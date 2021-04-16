Рецепты из анимэ и экспериментальный трек Pharaoh

Позавтракайте в выходные вместе с героями мультсериала «Наруто» Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

статья из сюжета Нескучная афиша от URA.RU

В выходные греемся дома под любимым пледом в компании лучших событий онлайна в нашей новой Афише на 17 и 18 апреля. Сегодня наша афиша для любителей вкусной еды и анимэ, для ценителей рэпа и рока, для фанатов «Титаника» и детективов, для тех, кто ищет себя или свою вторую половинку — для всех, кто любит интересно и познавательно отдыхать.

7. Начните выходные как герой мультфильма

Американская компания Funimation, которая занимается выпуском аниме и манги, запустила в своем Instagram шоу, где готовят еду из аниме «Наруто». На страничке можно найти рецепт мисо рамена Наруто, салат с холодной вермишелью Саске, свекольный рамен Сакуры и «чидори» рамен Какаши.

6. Займитесь своим образованием

17 апреля пройдет бесплатная онлайн-выставка , на которой выступят эксперты высшего образования и представители американских вузов. Вы узнаете актуальную информацию о специальностях, востребованных на Урале и в Сибири, на которые можно выучиться в США. В прямом эфире выступят эксперты Education USA Russia, представители вузов США, студенты и выпускники вузов США.

5. Послушайте современную музыку

Рэпер Pharaoh выпустил клип — визуализацию нескольких треков с альбома «Million Dollar Depression». Ролик представляет собой коллаборацию из трех треков — «Всему Свое Время», «Печаль Со Знаком 8» и «Эми». Альбом «Million Dollar Depression» отличается от предыдущих работ рэпера более жестким звучанием и мрачной тематикой, клип получился соответствующий.

4. Сыграйте с чемпионом

Чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров запустил собственную платформу для игры в шахматы Kasparovchess . На сайте можно найти видеоуроки, подкасты, статьи, документальные фильмы, а также интервью c экспертами и опытными игроками. С помощью платформы легендарные шахматисты смогут делиться своим опытом и приемами с начинающими игроками.

3. Оцените новый крутой сериал

«Мейр из Исттауна» — престижный детективный мини-сериал для серьезной аудитории. Блестящий актерский (Кейт Уинслет, Гай Пирс, Эван Питерс и др.) и режиссерский состав делает этот сериал по-голливудски профессиональным, а сюжет интригует: женщина-сыщик сражается за место в мужской профессии, а дома — за стабильность с собственной семьей.

2. Посмотрите романтичное кино

А лучше сразу несколько. Поможет в этом альманах фильмов о любви «Love Shorts», который появился в сети несколько дней назад. За один час вы увидите трогательные истории о любви «как в кино» из Германии, Франции, Канады, Англии и США.

1. Побывайте на необычном концерте

Посетите дистанционно крупнейший фестиваль экспериментальной, психоделической и тяжелой музыки Roadburn состоится в онлайн-формате под вывеской Roadburn Redux . Среди участников — Hexvessel, Gold, Solar Temple, Kairon; IRSE! и другие. Трансляции пройдут 17 и 18 апреля, начало в 13:00 по Москве.