09 июня 2022

На три дня ХМАО стал научным центром для 15 регионов

В нефтяном регионе обсуждали проблемы глобального потепления

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Совещание в минфине СО по бюджету-2015. Екатеринбург, совещание, микрофон, круглый стол
В образовательной программе «Карбоновая школа» приняли участие известные ученые, специалисты вузов и научных организаций Фото:

Карбоновый полигон Югорского государственного университета «Мухрино» в Ханты-Мансийске посетили ученые из 15 регионов России. Два мероприятия — научная конференция и образовательная программа «Карбоновая школа», прошли в рамках международной экологической акции «Спасти и сохранить».

«Конференция проходит с участием спикеров из 15 регионов России. Также в рамках конференции предлагается обсудить возможности реализации климатической политики в условиях новой геополитической ситуации и ограничений», — рассказала URA.RU директор кафедры ЮНЕСКО «Динамика окружающей среды и глобальные изменения климата».

Круглый стол в Доме ученых по проблеме Коркинского угольного разреза с участием членов СПЧ и Гринпис. Челябинск
Основными задачами ученых, в рамках конференции, стали глобальные проблемы экологии
Фото:

Основными темами для обсуждения стали проблемы и методы измерения глобальных изменений климата. Спикеры также обсудили перспективы развития регионов в условиях изменений климата и перспективы подготовки новых специалистов в области углеродного регулирования. Итогом встречи стало принятое соглашение о создании профессионального сообщества в области мониторинга потоков парниковых газов, единый протокол измерений и обработки данных.

В образовательной программе «Карбоновая школа» приняли участие известные ученые, специалисты вузов и научных организаций. Например, член экспертного совета при Министерстве науки и высшего образования РФ Александр Ольчев, профессор университета Хоккайдо Трофим Максимов, а также ученые Российской академии наук.

Статья по теме
Правительство РФ нашло ответ на экологические санкции Запада

В университете рассказали, что торфяные болота, на которых находится «Мухрино», играют важную роль для климатических процессов. Кафедра ЮНЕСКО является членом нескольких международных коллабораций: INTERACT, UArctic, PEEX, SecNET, а также исполнителем международного проекта Erasmus.

Согласно целям нацпроекта «Наука» в 2024 году Россия должна войти в пятерку ведущих стран мира, осуществляющих научные исследования и разработки в областях, определяемых приоритетами научно-технологического развития. Должны быть созданы привлекательные условия для работы российских и зарубежных ведущих ученых, а также перспективных молодых исследователей, увеличены внутренние затраты на научные исследования и разработки.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Ханты, деньги, нефтевышки».

Карбоновый полигон Югорского государственного университета «Мухрино» в Ханты-Мансийске посетили ученые из 15 регионов России. Два мероприятия — научная конференция и образовательная программа «Карбоновая школа», прошли в рамках международной экологической акции «Спасти и сохранить». «Конференция проходит с участием спикеров из 15 регионов России. Также в рамках конференции предлагается обсудить возможности реализации климатической политики в условиях новой геополитической ситуации и ограничений», — рассказала URA.RU директор кафедры ЮНЕСКО «Динамика окружающей среды и глобальные изменения климата». Основными темами для обсуждения стали проблемы и методы измерения глобальных изменений климата. Спикеры также обсудили перспективы развития регионов в условиях изменений климата и перспективы подготовки новых специалистов в области углеродного регулирования. Итогом встречи стало принятое соглашение о создании профессионального сообщества в области мониторинга потоков парниковых газов, единый протокол измерений и обработки данных. В образовательной программе «Карбоновая школа» приняли участие известные ученые, специалисты вузов и научных организаций. Например, член экспертного совета при Министерстве науки и высшего образования РФ Александр Ольчев, профессор университета Хоккайдо Трофим Максимов, а также ученые Российской академии наук. В университете рассказали, что торфяные болота, на которых находится «Мухрино», играют важную роль для климатических процессов. Кафедра ЮНЕСКО является членом нескольких международных коллабораций: INTERACT, UArctic, PEEX, SecNET, а также исполнителем международного проекта Erasmus. Согласно целям нацпроекта «Наука» в 2024 году Россия должна войти в пятерку ведущих стран мира, осуществляющих научные исследования и разработки в областях, определяемых приоритетами научно-технологического развития. Должны быть созданы привлекательные условия для работы российских и зарубежных ведущих ученых, а также перспективных молодых исследователей, увеличены внутренние затраты на научные исследования и разработки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...