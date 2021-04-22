Пермские инсайды: министр задумал месть

А чем вы займетесь в длинные выходные? Коллаж URA.RU

После несогласованных митингов в Перми к участникам акций продолжают приходить силовики. Тем временем пермский депутат Госдумы Игорь Сапко потратился на соцсети ради травли сторонников КПРФ. А министр образования Раиса Кассина, которую уже устали отправлять в отставку, воспряла духом и затаила злобу на пермского омбудсмена Павла Микова.

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Министр образования Кассина задумала месть

Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

Злые языки утверждают, что выпад пермского омбудсмена Павла Микова в адрес минобразования края по поводу неумения работать с молодежью не пройдет даром. Уполномоченный по правам человека обвинил в этом министерство образования сразу после несогласованного митинга за блогера Алексея Навального, прошедшего в Перми 21 апреля. «Миков поступил (уже не в первый раз) очень неумно. Вообще-то, его прямая задача — не давать оценку работе профильных министерств, а отстаивать гражданские права человека. И, уж конечно, [Раиса] Кассина не оставит этот „укол“ в свой адрес, ответ не заставит себя ждать», — рассуждает инсайдер.

Депутат Госдумы начал травить коммунистов

Поговаривают, что в Чайковском начали травить местных сторонников КПРФ. Для этого якобы даже задействованы административные ресурсы при непосредственном участии депутата Госдумы Игоря Сапко. Последний, по информации источника, якобы даже выкупил крупные паблики в соцсетях. «К примеру, одну из групп во „ВКонтакте“, где раньше критиковали местную власть, сейчас ведет сотрудник мэрии и пишет гадости про коммунистов», — пояснил инсайдер. Правда, утверждает источник, для этого депутату пришлось раскошелиться на «круглую сумму». По его мнению, травля коммунистов связана с грядущими выборами.

За участниками акции за Навального в Перми приходят силовики

Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Пока омбудсмен Миков зарабатывает себе баллы перед властью, рассуждает источник, участников несогласованных акций начали вычислять и приводить в отделения полиции. По словам инсайдера, уже несколько участников шествия в Перми «попали под административный протокол». «Самых активных в толпе „ставили на галочку“. Уже на следующий день утром к некоторым пришли полицейские и вручили протокол. Это было полной неожиданностью, ведь ранее они в поле зрения полиции не попадали, а сейчас их ждут суды», — говорит источник.

Банк стал знаменит после отзыва лицензии

Решение Центробанка лишить лицензии «Проинвестбанк», центральный офис которого находится в Перми, удивило местных жителей. Причем, причина кроется в том, что многие пермяки даже не знали о таком банке. «Столько лет живу в Перми, впервые о нем слышу», — говорит один собеседник. Другой высокопоставленный источник отметил, что «про такой банк не слышал раньше вообще ничего».

Пермяки испугались волны закрытия местных банков

Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Тем не менее после отзыва лицензии у «Проинвестбанка» в тусовке заговорили о том, что под ударом могут быть и другие небольшие кредитные организации. «Екатеринбургская „Нейва“ тоже мало представлена была в Перми, но тем не менее, клиентам от этого легче не стало», — считает один. Другой источник полагает, что под удар может попасть пермский «Почтобанк», который ведет свою деятельность с 90-х годов. Поговаривают даже, что под удар ЦБ может попасть и банк пермского олигарха Андрея Кузяева «Урал ФД», валютный портфель которого составляет несколько миллиардов рублей. Другие же называют это чушью. «Это крупнейший региональный банк края. У финрегулятора нет никаких сомнений в отношении его финансовой деятельности», — отмечает инсайдер.

Бывший генерал пермского главка нашел себя в бизнесе

По информации инсайдеров, бывший генерал пермского ГУ МВД Юрий Горлов, давно уже пребывающий на пенсии, решил попробовать себя в бизнесе. «Он уже давно перебрался в Москву, открыл там собственную компанию. Сфера деятельности — инженерные, строительно-монтажные работы и т.д», — говорит источник. Якобы, компания Горлова даже показывает неплохие финансовые результаты. «По крайней мере, — добавляет инсайдер — последние годы компания была в плюсе».

Скандального главврача из Нытвы трудоустроили в Перми

Фото: Анна Майорова © URA.RU

На камских просторах судачат, что экс-главврач Нытвенской ЦРБ Иван Катаев, покинувший больницу после скандала с увольнением медиков, трудоустроился в Перми. Новым местом его работы стала Краевая детская клиническая больницы. «Он теперь работает врачом в отделении травматологии. Помог ему туда устроиться сын завотделения, с которым они в дружеских отношениях. Как только из отделения КДКБ ушли врачи (в 2020 году, — прим.ред.),там образовалась кадровая яма, вот его туда и позвали», — рассказал инсайдер. Ходят слухи, что на такой шаг заведующему пришлось пойти из-за кадрового дефицита.

В Кудымкаре начали разрушаться новые дома для переселенцев

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Еще одним городом (после Добрянки, — прим.ред.), где разрушаются недавно построенные дома для переселенцев, стал Кудымкар. По слухам, проблемы с жильем у жильцов начались практически сразу, как они заехали в новые квартиры. «Дошло до того, что теперь всех жильцов одного из домов просят временно покинуть свои квартиры, поскольку необходим капитальный ремонт строения», — сообщает источник. Они винят во всем бывшего местного депутата, фирма которого строила эти дома. «Его конторы уже давно нет, и деньги теперь за некачественное жилье отсудить не с кого», — сетует источник.

А «Дягилевский фестиваль» будет?

В кулуарах пермяки активно обсуждают, почему до сих пор неизвестна программа «Дягилевского фестиваля», который должен пройти в Перми в июне. «Уже конец апреля, а на официальном сайте нет никакой информации», — переживают одни. «Заявлено, что будет Теодор Курентзис и многие мои знакомые без конца обновляют официальный сайт, чтобы успеть купить билеты, но информации нет. Поэтому некоторые всерьез опасаются, что останутся в этом году без фестиваля», — судачат другие.

Инсайды представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер.