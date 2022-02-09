Путин показал, как коронавирус изменил отношение судов к людям

Это скажется на количестве оправдательных приговоров

09 февраля 2022 в 20:41 Размер текста - 17 +

Президент РФ Владимир Путин оценил первые результаты реформирования российских судов Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент РФ Владимир Путин показал, как пандемия коронавируса изменила отношение российских судов к людям. Жители стали чаще подавать иски о защите трудовых прав и прав на соцвыплаты, тысячи человек освобождены от уголовного преследования. На совещании с судьями 9 февраля Путин заявил, что система перестала быть «бездушной машиной». Ее гуманизация должна привести к тому, что суды перестанут брать на себя карательные функции, а доверие людей к ним повысится, полагают эксперты. Путин уже в самом начале традиционного совещания 9 февраля заявил, что вся деятельность судей напрямую связана «с защитой прав и свобод граждан». Она имеет «огромную общественную и государственную значимость». Председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев представил президенту РФ полную картину работы судов всех уровней в 2021 году Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Путин подчеркнул, что идет совершенствование самой судебной системы. Но наиболее активно изменения стали внедряться в пандемию коронавируса. Правосудие сохраняло свою «социальную направленность», подчеркнул президент. «[Обращения в суды] касались реализации права медработников, оказывающих помощь больным коронавирусом, на получение специальной выплаты, обеспечения прав граждан, работающих дистанционно. Многим сейчас приходится трудно. И если граждане обращаются в суд, то должны получать там быстрый отклик и справедливое решение», — отметил Путин. Президент пообещал, что рассмотрит вопрос об обеспечении работы аппаратов мировых судей, которые в 2021 году отработали более 30 млн дел. Информатизация деятельности судов, переход на дистанционное участие в судебных заседаниях и электронный документооборот — во многом это позитивные последствия пандемии, ускорившей цифровизацию судопроизводства, заметил он. «Наша судебная система должна быть полностью готова к такому широкому применению передовых технологий и в плане технического оснащения судов, конечно, и к обеспечению на самом высоком уровне судебной защиты прав граждан и юридических лиц», — сказал Путин. Судебная система России «является важнейшей основой обеспечения прав и свобод граждан РФ», заявил президент. «Она находится под постоянным контролем правозащитных организаций. Да, судебная система любой страны — это огромная машина. Но в России это не бездушная машина. И судьи постоянно думают, как совершенствовать эту работу дальше», — считает Путин. Число осужденных к отбыванию наказания в исправительных колониях сокращается, однако почти каждый второй возвращается за решетку снова Фото: Денис Моргунов © URA.RU Председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев в подтверждение слов Путина заметил, что в 2021 году по уголовным делам виновными признаны 600 тысяч человек (77%), а в отношении 174 тысяч человек (22%) преследование было прекращено. В то же время, по его словам, в колониях к концу прошлого года находилось почти 467 тысяч человек [в 2000 году — более 1 млн]. Причем более 40% приговоренных к реальному сроку наказания уже имели судимости. Суды реже стали отправлять подозреваемых и обвиняемых под арест — 87 тысяч человек в 2021 году (десять лет назад таких было 366 тысяч). «Верховный суд РФ исходит из того, что тяжесть предъявленного обвинения не может быть достаточным основанием для заключения обвиняемого под стражу», — заявил Лебедев. Он озвучил предложения по дальнейшей гуманизации законодательства. В частности, в этом году Верховный суд вновь изучит вопросы, «связанные с применением положений уголовного кодекса о необходимой обороне». Суды не должны играть роль карательных органов, а за решетку должны отправлять только за действительно серьезные преступления, считают эксперты Фото: Владимир Жабриков © URA.RU О необходимости гуманизации уголовного законодательства президенту Путину говорили члены Совета по правам человека. Она поднималась и на недавней встрече Путина с министром юстиции РФ Константином Чуйченко. Власти, вероятно, осознали, что слишком много людей находится в местах лишения свободы и слишком много попадают туда повторно, пояснил URA.RU руководитель Политической экспертной группы Константин Калачев. «Это связано и с нашей пеницитарной системой, и с тем, что очень часто судьи выносят максимально строгие приговоры. Строгие приговоры выносятся даже там, где эта строгость не нужна. Это не способствует исправлению осужденного. У нас очень мало оправдательных приговоров — правосудие в России карательное. Поэтому власти получают увеличение количества преступлений вместо их снижения», — считает Калачев. Верховный суд РФ внес президенту России предложения по дальнейшей гуманизации законодательства Фото: Владимир Андреев © URA.RU Гуманизация судебной системы должна оздоровить общество, сказал эксперт. «Сейчас [при действующих подходах к наказанию] мы говорим не о перевоспитании осужденных, а о воспитании преступников [из людей, осужденных на необоснованно длительные сроки]. Особенно это касается молодых людей: зона не те навыки формирует, какие нужно. И Путин, видимо, понял, что тенденция тревожная», — отметил Калачев. Вопрос гуманизации судебной системы стал общемировым трендом в период пандемии коронавируса, пояснил ведущий эксперт Центра политической конъюнктуры Михаил Карягин. По его словам, эти два года заставили власти признать, что уголовное законодательство «должно меняться в сторону послабления». «Другое дело, что добиться этого сложно. У нас обещают предпринимателей не отправлять в СИЗО, но отправляют. Обещают пересмотреть связки прокурор — судебный аппарат, но это не происходит в массовом порядке. Эти и многие другие вещи не внушают людям доверия. Поэтому судебной системе необходима реформа и повышение доверия к ней», — пояснил Карягин. В конечном счете, этот процесс имеет цель — повысить доверие к государственной власти в целом, отметил научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев. Статья по теме Путин объявил войну криминалитету в России «Власти важно показать, что она не является монолитом, а представляет собой сложную структуру, которая готова отзываться на человеческие требования. Например, не сажать всех, совершивших нетяжкие преступления в тюрьму, а искать для них другие способы наказания. Власть говорит: „Мы это делаем, мы идем к вам навстречу, хорошо к вам относимся, относитесь к нам так же“», — резюмировал Журавлев. