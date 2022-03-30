В России назвали сферу бизнеса, которая вырастет в 2022 году

Зайти туда можно с минимальными вложениями

31 марта 2022 в 10:00 Размер текста - 17 +

Рост составит не менее 10% Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Из-за переориентации российских туристов с зарубежных направлений на внутренние в стране активно растет спрос на посуточную аренду жилья. Как заявили URA.RU эксперты, в 2021 году в Екатеринбурге интерес к посуточной аренде квартир увеличился на 83% по сравнению с предыдущим годом, загородного жилья — на 31%. А в 2022 году, считают предприниматели, рост может составить еще 10%. Те, кто успеет занять свою долю на растущем рынке, получат очень доходный бизнес. «Мы ожидаем увеличения спроса из-за развития внутреннего туризма. Сейчас на рынок очень много вылилось квартир для длительной аренды. И это как раз тот момент, когда можно рискнуть и набрать хорошие квартиры по хорошей цене на длительный срок, а потом сдавать их посуточно. И успеть получить своего клиента, свою выручку. Потому что если смотреть на период 3-4 года назад, тогда хороших свободных квартир по приемлемым ценам на рынке практически не было», — прокомментировал руководитель управляющей компании ROOM TOUR Михаил Калманович. Развитию рынка посуточной аренды жилья поспособствуют развитие внутреннего туризма и скорое наступление летнего сезона Фото: Анна Майорова © URA.RU По его прогнозам, спрос на краткосрочную аренду жилья в ближайшее время может вырасти примерно на 10%. Увеличение спроса к лету прогнозирует и другой игрок рынка — директор компании DreamHouse Богдан Гусак. По его словам, во многом это будет связано еще и с сезонностью арендного бизнеса. «Сезоном для посуточной аренды считается лето, когда школьники выходят на каникулы, и родители с ними начинают активно ездить — к родственникам, в аквапарки… В другое время вся посуточная аренда держится в основном на командировочных. Это, по сути, самые выгодные клиенты», — объяснил Богдан Гусак. Как построить арендный бизнес за два года По словам Михаила Калмановича, чтобы построить бизнес по аренде жилья, не обязательно быть владельцем квартир. Можно взять площади в управление. Схема строится таким образом: квартира берется у собственника в долгосрочную аренду по минимальной цене, при этом в договоре прописывается возможность субаренды. Далее жилье сдается посуточно по более высокой стоимости (если посчитать, то выходит в 2-3 раза дороже). При этом предприниматель должен будет взять на себя операционные расходы и траты на рекламу объектов. Как рассказал Калманович, изначально у него не было опыта на рынке аренды жилья. Екатеринбуржец 10 лет проработал в инженерном проектировании, а после, когда надоело работать «на дядю», решил открыть свое дело. Все началось два года назад с одной квартиры, сейчас компания управляет 30 объектами, а штат состоит из 12 человек. По словам предпринимателя, клиентов для суточной аренды компания ищет в интернете. Раньше 25% приходили с таких площадок, как Booking.com, Airbnb, Ostrovok.ru, еще 70% — с площадок, вроде «Авито», «Циан» и «Юлы». Сейчас тенденции изменились. После ухода Booking.com и Airbnb с российского рынка доля участия первого типа площадок уменьшилась до 10%, доля второго выросла до 90%. Подавляющее большинство клиентов арендодатели находят на «Авито» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Из последних 80% клиентов приходит с «Авито». Как объясняет Калманович, у сайта — самая большая база квартир и самый большой поток клиентов. Мнение Михаила подтверждает и исследование компании Aquarelle Research, согласно которому «Авито Недвижимость» стала самой популярной платформой по поиску жилья для посуточной аренды в России. «Мы продвигаем свои квартиры с помощью значка „Квартира проверена“. Эту программу „Авито“ запустил осенью прошлого года для повышения качества объявлений на сайте. Имея значок „Квартира проверена“, арендодатель оказывается в более выигрышном положении по сравнению с теми, у кого такого значка нет. Наши квартиры со значками появляются в поисковой выдаче выше, они вызывают у клиентов больше доверия», — отметил Калманович. Согласно опросам, проведенным «Авито», 65% клиентов готовы переводить предоплату за квартиры с такой отметкой. По статистике, объявления со статусом «Квартира проверена» получают дополнительно до 80% просмотров. Получить заветный значок могут арендодатели с рейтингом «три звезды» и выше. Они подают соответствующую заявку в «Авито» и высылают фото документов — паспорта, водительских прав или ИНН. Представители сервиса проверяют документы и назначают время, чтобы связаться с арендодателем по видеосвязи. Во время созвона арендодатель должен показать сдаваемое жилье со всеми заявленными