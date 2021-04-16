Рецепты из анимэ и экспериментальный трек Pharaoh

В выходные греемся дома под любимым пледом в компании лучших событий онлайна в нашей новой Афише на 17 и 18 апреля. Сегодня наша афиша для любителей вкусной еды и анимэ, для ценителей рэпа и рока, для фанатов «Титаника» и детективов, для тех, кто ищет себя или свою вторую половинку — для всех, кто любит интересно и познавательно отдыхать.
7. Начните выходные как герой мультфильма
Американская компания Funimation, которая занимается выпуском аниме и манги, запустила в своем Instagram шоу, где готовят еду из аниме «Наруто». На страничке можно найти рецепт мисо рамена Наруто, салат с холодной вермишелью Саске, свекольный рамен Сакуры и «чидори» рамен Какаши.
6. Займитесь своим образованием
17 апреля пройдет бесплатная
5. Послушайте современную музыку
Рэпер Pharaoh выпустил клип — визуализацию нескольких треков с альбома «Million Dollar Depression». Ролик представляет собой коллаборацию из трех треков — «Всему Свое Время», «Печаль Со Знаком 8» и «Эми». Альбом «Million Dollar Depression» отличается от предыдущих работ рэпера более жестким звучанием и мрачной тематикой, клип получился соответствующий.
4. Сыграйте с чемпионом
Чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров запустил собственную платформу для игры в шахматы
3. Оцените новый крутой сериал
«Мейр из Исттауна» — престижный детективный мини-сериал для серьезной аудитории. Блестящий актерский (Кейт Уинслет, Гай Пирс, Эван Питерс и др.) и режиссерский состав делает этот сериал по-голливудски профессиональным, а сюжет интригует: женщина-сыщик сражается за место в мужской профессии, а дома — за стабильность с собственной семьей.
2. Посмотрите романтичное кино
А лучше сразу несколько. Поможет в этом альманах фильмов о любви «Love Shorts», который появился в сети несколько дней назад. За один час вы увидите трогательные истории о любви «как в кино» из Германии, Франции, Канады, Англии и США.
1. Побывайте на необычном концерте
Посетите дистанционно крупнейший фестиваль экспериментальной, психоделической и тяжелой музыки Roadburn состоится в онлайн-формате под вывеской
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