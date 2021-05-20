Сегодня основатель Tesla Илон Маск допустил открытие своего завода в России Коллаж: URA.RU

Челябинские министры ждут момента, когда смогут, наконец, собраться все вместе, за одним большим столом в резиденции. Кое-кто этого откровенно боится, так как чувствует себя уверенней, когда общается с губернатором Алексеем Текслером по видеосвязи. Дорожники обсуждают появление на публике экс-министра Александра Филиппова, а бизнес-элиты гадают, справится ли Сергей Вайнштейн с объектом, который должны были построить еще к саммитам ШОС и БРИКС.

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Алексей Текслер снимет ограничения по COVID для своей команды Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Текслер посмотрит в глаза подчиненным

Правительство Челябинской области вернется к формату очных заседаний, несмотря на продолжающуюся пандемию коронавируса. «Половина участников таких мероприятий привилась, половина переболела. Заболеваемость снижается. Губернатору Текслеру надоело общаться с подчиненными по видеосвязи — слишком удобно им уклоняться от неприятных вопросов. Поэтому в ближайшее время проштрафившимся чиновникам придется докладывать главе региона, глядя ему в глаза. Да и трансляции в интернете возобновятся и уже все смогут увидеть, кому и за что досталось на заседании. со всеми эмоциями. Именно это не нравилось министрам, когда заседания шли в прежнем формате», — рассказал инсайдер.

В службе занятости меняют руководство

В челябинском правительстве обсуждают возможную смену руководства в Главном управления по труду и занятости региона, которым руководит Владислав Смирнов. «Смирнов занимает свой пост уже много лет. Занял эту должность еще когда областью руководил губернатор Петр Сумин. Претензий к нему особых нет. Но надо расти новым людям. В частности, молодому и перспективному юристу Кириллу Усманову. Правда, смена руководства произойдет не сразу», — считает инсайдер. Другие источники утверждают, что Усманову становиться руководителем пока рано, слишком молод, и ему надо еще себя показать. Да и общаться с работодателями куда как сложнее, чем кажется на первый взгляд.

Экс-министр Александр Филиппов снова вышел в свет Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Экс-министр появился на публике

На Межрегиональную выставку «Уральский автосалон. Коммерческий транспорт» в Челябинске пришел экс-министр дорожного хозяйства и строительства Александр Филиппов. Тот самый, что после смены власти в регионе и отставки министра Дмитрия Микулика полгода руководил ведомством. После того, как Филиппов уволился, многие думали, что он уехал в другой регион и его появление на выставке многих удивило. «Завязав с госслужбой, Филиппов решил заняться личным бизнесом. Зарегистрировал ИП, которое, формально, не имеет никакого отношения к дорогам и транспорту, а специализируется на поставках программного обеспечения», — говорит инсайдер. — Но его появление на выставке говорит о том, что все же он надеется получить пусть и небольшие контракты на оказание услуг в той сфере, где он раньше работал».

Бывший вице-спикер ЗСО Константин Захаров доволен своим положением Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Бывший вице-спикер ЗСО может вернуться в политику

В заксобрании региона обсуждают шансы бывшего вице-спикера ЗСО Константина Захарова вернуться в областной парламент. На выборах в новый состав ЗСО Захаров баллотировался по Озерскому округу по спискам «Единой России». От округа в ЗСО прошел одномандатник-единоросс, гендиректор ПО «Маяк» Михаил Похлебав, а Захарову голосов не хватило. «Вице-спикер ЗСО Олег Голиков заявился на праймериз ЕР в Госдуму по спискам и, скорее всего, получит мандат, — рассуждают в ЗСО. — В итоге освободится место по спискам в заксобрании и оно может достаться Захарову». Некоторые говорят, что Захаров, став директором завода в структуре «Маяка» (Росатом) вполне доволен своим положением и заниматься политикой больше не хочет. Хотя, если это потребуется Росатому, представителем которого в ЗСО был Голиков, то Захаров вернется в ЗСО.

Осенью мандат ЗСО обещали ректору ЧелГУ Сергею Таскаеву Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На мандат Голикова есть другой претендент

В заксобрании области обсуждают еще одну версию, кому может достаться мандат вице-спикера Олега Голикова, если он по спискам «Единой России» пройдет в Госдуму. «Понятно, что если Росатом станет хлопотать за Константина Захарова, то мандат получит он, — говорят в ЗСО. Но есть еще ректор Челябинского госуниверситета Сергей Таскаев, который баллотировался в ЗСО по спискам ЕР и ему не хватило голосов. Предполагалось, что после выборов списочники Александр Журавлев и Павел Киселев, набравшие нужное число голосов, сдадут мандаты, и один из них достанется Таскаеву, но это не произошло. Они остались депутатами. Но в очереди на мандат именно ректор Таскаев, а не Захаров».

