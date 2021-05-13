Путин отказался ехать в Казань после трагедии

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Стрельба у гимназии 175 в Казани. Казань, казань, росгвардия, школа 175, гимназия 175
11 мая в казанской школе произошло массовое убийство Фото:
новость из сюжета
Массовое убийство в казанской школе

У президента России Владимира Путина нет в планах поездки в Казань, где 11 мая выпускник школы № 175 совершил массовый расстрел детей и учителей. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков во время конференц-колла.

«Президент, собственно, дал уже все необходимые поручения. Пока в планах поездки [в Казань] такой нет», — ответил пресс-секретарь Путина на вопрос журналистов.

19-летний Ильназ Галявиев устроил стрельбу в казанской школе, где учился раньше. В результате нападения погибли девять человек, десятки учеников и работников школы пострадали. Галявиева арестовали, ему грозит пожизненное заключение. Следователи выяснили, что у молодого человека болезнь головного мозга. 12 мая в Татарстане был объявлен день траура, передает Life. Путин поручил проанализировать законы об обороте оружия, а в Госдуме предложили передать охрану в школах Росгвардии, уточняет телеканал 360.

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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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