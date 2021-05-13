Путин отказался ехать в Казань после трагедии

11 мая в казанской школе произошло массовое убийство Фото: Андрей Ермолов © URA.RU

новость из сюжета Массовое убийство в казанской школе

У президента России Владимира Путина нет в планах поездки в Казань, где 11 мая выпускник школы № 175 совершил массовый расстрел детей и учителей. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков во время конференц-колла.

«Президент, собственно, дал уже все необходимые поручения. Пока в планах поездки [в Казань] такой нет», — ответил пресс-секретарь Путина на вопрос журналистов.

19-летний Ильназ Галявиев устроил стрельбу в казанской школе, где учился раньше. В результате нападения погибли девять человек, десятки учеников и работников школы пострадали. Галявиева арестовали, ему грозит пожизненное заключение. Следователи выяснили, что у молодого человека болезнь головного мозга. 12 мая в Татарстане был объявлен день траура, передает Life . Путин поручил проанализировать законы об обороте оружия, а в Госдуме предложили передать охрану в школах Росгвардии, уточняет телеканал 360.