атрибутами — техникой, посудой и пр. Также «Авито» проверяет, чтобы на жилье не было жалоб и отрицательных отзывов клиентов. После подтверждения заявки арендодатель получает дополнительные бонусы и подключается к системе онлайн-бронирования квартир, если арендодатель не подключил его самостоятельно до проверки. Сколько можно заработать на посуточной аренде? По словам Калмановича, рентабельность арендного бизнеса в уральской столице составляет порядка 10-15%. Имея пять квартир в управлении, в Екатеринбурге можно в месяц заработать порядка 60-80 тысяч рублей. Если же говорить о масштабированном бизнесе, доходы куда выше. В других регионах рентабельность и вовсе может доходить до 40%. Например, если говорить о более туристической Казани или о Новосибирске, как о деловом центре, где спрос чуть превышает предложение. Имея пять квартир в управлении, в Екатеринбурге можно за месяц заработать порядка 60-80 тысяч рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU По мнению экспертов, для посуточной аренды выгоднее всего покупать или брать в управлении небольшие квартиры. Например, студии или «однушки». «Сегодня 55% всех квартир, сдаваемых в аренду посуточно в Екатеринбурге, — однокомнатные, 20% — двухкомнатные, а почти 22% — студии. Такое распределение соответствует рыночным тенденциям: однокомнатные квартиры и студии в бизнесе на посуточной аренде жилья считаются самыми ликвидными, так как на объекты такой комнатности большой спрос со стороны туристов, но при этом за счет малой площади их покупка обойдется дешевле. Соответственно, если это инвестиционная квартира, то сдавая ее посуточно, быстрее можно отбить ипотеку. Всего 3% объектов, сдаваемых в краткосрок, трехкомнатные и менее 1% — четырехкомнатные и более», — прокомментировал руководитель направления краткосрочной аренды сервиса «Авито Недвижимости» Артем Кромочкин. Кромочкин также назвал несколько важных правил для тех, кто решит организовать бизнес на краткосрочной сдаче жилья в аренду. Во-первых, поскольку основные клиенты бизнеса — это командировочные и туристы, в помещении должно быть все, необходимое имя для жизни, в том числе техника и посуда. Во-вторых, эксперт рекомендует поставить в известность о сдаче жилья соседей. «Закон не запрещает вам распоряжаться собственностью по своему усмотрению — посуточная аренда разрешена в жилом фонде, но добрососедские отношения лишними не будут», — отметил спикер. В-третьих, чтобы площади не пустовали, следует использовать все возможные каналы для продвижения — соцсети, сайты с объявлениями, метапоисковики. Кромочкин советует максимально применять доступные там технические средства, вроде системы онлайн-бронирования квартир и возможности оплаты аренды через интернет. Это облегчит работу и поможет избежать овербукинга.

Из-за переориентации российских туристов с зарубежных направлений на внутренние в стране активно растет спрос на посуточную аренду жилья. Как заявили URA.RU эксперты, в 2021 году в Екатеринбурге интерес к посуточной аренде квартир увеличился на 83% по сравнению с предыдущим годом, загородного жилья — на 31%. А в 2022 году, считают предприниматели, рост может составить еще 10%. Те, кто успеет занять свою долю на растущем рынке, получат очень доходный бизнес. «Мы ожидаем увеличения спроса из-за развития внутреннего туризма. Сейчас на рынок очень много вылилось квартир для длительной аренды. И это как раз тот момент, когда можно рискнуть и набрать хорошие квартиры по хорошей цене на длительный срок, а потом сдавать их посуточно. И успеть получить своего клиента, свою выручку. Потому что если смотреть на период 3-4 года назад, тогда хороших свободных квартир по приемлемым ценам на рынке практически не было», — прокомментировал руководитель управляющей компании ROOM TOUR Михаил Калманович. По его прогнозам, спрос на краткосрочную аренду жилья в ближайшее время может вырасти примерно на 10%. Увеличение спроса к лету прогнозирует и другой игрок рынка — директор компании DreamHouse Богдан Гусак. По его словам, во многом это будет связано еще и с сезонностью арендного бизнеса. «Сезоном для посуточной аренды считается лето, когда школьники выходят на каникулы, и родители с ними начинают активно ездить — к родственникам, в аквапарки… В другое время вся посуточная аренда держится в основном на командировочных. Это, по сути, самые выгодные клиенты», — объяснил Богдан Гусак. Как построить арендный бизнес за два года По словам Михаила Калмановича, чтобы построить бизнес по аренде жилья, не обязательно быть владельцем квартир. Можно взять площади в управление. Схема строится таким образом: квартира берется у собственника в долгосрочную аренду по минимальной цене, при этом в договоре прописывается возможность субаренды. Далее жилье сдается посуточно по более высокой стоимости (если посчитать, то выходит