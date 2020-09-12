Политический блок губернатора Куйвашева удивил недоброжелателей

В регионе надеются, что теперь губернатор Евгений Куйвашев будет больше доверять своему политическому заму Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На сентябрьских выборах в Свердловской области «Единая Россия» взяла 22 разыгранных депутатских мандата из 25 возможных. Со стороны региональной власти за исход выборов отвечал «политический» вице-губернатор Сергей Бидонько. Успех партии власти означает, что он получил кредит доверия на проведение выборов в Заксобрание и Госдуму в 2021 году. Но задачи в этих кампаниях будут гораздо более сложными — не поссорить губернатора с авторитетным бизнесом и влиятельными ФПГ.

В резиденции губернатора даже делали ставки, сколько мест для единороссов добудет Бидонько. Прогноз был достаточно высок — около 90%. По словам собеседника агентства, высокий результат является главным условием получения «мандата доверия» от губернатора Евгения Куйвашева на проведение в регионе выборов в Госдуму и заксобрание, которые состоятся осенью 2021 года.

На успех Сергея Бидонько делали ставки Фото: Анна Майорова © URA.RU

При этом оппоненты Сергея Бидонько говорили о слабости политического блока резиденции. По словам инсайдеров, источником слухов были близкие главе региона медиаменеджер Аксана Панова и политтехнолог Ринат Хазеев, которые борются за предвыборные бюджеты 2021 года.

Подобным образом в 2016 году поступал бывший глава администрации губернатора Владимир Тунгусов, интригуя против тогдашнего главы свердловского правительства Дениса Паслера. Тунгусов отвечал за выборы в Екатеринбурге, Паслер — во всех остальных территориях региона. При этом глава администрации всячески подчеркивал, что премьер не контролирует ситуацию. Более того, по данным экспертов, Тунгусов втайне работал против «Единой России» на периферии региона, обеспечивая ей победный результат в областном центре. Не исключено, что Панова и Хазеев рассчитывают повторить тот же маневр.

Кроме того, отмечают собеседники агентства, недовольство работой Бидонько неоднократно высказывали в уральском полпредстве. В частности, на совещании у полпреда на вид вице-губернатору ставили 71 место среди регионов России по явке на общероссийское голосование по внесению изменений в Конституцию. Однако позже было признано, что голосование нельзя сравнивать с традиционными выборами, тем более, что оно наложилось на ситуацию с коронавирусным карантином и порой летних отпусков: многие избиратели самоизолировались на приусадебных участках.

Получить комментарий Рината Хазеева не удалось. Корреспондент дозвонился до Аксаны Пановой, но она не стала отвечать на его вопросы. Отказались комментировать работу вице-губернатора и в уральском полпредстве.

Как бы то ни было, итоги Единого дня голосования дали вице-губернатору карт-бланш на предстоящий год. Инсайдеры в региональной политической элите выражают надежду, что на предстоящих выборах глава региона начнет больше доверять членам своей команды, и меньше слушать негативные отзывы со стороны. Успешный итог текущих локальных выборов — прекрасный повод для этого.

«Единый день голосования — это своего рода смотр сил перед большими выборами. Если перед Бидонько ставилась задача обеспечить единороссам максимальное количество мандатов, и он ее выполнил, то итоги кампании несомненно определят уровень его полномочий в следующем избирательном цикле», — сказал директор Центра европейско-азиатских исследований Андрей Русаков.

Он отметил, что в перечень этих полномочий вполне может быть включена роль основного переговорщика между областными властями и руководством политических партий, а также бизнес-элит региона. «Бизнес-элиты сориентированы на высшее должностное лицо, однако если он делегирует эти полномочия кому-то из своей команды, то диалог будут вести с ним», — резюмировал политолог.

Подобные переговоры станут серьезным вызовом для Бидонько: при составлении списков кандидатов в депутаты ему предстоит сбалансировать интересы разных ФПГ, сохранить контроль над областным парламентом и не испортить отношения региональной власти с бизнесменами. Если некоторые бизнес-элиты получат преимущество, они начнут диктовать свои условия, обиженные же наоборот, могут отказать областной власти в поддержке, рассуждает инсайдер.

В следующем году политическому вице-губернатору предстоит новая сложная задача — выборы в заксобрание Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Примером подобного рода до недавнего времени был парламент Челябинской области, где представители крупного бизнеса до сих пор заседают лично: в списке народных избранников значатся много олигархов Южного Урала. Однако челябинский губернатор Алексей Текслер нашел способ установить контроль над заксобранием. Как отметил челябинский политолог Александр Мельников, он дал понять крупным бизнесменам, что именно ему они обязаны местами в парламенте.

Свердловские инсайдеры полагают, что для сохранения контроля над региональной политикой Евгению Куйвашеву стоит больше полагаться на свою команду, а не на советчиков извне. Наличие грамотного политического менеджера позволит губернатору сохранить роль беспристрастного третейского судьи, не погружаясь лично в хитросплетения интриг в каждой территории, но при этом сохранив за собой право решающего слова, говорят собеседники URA.RU. По их мнению, это только увеличит авторитет Евгения Куйвашева среди региональных элит и позволит сохранить добрые отношения со всеми участниками политического процесса.

Всего на Среднем Урале разыграли 25 депутатских мандатов, в том числе, 1 — в свердловском заксобрании и 24 в муниципальных думах. Полностью переизбрана только дума Махневского муниципального образования, состоящая из 10 депутатов.