Челябинские инсайды: Текслер напряг мэров

Новые эмодзи от Apple пригодятся жителям Челябинска Коллаж URA.RU

В коридорах правительства региона и мэрии Челябинска пусто. Чиновники боятся собираться группами из-за коронавируса. А поговорить есть о чем. Все гадают, как губернатор Алексей Текслер на посту руководителей челябинской «ЕР» накажет предателей партии? Куда уходит начальник управления экономики мэрии Челябинска Александр Руденко и какой карьерный взлет готовят замруководителя аппарата правительства Алексею Фартыгину?

«Инсайды» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, «URA.RU» публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее.

Текслер напряг мэров

Фото: Илья Московец © URA.RU

Как сообщают инсайдеры из резиденции губернатора Алексея Текслера, глава региона недоволен руководителями ряда территорий. Некоторые мэры на местах начинают хитрить и лоббируют своих кандидатов на пост спикеров собраний депутатов. Надеются на то, что свой спикер поможет успешно переизбраться. Хотя все кандидатуры должны согласовываться с резиденцией и лично с Текслером. Губернатору, к примеру, пришлось вмешать в ситуацию с выбором спикера собрания депутатов Ашинского района, чтобы не дать главе Виктору Лукьянову протащить на пост председателя своего человека. Как уверяют инсайдеры, главам последовали жесткие указания прекратить интриги. Иначе главы лишатся поддержки области при переизбрании. Лукьянову терять нечего, ему область уже отказала в поддержке.

Губернатор переводит правительство на ВКС

Из-за роста заболеваний COVID-19 в правительстве области многие совещания перевели в режим ВКС. Как говорят инсайдеры, в таком режиме даже принимают постановления правительства. Все ради того, чтобы максимально снизить количество людей, которые собираются в одном помещении. Министры в свою очередь тоже вернулись к совещаниям в подобном формате. Сами чиновники на местах теперь стали реже выходить из кабинетов. Коридоры в зданиях правительства и мэрии Челябинска стремительно пустеют. Все боятся заразиться коронавирусом и предпочитают не кучковаться.

Массовые мероприятия берут под контроль

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Что касается второй волны коронавируса, то губернатор Алексей Текслер потребовал от глав взять под контроль массовые мероприятия. Формально их проводить можно, но при соблюдении социальной дистанции, что довольно сложно обеспечить. Как рассказывают инсайдеры, от глав требуют жестко контролировать подобные мероприятия или даже отменять их. В областном правительстве, кстати, подумывают над таким запретом по всему региону.

Будущий вице-спикер проявил аппаратную сноровку

Многие в политтусовке обратили внимание, что будущий вице-спикер заксобрания Челябинской области Владимир Павлов оказался одним из немногих, кто публично поздравил председателя ЗСО Владимира Мякуша с получением благодарственной грамоты от главы генсовета «Единой России» Андрея Турчака. Большинство политиков сделало это лично. А публичное поздравление Павлова восприняли, как проявление аппаратной сноровки. «Далеко пойдет», — считают в ЗСО.

Фартыгину прочат повышение

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Заместитель руководителя аппарата и правительства Челябинской области Алексей Фартыгин несколько дней провел в Москве. Там собирали тех, кто включен в кадровый резерв Кремля. В этот почетный список Фартыгин попал весной. Ходят упорные слухи, что его готовят к повышению. «На уровне вице-губернатора!» — утверждают инсайдеры. При этом все теряются в догадках, какую именно ставку может занять Фартыгин. Пока вакантна только ставка вице-губернатора по связям с правоохранительными органами, а на эту должность должны назначить бывшего силовика, каковым Фартыгин не является.