Федоров-младший осваивает новый бизнес

Сын ныне покойного председателя совета директоров Челябинского трубопрокатного завода (ЧТПЗ) Александра Федорова Павел Федоров продолжает осваивать новые сферы бизнеса. После того, как ЧТПЗ перешел под контроль ТМК Дмитрия Пумпянского, Федоров-младший продал свои 10% акций STARBERRY LIMITED (Кипр). Затем занялся рядом совместных проектов с бывшим собственником ЧТПЗ Андреем Комаровым. «А теперь Федоров-младший запускает новый проект по производству бумаги и картона. Его партнером стал бизнесмен Константин Жаботинский, — говорит инсайдер. — Правда, пока не понятно, будут ли они заниматься непосредственно производством или перепродажей продукции».

Гендиректор завода «Полет» Александр Нестеров уже ищет работу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На заводе «Полет» может смениться директор

Инсайдеры рассказывают, что Ростех разочаровался в директоре челябинского радиозавода «Полет» Александре Нестерове. «В июле истекает контракт госкорпорации с Нестеровым. И, скорее всего, его с ним не продлят. Руководство корпорации очень раздражено тем, что завод проиграл несколько крупных тендеров. Контракты по производству аэродромного оборудования достались конкурентам. Так что вполне возможно, что Ростех пришлет летом в Челябинск своего представителя, как временного руководителя завода. Надо сказать, что и перспективы самого завода, при его нынешнем экономическом положении весьма туманны», — рассказывает инсайдер. Источники сообщают, что Нестеров уже ищет новую работу и даже, якобы, ведет переговоры с возможными работодателями, но пока ничего подходящего для себя не нашел.

Все отмечают удивительную скромность вице-мэра Сергея Авдеева Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Вице-мэр, награжденный Путиным, не рвался в главы

В администрации Челябинска активно обсуждают благодарность, объявленную президентом РФ Владимиром Путиным вице-мэру Сергею Авдееву. «Это самый скромный вице-мэр среди всех заместителей главы города Натальи Котовой, — говорят в мэрии. — Единственный из замов, кто не проявлял амбиций и не примерял на себя должность градоначальника. Просто старательно выполняет свою работу. За это его Котова особенно ценит». Как говорят инсайдеры, награждение Авдеева должно стать примером для других, с учетом того, что бумаги, которые готовили для Кремля, согласовывала мэр Котова. Мол, надо думать не о карьере, а о своих обязанностях, и награда обязательно найдет героя.

Сергей Вайнштейн обещал не подводить Наталью Котову Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Вайштейну дали шанс реабилитироваться

Бизнесмен Сергей Вайнштейн получил шанс реабилитироваться перед мэрией Челябинска. Его фирма «Строймеханизация», выигравшая в прошлом году несколько тендеров на обслуживание дорог в областном центре, получает чаще других подрядчиков претензии от мэрии за недочеты в работе. В начале года эта фирма выиграла контракт на благоустройство многострадальной набережной реки Миасс в Челябинске. Прежний подрядчик сорвал сдачу объекта, хотя работы должны были завершить летом прошлого года. На днях Котова лично проверила, как идут работы, и Вайнштейн что-то ей горячо доказывал. «Уверял, что сдаст набережную, как и договаривались, к осени, — говорят инсайдеры. — Пока все идет по графику, но если подведет, фирму занесут в „черный список“, так что надо очень постараться».

За спиной у Сергея Бердникова родной ММК Фото: Илья Московец © URA.RU

Мэру Магнитогорска помогает заводская дисциплина

В кулуарах челябинской ЕР обсуждают, каким образом единороссам в Магнитогорске удается не только выполнять, но и перевыполнять планы на регистрацию выборщиков на праймериз. Второй по величине город Челябинской области дает сто очков вперед всем другим крупным городам, которые от графика безнадежно отстают. Что, безусловно, добавляет очков мэру Магнитки Сергею Бердникову. «Все очень просто. Бердникову помогает ММК, на котором он раньше трудился. Заводчане, следуя трудовой дисциплине, спокойно регистрируются на нужных сайтах, — говорит инсайдер. — А вот в Челябинске, Златоусте, Миассе, Копейске и Коркино с этим гораздо сложнее. В городах, в отличие от сел, люди не хотят предоставлять свои персональные данные, а градообразующее предприятие не особо подключается к этому процессу».

Заводчане не поняли, зачем к ним приходил Алексей Карюков Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Карюков сходил на завод пообедать

Странное впечатление оставила агитация за участие в праймериз на Златоустовском металлургическом заводе. «Спикер городского собрания Златоуста и лидер местной организации ЕР Алексей Карюков решил лично „обработать“ коллектив предприятия. На завод он приехал в разгар рабочего дня и пошел общаться с людьми по цехам. Все были заняты делом, выслушивать разговоры о важности выборов им было недосуг. Тем более, что на конкретные вопросы о проблемах города Карюков отвечал по большей части „не знаю“, „надо посоветоваться со специалистами“, „сейчас сказать не могу“. Венцом всего стал визит в столовую, где он торжественно констатировал: кормят хорошо. Металлурги так и не поняли, зачем к ним приходил Карюков и обсуждают версию, что видный единоросс просто решил перекусить. Хорошо, что заводчане даже не злились, а откровенно смеялись, но как это скажется на числе выборщиков — вопрос», — говорит инсайдер.

