтовым перестали здороваться

В Каштакском округе №10 директору управления по работе с персоналом ЧМК Денису Сазонтову будет очень непросто избраться в депутаты заксобрания Челябинской области. Еще на голосовании за поправки в Конституцию РФ стало ясно, что на комбинате не все спокойно. На одном из развернутых на ЧМК участках большинство заводчан проголосовало против поправок. Сейчас на комбинате рассказывают, что некоторые сотрудники демонстративно перестали здороваться с Сазонтовым в знак протеста против его выдвижения от «Единой России».

Депутата высмеяли в соцсетях

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Депутат Центрального райсовета Челябинска Марсель Хазиев перестарался с личным пиаром. На своей странице в соцсетях он выложил фото встречи с избирателями. При этом указал, что встреча была на днях, а он изо всех сил решает вопросы по благоустройству, ни на минуту не забывая о своих депутатских обязанностях. Но дело в том, что в Челябинске уже давно воцарилась аномальная жара, а на фото люди в куртках. «Какие, однако, теплолюбивые избиратели у Хазиева», — удивились пользователи, посмеявшись над депутатом, выложившим архивное фото. Все сходятся на том, что Хазиев стал на редкость токсичным, поэтому ему остается только лично «хвалить себя любимого».

Иванову уволили из-за Жилина

В администрации Златоуста рассказывают, что недовольство вице-мэром Ольгой Ивановой, которая уходит в отставку с 1 августа, зрело давно. Последней каплей стало ее отношение к пожару на городской свалке, который тушили всем городом. Тогда чиновники буквально в круглосуточном режиме работали на месте, предприниматели бесплатно выделили грузовики, подвозили еду и питьевую воду пожарным. А Иванова чуть ли не демонстративно самоустранилась и отправилась сажать деревья с экс-мэром Вячеславом Жилиным. Чиновница дружит с супругой бывшего главы Ульяной Жилиной и ясно дала понять, какие у нее приоритеты. Это не осталось без внимания мэра Максима Пекарского.

Жилин может выиграть выборы

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Сам экс-мэр Вячеслав Жилин имеет большие шансы избраться в городское собрание депутатов от партии «За правду!» Он продолжает работать со своей главной электоральной базой — бабушками и дедушками. А, главное, штаб «Единой России» возглавляет его многолетний сподвижник, спикер горсобрания Алексей Карюков. К тому же кампанию ведет курганский пиарщик Алексей Орлов, в последние годы работавший на Жилина и приезжавший в Златоуст во время всех кризисных ситуаций. Сложно представить, чтобы они жестко противостояли своему бывшему нанимателю, с которым поддерживают приятельские отношения.

Закиров борется за власть в Кунашаке

На выборах депутатов Кунашакского района выдвинулся пул кандидатов экс-главы Вадима Закирова, осужденного за получение взяток. Сам Закиров находится в одном из исправительных центров, так как недавно ему заменили оставшийся срок принудительными работами. Но связи с районом он не теряет и чуть ли не лично координирует действия своей команды. Что интересно, возглавил пул действующий председатель районного собрания Алексей Платонов, отметившийся несколькими скандалами с пьяной ездой за рулем, обвинениями в спорном получении земельных участков и поддержкой бывшего руководителя контрольно-ревизионной комиссии муниципалитета Гульнары Каримовой, обвиняемой по делу о получении откатов. В депутаты выдвинулись бывшие заместители Закирова и начальники управлений администрации времен, когда ею руководил бывший глава. Спонсорами кампании якобы стали действующий депутат Ильфат Имангулов, бизнесмен Александр Опперман, который фигурирует в деле о даче взятки Закирову, а также другие предприниматели.

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