в 2-3 раза дороже). При этом предприниматель должен будет взять на себя операционные расходы и траты на рекламу объектов. Как рассказал Калманович, изначально у него не было опыта на рынке аренды жилья. Екатеринбуржец 10 лет проработал в инженерном проектировании, а после, когда надоело работать «на дядю», решил открыть свое дело. Все началось два года назад с одной квартиры, сейчас компания управляет 30 объектами, а штат состоит из 12 человек. По словам предпринимателя, клиентов для суточной аренды компания ищет в интернете. Раньше 25% приходили с таких площадок, как Booking.com, Airbnb, Ostrovok.ru, еще 70% — с площадок, вроде «Авито», «Циан» и «Юлы». Сейчас тенденции изменились. После ухода Booking.com и Airbnb с российского рынка доля участия первого типа площадок уменьшилась до 10%, доля второго выросла до 90%. Из последних 80% клиентов приходит с «Авито». Как объясняет Калманович, у сайта — самая большая база квартир и самый большой поток клиентов. Мнение Михаила подтверждает и исследование компании Aquarelle Research, согласно которому «Авито Недвижимость» стала самой популярной платформой по поиску жилья для посуточной аренды в России. «Мы продвигаем свои квартиры с помощью значка „Квартира проверена“. Эту программу „Авито“ запустил осенью прошлого года для повышения качества объявлений на сайте. Имея значок „Квартира проверена“, арендодатель оказывается в более выигрышном положении по сравнению с теми, у кого такого значка нет. Наши квартиры со значками появляются в поисковой выдаче выше, они вызывают у клиентов больше доверия», — отметил Калманович. Согласно опросам, проведенным «Авито», 65% клиентов готовы переводить предоплату за квартиры с такой отметкой. По статистике, объявления со статусом «Квартира проверена» получают дополнительно до 80% просмотров. Получить заветный значок могут арендодатели с рейтингом «три звезды» и выше. Они подают соответствующую заявку в «Авито» и высылают фото документов — паспорта, водительских прав или ИНН. Представители сервиса проверяют документы и назначают время, чтобы связаться с арендодателем по видеосвязи. Во время созвона арендодатель должен показать сдаваемое жилье со всеми заявленными атрибутами — техникой, посудой и пр. Также «Авито» проверяет, чтобы на жилье не было жалоб и отрицательных отзывов клиентов. После подтверждения заявки арендодатель получает дополнительные бонусы и подключается к системе онлайн-бронирования квартир, если арендодатель не подключил его самостоятельно до проверки. Сколько можно заработать на посуточной аренде? По словам Калмановича, рентабельность арендного бизнеса в уральской столице составляет порядка 10-15%. Имея пять квартир в управлении, в Екатеринбурге можно в месяц заработать порядка 60-80 тысяч рублей. Если же говорить о масштабированном бизнесе, доходы куда выше. В других регионах рентабельность и вовсе может доходить до 40%. Например, если говорить о более туристической Казани или о Новосибирске, как о деловом центре, где спрос чуть превышает предложение. По мнению экспертов, для посуточной аренды выгоднее всего покупать или брать в управлении небольшие квартиры. Например, студии или «однушки». «Сегодня 55% всех квартир, сдаваемых в аренду посуточно в Екатеринбурге, — однокомнатные, 20% — двухкомнатные, а почти 22% — студии. Такое распределение соответствует рыночным тенденциям: однокомнатные квартиры и студии в бизнесе на посуточной аренде жилья считаются самыми ликвидными, так как на объекты такой комнатности большой спрос со стороны туристов, но при этом за счет малой площади их покупка обойдется дешевле. Соответственно, если это инвестиционная квартира, то сдавая ее посуточно, быстрее можно отбить ипотеку. Всего 3% объектов, сдаваемых в краткосрок, трехкомнатные и менее 1% — четырехкомнатные и более», — прокомментировал руководитель направления краткосрочной аренды сервиса «Авито Недвижимости» Артем Кромочкин. Кромочкин также назвал несколько важных правил для тех, кто решит организовать бизнес на краткосрочной сдаче жилья в аренду. Во-первых, поскольку основные клиенты бизнеса — это командировочные и туристы, в помещении должно быть все, необходимое имя для жизни, в том числе техника и посуда. Во-вторых, эксперт рекомендует поставить в известность о сдаче жилья соседей. «Закон не запрещает вам распоряжаться собственностью по своему усмотрению — посуточная аренда разрешена в жилом фонде, но добрососедские отношения лишними не будут», — отметил спикер. В-третьих, чтобы площади не пустовали, следует использовать все возможные каналы для продвижения — соцсети, сайты с объявлениями, метапоисковики. Кромочкин советует максимально применять доступные там технические средства, вроде системы онлайн-бронирования квартир и возможности оплаты аренды через интернет. Это облегчит работу и поможет избежать овербукинга.