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Президент РФ Владимир Путин показал, как пандемия коронавируса изменила отношение российских судов к людям. Жители стали чаще подавать иски о защите трудовых прав и прав на соцвыплаты, тысячи человек освобождены от уголовного преследования. На совещании с судьями 9 февраля Путин заявил, что система перестала быть «бездушной машиной». Ее гуманизация должна привести к тому, что суды перестанут брать на себя карательные функции, а доверие людей к ним повысится, полагают эксперты. Путин уже в самом начале традиционного совещания 9 февраля заявил, что вся деятельность судей напрямую связана «с защитой прав и свобод граждан». Она имеет «огромную общественную и государственную значимость». Путин подчеркнул, что идет совершенствование самой судебной системы. Но наиболее активно изменения стали внедряться в пандемию коронавируса. Правосудие сохраняло свою «социальную направленность», подчеркнул президент. «[Обращения в суды] касались реализации права медработников, оказывающих помощь больным коронавирусом, на получение специальной выплаты, обеспечения прав граждан, работающих дистанционно. Многим сейчас приходится трудно. И если граждане обращаются в суд, то должны получать там быстрый отклик и справедливое решение», — отметил Путин. Президент пообещал, что рассмотрит вопрос об обеспечении работы аппаратов мировых судей, которые в 2021 году отработали более 30 млн дел. Информатизация деятельности судов, переход на дистанционное участие в судебных заседаниях и электронный документооборот — во многом это позитивные последствия пандемии, ускорившей цифровизацию судопроизводства, заметил он. «Наша судебная система должна быть полностью готова к такому широкому применению передовых технологий и в плане технического оснащения судов, конечно, и к обеспечению на самом высоком уровне судебной защиты прав граждан и юридических лиц», — сказал Путин. Судебная система России «является важнейшей основой обеспечения прав и свобод граждан РФ», заявил президент. «Она находится под постоянным контролем правозащитных организаций. Да, судебная система любой страны — это огромная машина. Но в России это не бездушная машина. И судьи постоянно думают, как совершенствовать эту работу дальше», — считает Путин. Председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев в подтверждение слов Путина заметил, что в 2021 году по уголовным делам виновными признаны 600 тысяч человек (77%), а в отношении 174 тысяч человек (22%) преследование было прекращено. В то же время, по его словам, в колониях к концу прошлого года находилось почти 467 тысяч человек [в 2000 году — более 1 млн]. Причем более 40% приговоренных к реальному сроку наказания уже имели судимости. Суды реже стали отправлять подозреваемых и обвиняемых под арест — 87 тысяч человек в 2021 году (десять лет назад таких было 366 тысяч). «Верховный суд РФ исходит из того, что тяжесть предъявленного обвинения не может быть достаточным основанием для заключения обвиняемого под стражу», — заявил Лебедев. Он озвучил предложения по дальнейшей гуманизации законодательства. В частности, в этом году Верховный суд вновь изучит вопросы, «связанные с применением положений уголовного кодекса о необходимой обороне». О необходимости гуманизации уголовного законодательства президенту Путину говорили члены Совета по правам человека. Она поднималась и на недавней встрече Путина с министром юстиции РФ Константином Чуйченко. Власти, вероятно, осознали, что слишком много людей находится в местах лишения свободы и слишком много попадают туда повторно, пояснил URA.RU руководитель Политической экспертной группы Константин Калачев. «Это связано и с нашей пеницитарной системой, и с тем, что очень часто судьи выносят максимально строгие приговоры. Строгие приговоры выносятся даже там, где эта строгость не нужна. Это не способствует исправлению осужденного. У нас очень мало оправдательных приговоров — правосудие в России карательное. Поэтому власти получают увеличение количества преступлений вместо их снижения», — считает Калачев. Гуманизация судебной системы должна оздоровить общество, сказал эксперт. «Сейчас [при действующих подходах к наказанию] мы говорим не о перевоспитании осужденных, а о воспитании преступников [из людей, осужденных на необоснованно длительные сроки]. Особенно это касается молодых людей: зона не те навыки формирует, какие нужно. И Путин, видимо, понял, что тенденция тревожная», — отметил Калачев. Вопрос гуманизации судебной системы стал общемировым трендом в период пандемии коронавируса, пояснил ведущий эксперт Центра политической конъюнктуры Михаил Карягин. По его словам, эти два года заставили власти признать, что уголовное законодательство «должно меняться в сторону послабления». «Другое дело, что добиться этого сложно. У нас обещают предпринимателей не отправлять в СИЗО, но отправляют. Обещают пересмотреть связки прокурор — судебный аппарат, но это не происходит в массовом порядке. Эти и многие другие вещи не внушают людям доверия. Поэтому судебной системе необходима реформа и повышение доверия к ней», — пояснил Карягин. В конечном счете, этот процесс имеет цель — повысить доверие к государственной власти в целом, отметил научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев. «Власти важно показать, что она не является монолитом, а представляет собой сложную структуру, которая готова отзываться на человеческие требования. Например, не сажать всех, совершивших нетяжкие преступления в тюрьму, а искать для них другие способы наказания. Власть говорит: „Мы это делаем, мы идем к вам навстречу, хорошо к вам относимся, относитесь к нам так же“», — резюмировал Журавлев.