От «ЕР» ждут жестких мер

После обновления президиума регионального политсовета «Единой России», инициированного губернатором Алексеем Текслером, от «ЕР» ждут жестких мер по отношению к нарушителям партийной дисциплины. В первую очередь это касается тех единороссов, кто на выборах в ЗСО по Калининскому округу помогал кандидату от «Справедливой России». Как утверждают инсайдеры, сама история должна стать суровым уроком, чтобы не было желающих повторить подобное. Речь должна идти, как минимум, об исключении из партии. А как максимум, лишении должностей, полученных от партии. «Иначе, — толкуют в кулуарах. — Все поймут, что и новых можно не бояться». Один из подозреваемых в игре на чужом поле — депутат гордумы Александр Галкин — уже покинул президиум политсовета.

Депутат-перебежчик остался верен МГЕР…

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Несмотря на то, что депутат Центрального райсовета Челябинска Марсель Хазиев приостановил членство в «Единой России», он продолжает активно сотрудничать с МГЕР («Молодая гвардия „Единой России“»). В своих аккаунтах он пиарится на «Зеленом городе», проекте «молодогвардейцев». Поспешное бегство Хазиева из «ЕР», как говорят, связано с тем, что ему грозило исключение из партии. За то, что он помогал на выборах в ЗСО кандидату от «Справедливой России» и на встречах с жителями критиковал «ЕР». Как говорят инсайдеры, тот факт, что МГЕР привечает Хазиева, наводят старших товарищей на мысли, что и его друзья, «молодогвардейцы», работают против своих. По этому поводу будут новые разбирательства.

…но его не берут к эсерам

Вопреки прогнозам, Марселя Хазиева, приостановившего членство в «ЕР», не спешат принимать и в ряды «Справедливой России». Хотя он активно помогал кандидату от этой партии Дмитрию Ларину на выборах в ЗСО и даже не скрывает этого. Но с одной стороны, Хазиев не рискует окончательно разругаться с единороссами. С другой, боится, что если поднимет вопрос, то его из партии выгонят с позором. По слухам, и «Справедливой России» Хазиев не очень нужен. И дело даже не в том, что эсерам не нужны перебежчики. «СР» интересны денежные кошельки, а средств у Хазиева нет. Впрочем, как говорят в кулуарах, эсерам нужны «фрики», к каковым и причисляют Хазиева.

Мительмана заподозрили в нечестной игре

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Специальная рабочая группа «ЕР» продолжает заниматься расследованием по факту участия партийцев на стороне кандидата от «Справедливой России» Дмитрия Ларина, выигравшего выборы в ЗСО. Как рассказывают инсайдеры, в деле появились новые подозреваемые. Якобы не только Александр Галкин и Марсель Хазиев работали на Ларина. По слухам, депутат гордумы, единоросс Илья Мительман помогал Ларину материально. Руководитель рабочей группы, спикер думы Андрей Шмидт собирается вынести этот вопрос на обсуждение. По слухам, если помощь Мительмана Ларину не подтвердится, то есть и другой повод упрекнуть депутата-единоросса. На этот раз речь идет о другом эсере, Дмитрии Григорчике, который баллотировался в ЗСО по Металлургическому округу. «Григорчик совершенно точно человек Мительмана, и вел кампанию под его контролем, — говорят инсайдеры. — И хотя Григорчик под конец кампании активность свернул и выборы проиграл, помощь со стороны Мительмана должна стать поводом для расследования».

«ЦКС» станет мусорным монополистом

ООО «Центр коммунального сервиса» («ЦКС») скоро станет главным монополистом региона по работе с твердыми коммунальными отходами. «ЦКС» уже сейчас является региональным оператором по вывозу мусора в нескольких кластерах. По словам инсайдеров, компания может получить концессионный договор по строительству нового полигона. По слухам, интересы «ЦКС» активно лоббирует первый замминистра экологии Яна Куприкова.

