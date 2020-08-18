В Екатеринбурге придумали, как сделать жилье дешевле

Снятие административных барьеров ускорит и удешевит стройку Фото: Анна Майорова © URA.RU

Новые правила застройки и землепользования (ПЗЗ) Екатеринбурга, которые обсуждает гордума, позволят сделать жилье в столице Урала дешевле и качественней. Об этом в один голос заверили корреспондента URA.RU представители строительного сообщества.

Новые ПЗЗ содержат три принципиальных пункта: упразднение обязательного 3-метрового отступа от границы земельного участка; аннулирование запрета на использование более 60% площади участка; повышение коэффициента площади возводимых помещений по отношению к площади участка с 3 до 4. На основании этого свердловские коммунисты поспешили обвинить власти в разрешении уплотнительной застройки.

Предварительные согласования могут тянуться до трех лето. Это удорожает строительство Фото: Анна Майорова © URA.RU

Между тем, в мэрии Екатеринбурга уверяют, что вступление в силу новых правил к этому не приведет. «Дело в том, что кроме наших регламентов есть федеральные нормативы и своды правил, на которые опирается экспертиза. В частности, они требуют наличия придомовой территории, игровых площадок и мест для выгула собак, мусороконтейнерных площадок и так далее. Кроме того, есть требования противопожарной безопасности с точки зрения отступов, а также нормы инсоляции», — рассказал вице-мэр Екатеринбурга по строительству Алексей Бирюлин.

Директор строительной компании PRINZIP Геннадий Черных отметил, что ограничения, которые отменяют новые ПЗЗ, совершенно законно обходили и раньше. Застройщики согласовывали с властями так называемый проект планировки территории, который позволял игнорировать запреты. Правда, на это уходило 60% всего времени, отведенного на строительство.

«Это официальные данные Госсовета по итогам 2019 года. На предварительное предпроектное согласование в России может уйти до трех лет. Все это время земля стоит, а средства застройщика остаются замороженными на эскроу-счетах. В конечном итоге, это приводит к неизбежному удорожанию строительства, подчеркнул Геннадий Черных.

Упразднение правила обязательного отступа между сетной здания и границей земельного участка развяжет руки проектировщиков, позволив разнообразить архитектурные решения, убежден глава компании PRINZIP. Возможность застраивать 100% участка, а не 60%, как требуют старые ПЗЗ, позволит отказаться от более дорогой высотной застройки. «К тому же, строить 30-этажную башню в два раза дольше, чем 15-этажный дом с таким же метражом жилых помещений», — констатировал Геннадий Черных. И наконец повышение коэффициента строительного использования территории (соотношения площади всех помещений с площадью земельного участка) позволит застройщику реже обращаться в мэрию за согласованием градостроительных документов. «Мы же понимаем, что этот инструмент был создан искусственно для давления на застройщиков в интересах двух-трех компаний!» — заявил Геннадий Черных.

Архитекторы в Европе давно не стесняются размещать зоны отдыха не только во дворе, но и на крыше

Президент Ассоциации строителей Урала Вячеслав Трапезников убежден, что новшество задаст новые горизонты развития Екатеринбурга. По его мнению, город исчерпал возможности центробежного развития. Строительство новых жилых комплексов на окраинах мегаполиса все чаще приводит к возникновению как инфраструктурных, так и социальных проблем: «бутылочным горлышкам» транспортных проездов, оторванных от центра инженерным сетям, анклавному заселению, которое провоцирует дефицит детских садов и школ. «Мы приблизились к новому этапу освоения городской территории. Необходимо от центробежного движения переходить к центростремительному. Нужна реновация старой застройки, которую нереально осуществить исключительно силами городского бюджета. И новые ПЗЗ помогут привлечь инвестиции», — прокомментировал Вячеслав Трапезников.

Он заверил, что новые правила не повлекут негативных изменнений. «Никакой революции на строительном рынке они не произведут. Абсолютно нечестно и некомпетентно утверждать, будто бы застройщики будут ставить так называемые „башни“ на месте детских площадок», — заявил URA.RU Вячеслав Трапезников. Зато новые ПЗЗ разрушат административные барьеры, приводившие к росту цен на жилье. В результате инновации выиграют горожане, которые смогут приобрести лучшую квартиру за меньшие деньги, резюмировал президент Ассоциации строителей Урала.

Застройщиков поддержал и член правления региональной организации «Союз архитекторов России» Михаил Вяткин. «Изменения дают большую свободу архитектору — нам ведь важнее не отступы от „красной линии“, сохранившиеся еще с советских времен, а площадь благоустроенного пространства, где люди смогут отдыхать. Разместится ли оно при этом на уровне второго этажа, на стилобате или даже на крыше — не так важно», — прокомментировал Вяткин. Он выразил уверенность, что более смелые архитектурные решения придутся екатеринбуржцам по вкусу, придав городу еще более современный вид и добавив комфорта городской среде.