Соратник Жириновского может стать спикером

Следующим спикером горсобрания Златоуста может стать депутат от ЛДПР Владимир Лубнин. «Сейчас в кулуарах власти обсуждают рокировку: председатель собрания Алексей Карюков уходит в главы, а Лубнин займет его место. Правда, придется решить вопрос с партийностью, так как большинство депутатов входят во фракцию ЕР и их может не устроить спикер от ЛДПР. Но при этом „жириновец“ Лубнин сопровождал секретаря местной организации ЕР Карюкова в походе на Златоустовский метзавод — агитировать за праймериз по отбору кандидатов партии власти в Госдуму. Так и до смены партии у Лубнина дойдет», — рассказал инсайдер.

Алексндр Морозов сразу понял, что его разводят Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Против криминального авторитета работает «тролль»

Основатель движения «Трезвые дворы» в Челябинске Александр Воложанин продолжает борьбу со знаменитым криминальным авторитетом, уроженцем Златоуста Александром Морозовым, отсидевшим 19 лет за создание ОПГ, промышлявшей убийствами и вымогательством. Правда, вся борьба идет в интернете, в соцсетях. «Воложанин создал левый аккаунт, во „ВКонтакте“, тролля, который назвался „цыганкой Розой“, — рассказывают инсайдеры. — И эта Роза стала писать Морозову, что Воложанин обижает лиц цыганской национальности. А потом сам же Воложанин запустил информацию, что Морозов написал на него заявление в полицию». Источники уверяют, что никакого заявления Морозов не писал, а Воложанин просто пытается привлечь к себе внимание. Мол, знает, что Морозов живет в Подмосковье и до него не доберется.

Процесс по делу Александра Виноградова затянется Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Дело мэра может развалиться

Всех удивило, как легко областной суд отпустил из-под домашнего ареста мэра Троицка Александра Виноградова. И при этом никто не чинил ему препятствий для возвращения на работу. «Просто судебный процесс обещает быть очень долгим. Во-первых, Виноградов уже попросил, чтобы дело рассматривали за пределами Троицка, и на это уйдет какое-то время. Во-вторых, Виноградова обвиняют в том, что он якобы воспользовался чужим имуществом, чтобы начать отопительный сезон в городе. Этот казус параллельно разбирается в арбитражном суде региона, и пока арбитражное разбиретельство не завершится, процесс может затянуться и в гражданском суде, — говорит инсайдер. — А так как в арбитраже все постепенно решается в пользу Виноградова, уголовное дело в отношении него вообще может развалиться»

Силовики вернутся в Троицк

В администрации Троицка зреет новое уголовное дело. «В региональное УФСБ поступила информация об экс-начальнике правового управления мэрии Гульнаре Бачановой. Якобы в 2016 году она получила социальную выплату по жилищной программе „Молодая семья“. Для чего, по слухам, представила подложные документы и совершила ряд фиктивных сделок с родственниками. Впрочем, якобы, фиктивна и главная сделка — Бачановой с ее бабушкой. Положение экс-чиновницы осложняет то, что показания на нее готовы дать ее же бывшие коллеги. Точнее, уже дали», — говорит инсайдер.

Виктору Литовченко прочат должность в Чесме Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Экс-ректор университета может стать видным общественником

В Чесменском районе никак не могут определиться с руководителем местной общественной палаты. Говорят, что на этот пост претендует бывший глава района, экс-ректор Южно-Уральского государственного аграрного университета Виктор Литовченко. «Спору нет, Литовченко в районе уважают, и при нем все было лучше, — говорят в Чесме. — Но смущает тот факт, что Литовченко был фигурантом уголовного дела по превышению должностных полномочий на посту ректора». Суд дело в отношении Литовченко, в итоге, закрыл и экс-ректор отделался штрафом. Этим была недовольная прокуратура, которая пыталась оспорить решение суда, но вердикт остался в силе. «Так или иначе, кандидатура Литовченко как главного общественника очень спорная, — говорят инсайдеры. — Силовики выступают против».

Экс-глава района срезал линолеум в бывшем кабинете

В Нагайбакском районе все активно обсуждают происшествие в местной больнице. Кто-то ночью проник в кабинет главврача, вынес часть мебели и даже срезал линолеум. Когда стали разбираться, оказалось, что к этому делу причастен экс-глава района, он же бывший главврач Виталий Гайсин. До избрания главой Гайсин руководил больницей. Его работа на муниципальной службе закончилась бесславно. Гайсина осудили за мошенничество с субсидиями на жилье. Власть он потерял и вернулся на работу в больницу рядовым врачом. «Он и не скрывал, что забрался в свой бывший кабинет. Говорит, мебель и линолеум он покупал на свои деньги и поэтому имеет право это все забрать», — говорит инсайдер. — Заявление в полицию во избежание скандала на него писать не стали, просто махнули рукой».