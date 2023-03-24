Звезда «Реальных пацанов» раскрыла секрет прохождения кастингов

Актриса Марина Федункив о новой роли, карьере и родной Перми

24 марта 2023 в 21:45 Размер текста - 17 +

Марина Федункив рассказала, как выбирает новые роли Фото: пресс-служба телеканала ТНТ Актриса Марина Федункив получила широкую известность после выхода сериала «Реальные пацаны». Сейчас она пишет книги, записывает песни и продолжает актерскую карьеру. Последняя ее работа — сериал «Кафе „Куба“» на ТНТ, где она играет главную роль. В интервью URA.RU звезда поделилась дальнейшими планами на жизнь и карьеру, дала советы начинающим и вспомнила о родной Перми. Как оказалось, новая работа Федункив напрямую с ней связана. — Когда-то вы боролись за роли, теперь борются за вас. Как вы выбираете среди предложений то, на что откликнитесь? — Я такая азартная, что согласилась бы на все! Тем более, я столько лет этого ждала. Поэтому первый порыв, когда возникает новое предложение, — это согласиться, не думая. Тут очень важно, что у меня есть моя команда, которая помогает мне взвесить все «за» и «против», понять, настолько этот проект для меня важен. Федункив сыграла в сериале, который сняли создатели «Реальных пацанов» Фото: пресс-служба ТНТ — Чем вас зацепила роль в новом сериале на ТНТ «Кафе „Куба“»? Как находите общий язык с новой съемочной группой, что помогает адаптироваться под новую роль? — Когда тебе говорят: «Марина, у тебя главная роль, мы видим в ней только тебя!» устоять просто невозможно (смеется). Тамара — сильная женщина, которая умеет вести бизнес. Но однажды у нее появляется конкурентка. Это история не только о «нулевых», о страстях тех лет, но еще и история двух женщин, которые были соперницами, а стали партнерами по бизнесу. Я работала с прекрасной командой Good Story Media, которая сделала все 13 сезонов «Реальных пацанов», это мои родные люди. Они точно знают: если в кадре Федункив, лучшее, что они могут сделать, — не мешать (смеется). — Как начинающим артистам прийти в профессию? Что сейчас «в тренде» на кастингах? — Главное, решить для себя — готов ли ты стать актером? В этой профессии многое зависит не только от твоей харизмы, упорства и таланта, но и от везения, умения оказаться в нужное время в нужном месте. Никто не гарантирует успех и популярность. Тренд всегда был один — уникальность. Будьте самим собой и все получится. — Какие проекты сейчас для вас в приоритете? Вы и поете, и снимаетесь, и выпустили книгу — какую грань творчества хотите еще открыть для себя? — В приоритете — наслаждаться жизнью. Мне повезло, у меня она очень разнообразная. Чем бы еще хотела заняться, сложно сказать, вот предложат — тогда будет понятно. Главное — позволять себе пробовать что-то новое. Актриса отходит от образа «мамы Коляна» Фото: пресс-служба ТНТ — Как продвигается ваша сольная карьера? В одном интервью вы рассказывали, что переделываете материал под узнаваемый образ — мамы Коли из «Реальных пацанов». Продолжаете ли вы следовать этой тенденции? Как удается выражать себя настоящую в творчестве? — Этой весной выпущу сразу несколько песен. «Придорожное кафе» — премьера к сериалу «Кафе „Куба“», трек в стиле 2000-х — вышел первым. Я продолжаю развиваться в новом амплуа, получаю очень теплые отзывы от слушателей, а значит — двигаюсь в верном направлении. «Поющий персонаж» Марина Федункив — это все же больше, чем образ «мамы Коляна». Поэтому не следую тенденциям, а остаюсь самой собой. Главное — делать все от чистого сердца, тогда и в творчестве останешься настоящей. — К слову о «Кафе «Куба». Символично, что такое есть на трассе рядом с пермским городом Оса, и долгое время оно принадлежало брату Армена Бежаняна (муж персонажа Марины в «Реальных пацанах» — прим. URA.RU). Название сериала тут случайно или вы знали об этом кафе? Название для «кафе» выбрали случайно и попали в родные края Марины Федункив Фото: пресс-служба ТНТ — Интересный поворот! Я об этом не знала. Вот это я понимаю, судьба (смеется)! Думаю, что это просто стечение обстоятельств. Когда люди долгое время работают вместе, у них и мысли во многом сходятся. Кто знает, может, именно так, интуитивно, мы и выбрали название нашему кафе. — Родная Пермь в 2023 году празднует 300-летие. Из Москвы это заметно? Вы следите за тем, что происходит в Перми в связи с юбилеем? Можете пожелать что-то родному городу? — Стараюсь быть в курсе новостей города настолько, насколько это возможно. Очень радуюсь, когда долетают новости, что в городе что-то строят, благоустраивают, совершенствуют. Значит, город живет, развивается, значит, моя родина и родина «Реальных пацанов» становится краше, а, значит, еще больше будет любима горожанами и туристами. Родному городу пожелаю не терять своего очарования и самобытности. — Остались ли у вас друзья в Перми, с которыми поддерживаете отношения? Как часто бываете в родных краях и куда идете в первую очередь? — В родных краях бываю нечасто, если только на гастролях. Хотелось бы приезжать регулярно, но график не позволяет. Пермь обожаю, чувствую себя здесь, как и 20 лет назад: хочется мечтать, творить, стремиться к большему. Вижу, как меняется город, становится комфортнее, современнее. Самое любое место — это, конечно, моя alma mater — Пермский государственный институт культуры. Поддерживаю отношения с друзьями из Перми, в основном это КВН-щики, многие переехали в Москву. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Актриса Марина Федункив получила широкую известность после выхода сериала «Реальные пацаны». Сейчас она пишет книги, записывает песни и продолжает актерскую карьеру. Последняя ее работа — сериал «Кафе „Куба“» на ТНТ, где она играет главную роль. В интервью URA.RU звезда поделилась дальнейшими планами на жизнь и карьеру, дала советы начинающим и вспомнила о родной Перми. Как оказалось, новая работа Федункив напрямую с ней связана. — Когда-то вы боролись за роли, теперь борются за вас. Как вы выбираете среди предложений то, на что откликнитесь? — Я такая азартная, что согласилась бы на все! Тем более, я столько лет этого ждала. Поэтому первый порыв, когда возникает новое предложение, — это согласиться, не думая. Тут очень важно, что у меня есть моя команда, которая помогает мне взвесить все «за» и «против», понять, настолько этот проект для меня важен. — Чем вас зацепила роль в новом сериале на ТНТ «Кафе „Куба“»? Как находите общий язык с новой съемочной группой, что помогает адаптироваться под новую роль? — Когда тебе говорят: «Марина, у тебя главная роль, мы видим в ней только тебя!» устоять просто невозможно (смеется). Тамара — сильная женщина, которая умеет вести бизнес. Но однажды у нее появляется конкурентка. Это история не только о «нулевых», о страстях тех лет, но еще и история двух женщин, которые были соперницами, а стали партнерами по бизнесу. Я работала с прекрасной командой Good Story Media, которая сделала все 13 сезонов «Реальных пацанов», это мои родные люди. Они точно знают: если в кадре Федункив, лучшее, что они могут сделать, — не мешать (смеется). — Как начинающим артистам прийти в профессию? Что сейчас «в тренде» на кастингах? — Главное, решить для себя — готов ли ты стать актером? — Какие проекты сейчас для вас в приоритете? Вы и поете, и снимаетесь, и выпустили книгу — какую грань творчества хотите еще открыть для себя? — В приоритете — наслаждаться жизнью. Мне повезло, у меня она очень разнообразная. Чем бы еще хотела заняться, сложно сказать, вот предложат — тогда будет понятно. Главное — позволять себе пробовать что-то новое. — Как продвигается ваша сольная карьера? В одном интервью вы рассказывали, что переделываете материал под узнаваемый образ — мамы Коли из «Реальных пацанов». Продолжаете ли вы следовать этой тенденции? Как удается выражать себя настоящую в творчестве? — Этой весной выпущу сразу несколько песен. «Придорожное кафе» — премьера к сериалу «Кафе „Куба“», трек в стиле 2000-х — вышел первым. Я продолжаю развиваться в новом амплуа, получаю очень теплые отзывы от слушателей, а значит — двигаюсь в верном направлении. «Поющий персонаж» Марина Федункив — это все же больше, чем образ «мамы Коляна». Поэтому не следую тенденциям, а остаюсь самой собой. Главное — делать все от чистого сердца, тогда и в творчестве останешься настоящей. — К слову о «Кафе «Куба». Символично, что такое есть на трассе рядом с пермским городом Оса, и долгое время оно принадлежало брату Армена Бежаняна (муж персонажа Марины в «Реальных пацанах» — прим. URA.RU). Название сериала тут случайно или вы знали об этом кафе? — Интересный поворот! Я об этом не знала. Вот это я понимаю, судьба (смеется)! Думаю, что это просто стечение обстоятельств. Когда люди долгое время работают вместе, у них и мысли во многом сходятся. Кто знает, может, именно так, интуитивно, мы и выбрали название нашему кафе. — Родная Пермь в 2023 году празднует 300-летие. Из Москвы это заметно? Вы следите за тем, что происходит в Перми в связи с юбилеем? Можете пожелать что-то родному городу? — Стараюсь быть в курсе новостей города настолько, насколько это возможно. Очень радуюсь, когда долетают новости, что в городе что-то строят, благоустраивают, совершенствуют. Значит, город живет, развивается, значит, моя родина и родина «Реальных пацанов» становится краше, а, значит, еще больше будет любима горожанами и туристами. Родному городу пожелаю не терять своего очарования и самобытности. — Остались ли у вас друзья в Перми, с которыми поддерживаете отношения? Как часто бываете в родных краях и куда идете в первую очередь? — В родных краях бываю нечасто, если только на гастролях. Хотелось бы приезжать регулярно, но график не позволяет. Самое любое место — это, конечно, моя alma mater — Пермский государственный институт культуры. Поддерживаю отношения с друзьями из Перми, в основном это КВН-щики, многие переехали в Москву.