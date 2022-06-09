На три дня ХМАО стал научным центром для 15 регионов

В образовательной программе «Карбоновая школа» приняли участие известные ученые, специалисты вузов и научных организаций Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Карбоновый полигон Югорского государственного университета «Мухрино» в Ханты-Мансийске посетили ученые из 15 регионов России. Два мероприятия — научная конференция и образовательная программа «Карбоновая школа», прошли в рамках международной экологической акции «Спасти и сохранить».

«Конференция проходит с участием спикеров из 15 регионов России. Также в рамках конференции предлагается обсудить возможности реализации климатической политики в условиях новой геополитической ситуации и ограничений», — рассказала URA.RU директор кафедры ЮНЕСКО «Динамика окружающей среды и глобальные изменения климата».

Основными задачами ученых, в рамках конференции, стали глобальные проблемы экологии Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Основными темами для обсуждения стали проблемы и методы измерения глобальных изменений климата. Спикеры также обсудили перспективы развития регионов в условиях изменений климата и перспективы подготовки новых специалистов в области углеродного регулирования. Итогом встречи стало принятое соглашение о создании профессионального сообщества в области мониторинга потоков парниковых газов, единый протокол измерений и обработки данных.

В образовательной программе «Карбоновая школа» приняли участие известные ученые, специалисты вузов и научных организаций. Например, член экспертного совета при Министерстве науки и высшего образования РФ Александр Ольчев, профессор университета Хоккайдо Трофим Максимов, а также ученые Российской академии наук.

В университете рассказали, что торфяные болота, на которых находится «Мухрино», играют важную роль для климатических процессов. Кафедра ЮНЕСКО является членом нескольких международных коллабораций: INTERACT, UArctic, PEEX, SecNET, а также исполнителем международного проекта Erasmus.

Согласно целям нацпроекта «Наука» в 2024 году Россия должна войти в пятерку ведущих стран мира, осуществляющих научные исследования и разработки в областях, определяемых приоритетами научно-технологического развития. Должны быть созданы привлекательные условия для работы российских и зарубежных ведущих ученых, а также перспективных молодых исследователей, увеличены внутренние затраты на научные исследования и разработки.

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