Руденко не смог ужиться с вице-мэром

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Говорят, что причиной будущей отставки начальника управления экономики мэрии Челябинска Александра Руденко стал его конфликт с вице-мэром Олегом Извековым. Извеков курирует управление и, как рассказывают инсайдеры, отношения между начальником и подчиненным не сложились. Кроме того, говорят в мэрии, Руденко уже давно перерос свою должность и устал занимать одно и то же кресло 22 года. И хотя он не называет новое место работы в Москве, источники уверяют, что он будет трудиться в одном из подразделений Минэкономразвития РФ. Хотя другие говорят, что Руденко пригласили в мэрию Москвы.

Диаспоры договорились

По инсайдерской информации, армянская и азербайджанская диаспоры Челябинской области тайно сговорились между собой, чтобы не допустить в регионе даже намека на какие-либо провокации в связи с нынешним конфликтом в Нагорном Карабахе. По обоюдному мнению сторон, необходимо сделать все возможное, чтобы происходящее никак не сказалось на давно сложившихся отношениях. «Провокации могут быть и наверняка будут, это показали недавние конфликты в Москве. В диаспоре ведутся беседы и наставления, чтобы не идти на конфронтацию. Обострение межэтнической розни в РФ никому не поможет», — утверждает один из инсайдеров.

От Корнева отказывается «Соцгород»

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Говорят, что депутат гордумы Челябинска Владимир Корнев теряет поддержку движения «Соцгород». В свое время именно «Соцгород» помог Корневу избраться депутатом Металлургического райсовета, откуда его делегировали в гордуму. Но сейчас Корнев становится откровенно токсичной фигурой. На сессиях райсовета и думы он часто выступает не по делу. В думе Корневу даже стали отключать микрофон. Как уверяют инсайдеры, «Соцгород» даже готов помочь инициативной группе по отзыву Корнева из городской думы. А пока все со смехом рассказывают, что на недавнем депутатском отчете Корнев в числе достижений назвал лепку снежной бабы для избирателей под Новый год.

В Копейске говорят о грядущей отставке мэра

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Копейске ходят слухи о скорой отставке мэра Андрея Фалейчика. По мнению инсайдеров, позиция местных властей в данный момент очень слабая. «Мэр возглавил „ЕР“ перед выборами и провалил все, что мог. В городе мэр теперь не влияет на политическую расстановку сил», — утверждает инсайдер. Источники в резиденции губернатора сообщают о том, что вопросы к Фалейчику есть, претензий также скопилось немало, однако пока вопрос об отставке не стоит. Но если он не начнет в ближайшее время работу над ошибками, то предел негатива может превысить планку и вопрос об отставке мэра Копейска уже не будет обсуждаться как слух.

Тайбергенов перессорился с элитами

Глава Агаповского района Байдавлет Тайбергенов испортил отношения со всеми местными элитами, рассказывают инсайдеры. При этом он утверждает, что на областном уровне ему ничего не грозит. По словам инсайдеров, его и в самом деле должны оставить при должности и дать возможность переизбраться. Но, как говорят в кулуарах, все помнят, что главой района Тайбергенов стал при прямой поддержке экс-мэра Челябинска Евгения Тефтелева. Это означает, что сейчас заступаться за него некому и если конфликты будут обостряться, Тайбергенову найдут замену.

VIP стали бояться караоке

Инсайдеры рассказывают, что челябинские VIP стали бояться ходить в караоке-бары. Проблема в том, что вечером в пятницу и субботу клубы забиты, что называется, по самую завязку. «Как перед страшным судом — спешат повеселиться в последний момент», — говорят в кулуарах. Говорят, что веселья поубавилось после того, как несколько человек из числа тех, кому был диагностирован COVID-19, побывали перед заражением в караоке-барах. Других мест, где могли подхватить заболевание, они назвать не смогли. «Микрофоны друг от друга выхватываете, после каждого протирать не успеваете, вот и заражаетесь!» — говорят им врачи. Говорят, что в самое ближайшее время число любителей караоке поубавится.

«Инсайды» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, «URA.RU» публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее.