Пермские инсайды: Махонин раскрыл фронду

Отдых пермяка-2020 Коллаж URA.RU

Депутат Госдумы Игорь Сапко и экс-сопредседатель ОНФ Геннадий Сандырев могут создать негласный союз для решения политических интересов в регионе. Защитник предпринимателей Анатолий Маховиков пытался избежать скандала, но безуспешно. Политтехнологи определились с тем, как проводить агитационную кампанию.

«Инсайды» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, «URA.RU» публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее.

Губернатора втягивают в ненужные отношения

Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Пермские telegram-каналы, связанные с депутатом Госдумы Игорем Сапко и руководителем группы компаний «Налоги и право», экс-сопредседателем ОНФ Геннадием Сандыревым, пытаются играть в свои игры. Поговаривают, что они хотят формировать главную системную силу, которая бы противодействовала врио губернатора Дмитрию Махонину. Якобы Сапко, за которым, по давним слухам, стоят экс-губернатор края Олег Чиркунов и спикер заксобрания Валерий Сухих, пытается через telegram-каналы добиться смены власти в краевой столице — убрать и мэра Перми Дмитрия Самойлова, и спикера гордумы Юрия Уткина.

«Создается вид, что над Махониным нависла угроза. На самом же деле Сапко пытается поставить во главе Перми своих людей», — отмечают инсайдеры. Цель, по мнению слухачей — выйти на диалог краевой властью. По мнению инсайдеров, врио губернатора все это видит и уже готовит ответ на подобные выпады.

Уход с должности омбудсмена не помог Маховикову

Постепенно становятся известны причины ухода Анатолия Маховикова с должности бизнес-омбудсмена. Злые языки утверждают, что он может быть замешан в истории с вымогательством в составе группы лиц. Поначалу Маховиков якобы пытался замять этот скандал, однако слухи о его связях в силовых структурах будто бы оказались сильно преувеличены. В итоге никто из руководителей силовых ведомств не поспешил ему на помощь. Именно этим слухачи объясняют неожиданную отставку Маховикова. Дело о вымогательстве не должно быть связано с должностью бизнес-омбудсмена, говорит инсайдер. Сам бывший защитник прав бизнесменов все отрицает.

Полпред Комаров интересуется проблемами в крае

Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Поговаривают, что перед приездом в Пермь полпреда Игоря Комарова его помощники обзванивали проблемные предприятия, чтобы выяснить, как обстоят дела перед выборами. По данным инсайдеров, в частности, информацию собирали по заводу им Дзержинского. Интерес обусловлен тем, что ситуация на ЗиДе остается непростой. Федеральные власти пытаются понять, где может возникнуть недовольство перед предстоящими губернаторскими выборами.

Агитационная кампания пройдет в две волны

Агитационная кампания перед выборами губернатора Пермского края и довыборами в местное заксобрание пройдет в две волны. По слухам, такой вариант уже согласовали политтехнологи. «Будет две волны агитационно-печатных материалов по безадресной доставке», — рассказывает инсайдер.

Крупнейший производитель бумаги испугался шумихи

Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Поговаривают, будто один из крупнейших производителей бумаги в России, «Соликамскбумпром», испугался шумихи перед выборами. Задолжавшее за поставку леса деньги предприятие вдруг изыскало средства в считанные дни, как только информация о финансовых проблемах просочилась в СМИ. «Сотрудникам подконтрольных „Соликамкбумпрому“ организаций выплатили и зарплату, и отпускные», — рассказал инсайдер. По его словам, скорее всего, информация о проблемах с выплатами дошла до руководства региона.

В администрации Лысьвы бушует коронавирус

Злые языки утверждают, что в администрации Лысьвы бушует коронавирус. Вирус выявлен в одном из управлений мэрии. «Ситуация с коронавирусом в городе остается напряженной. Сейчас сотрудники администрации работают на удаленке — у многих из них был выявлен коронавирус», — рассказал инсайдер. По слухам, ситуация в городе не может стабилизироваться, потому что жители не хотят соблюдать элементарные требования предосторожности.

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