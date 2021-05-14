Зачем Путин выждал паузу перед разговором о трагедии в Казани

Владимир Путин на совещании с правительством обсудил трагедию в Казани Фото: Kremlin.ru

статья из сюжета Массовое убийство в казанской школе

Президент РФ Владимир Путин спустя два дня после стрельбы в школе в Казани произнес первую публичную речь, посвященную происшествию, и обозначил его главную причину. Выступление главы государства по своему содержанию существенно отличалось от речи, которую он произнес после аналогичной трагедии в Керчи в 2018 году. Политологи в разговоре с URA.RU подчеркнули разницу и объяснили, почему Путин не поехал в Казань.

11 мая 19-летний Ильназ Галявиев устроил стрельбу в казанской гимназии №175, в которой погибло девять человек, в том числе семеро детей. 13 мая глава государства выступил по поводу трагедии на совещании с правительством, главной темой которого была заявлена проблема безработицы. «Уважаемые коллеги, трагедия, безусловно, потрясла нас всех. В тяжелые дни вместе с жителями Казани, с Татарстаном была и остается вся Россия. Жители всех регионов страны стремятся выразить искренние слова поддержки и сочувствия, воспринимают боль казанцев как свою собственную», — начал свое выступление Путин.

Глава государства дал поручения о награждении учителей и сотрудников школы Фото: Kremlin.ru

Речь президента длилась около семи минут. Он пообещал помощь и поддержку семьям погибших, пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим и поручил организовать для выживших школьников специальную реабилитацию. Кроме того, Путин предложил наградить сотрудников гимназии, которые «в страшные минуты нападения, когда в здании звучали выстрелы, стояли у входа в классы и были готовы бороться, защищать своих учеников, своих воспитанников».

Отдельным пунктом президент высказался о причинах трагедии. Он поручил не только усилить контроль за оборотом оружия и повысить требования к его владельцам, но и навести порядок с выдачей медицинских справок, необходимых для получения лицензии (12 мая стало известно, Ильназ Галявиев страдает заболеванием мозга, но это не помешало ему купить оружие). «Такой же жесткой, персональной должна быть и ответственность для всех лиц, которые выдают разрешение на оружие, а также предоставляют необходимые для этого документы. Здесь нужен строгий порядок. Ситуации, когда, например, медицинскую справку можно просто купить за деньги, порой даже не приходя на осмотр, — такие ситуации должны быть полностью исключены», — подчеркнул Путин.

Почему публичная реакция президента последовала сейчас?

В казанской школе погибли девять человек, в том числе семь детей Фото: Андрей Ермолов © URA.RU

Речь Путина на совещании с правительством стала первым публичным выступлением президента, посвященным трагедии в Казани (11 мая слова соболезнования Путина передавал представитель Кремля Дмитрий Песков во время общения с прессой). Как объяснил эксперт Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Павел Данилин, президент РФ не стал высказывать оценки произошедшего, пока не получил полную картину произошедшего.

«За прошедшие два дня появилась информация, которой не было изначально. Президент не может выступать, просто для того, чтобы сотрясать воздух. Он говорит то, что знает. Когда стало ясно, что стрелок в Казани был болен, при этом был признан годным к армии, смог купить оружие, глава государства сделал соответствующие выводы и озвучил их в своем выступлении», — считает Данилин. Аналогичной точки зрения придерживается бывший сотрудник администрации президента, профессор Высшей школы экономики Олег Матвейчев. «Нужно было получить полную информацию по ситуации, посмотреть какие точки зрения господствуют, чтобы обозначить свою позицию. Это обычное дело, всегда нужно подождать и не делать скоропалительных выводов», — сказал он.

Почему реакция Путина не похожа на выступление после трагедии в Керчи?

В 2018 году аналогичная трагедия случилась в Керчи Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В России уже случалась аналогичная трагедия в 2018 году. Тогда, 17 октября, 18-летний Владислав Росляков устроил стрельбу и взрыв в Керченском политехническом колледже, убив 21 человека. Считалось, что он подражал убийцам, напавшим в 1999 году на школу «Колумбайн» в США. Путин на следующий день развернуто прокомментировал теракт на заседании дискуссионного клуба «Валдай», объяснив происшествие «результатом глобализации». «В соцсетях, в интернете мы видим, что созданы целые сообщества. Все началось с известных трагических событий в школах Соединенных Штатов. Молодые люди с неустойчивой психикой создают для себя каких-то лжегероев», — говорил тогда Путин.

Убийства в Казани и в Керчи хотя между собой и похожи, но совершившие их преступники — «совсем разные люди», сказал URA.RU экс-сотрудник администрации президента, политолог Дмитрий Журавлев. «Там и здесь [в двух выступлениях] президент обозначает проблемы, которые нужно было заранее решить, чтобы не случилось трагедии. В случае с Керчью речь шла про воспитание, за молодым человеком просто недоглядели. В Казани же оказалось, что у Галявиева больной мозг, при этом он получил разрешение на оружие», — объяснил политолог.

Почему Путин не поехал в Казань?

В 2018 году после пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове (25 марта, погибло 60 человек) и после взрыва в жилом доме в Магнитогорске (31 декабря, погибли 39 человек) глава государства лично приезжал в города и проводил оперативные совещания. Планов посетить Казань у президента нет, подтвердил журналистам 13 мая Дмитрий Песков. Политолог Матвейчев считает, что в поездке президента в Татарстан нет острой необходимости, а организовывать визит для того, чтобы просто «засветиться» перед телекамерами, «не в стиле президента».

«Что ему сейчас делать в Казани? В Кемерове и в Магнитогорске продолжалась ликвидация последствий, тогда присутствие президента требовалось, чтобы кого-то подстегнуть, решить бюрократические ловушки, решить какие-то проблемы, пользуясь властью главы государства. А в Казани уже все закончилось. Тем более Путин с самого начала послал туда министров», — говорит эксперт.

Президент «Российской ассоциации политических консультантов» Алексей Куртов добавил, что визит президента осложнил бы работу властей Татарстана, которые сейчас сконцентрированы на помощи семьям погибших и пострадавшим. «Это разумное решение, потому что во время ограничений, связанных с коронавирусом, визит президента в Казань наложит много забот, добавит организационных хлопот, которые сейчас не нужны руководству Татарстана», — резюмировал политолог.