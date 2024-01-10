Юрист Миши Бахтина со СМА чуть не умерла, пока ждала помощи врача

Юлия Липинская вызвала скорую, но помощь прибыла только спустя несколько часов

10 января 2024 в 20:55 Размер текста - 17 +

Юлия Липинская переживала, что могла умереть Фото: семейный архив Юлии Липинской Екатеринбургский юрист, защищающая интересы трехлетнего Миши Бахтина со спинальной мышечной атрофией (СМА) Юлия Липинская уверяет, что едва не лишилась жизни, пока ждала карету скорой помощи. Машина не ехала на вызов почти пять часов. Дело в том, что в 2021 году Липинской был установлен имплантируемый кардиовертер-дефибриллятор (ИКД) и это, по словам девушки, требует постоянного контроля и безотлагательной медпомощи в случае ухудшения самочувствия, поделилась с журналистом URA.RU Липинская. «1 января 2024 года в 23:40 со своего личного телефона я позвонила по телефону 911 с целью вызова бригады СМП из-за появления резкой боли за грудиной. В ходе телефонного разговора я сообщила диспетчеру о том, что являюсь инвалидом по генетически смертельному заболеванию сердца, а также о наличии у меня ИКД с электродами в сердце. В декабре 2022 года у меня был перенесен инсульт с левосторонним гемипарезом. Диспетчер зарегистрировала сообщение и просила ожидать», — вспоминает тот день Липинская. В 2021 году из-за серьезного заболевания сердца Липинской установили ИКД Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Спустя время состояние екатеринбурженки начало ухудшаться. «Мне становилось хуже, и я повторно позвонила в скорую в 00:24 и 00:30 уже 02 января 2024 года. В ходе разговора я сообщила диспетчеру о том, что боль начала отдавать в левую руку, и я реально опасаюсь за свою жизнь и здоровье, так как в квартире со мной находилась моя дочь, которой всего 1 год и 4 месяца. Девушка сообщила, что бригада еще не назначена, и скинула трубку», — рассказывает Липинская. «Диспетчер сообщила о том, что спустя более часа после первоначального вызова СМП бригада даже не была сформирована и время ожидания скорой от 5 часов и больше. Из-за того, что бригада скорой даже по истечении почти 2 часов не приехала по моему вызову, мы с мужем поехали в больницу самостоятельно, где были проведены все необходимые диагностические исследования для исключения жизнеугрожающего состояния, которое могло привести к летальному исходу», — поделилась Юлия с корреспондентом агентства. Липинская защищает интересы семьи Бахтиных, где растет Миша со СМА Фото: Юлия Липинская © (семейный архив) Липинская, ссылаясь на приказ Минздрава РФ (приказ от 20 июня 2013 г. № 388н — прим.ред), отметила, что бригада СМП должна была доехать на вызов в течение 20 минут после первоначального вызова. «Однако по неизвестным причинам бригада СМП приехала только 02 января 2024 года в 04-14, когда мы уже самостоятельно съездили с мужем в больницу, получили всю необходимую помощь и вернулись. То есть в общей сложности бригада СМП после первоначального звонка приехала по адресу через 4 часа 34 минуты», — посетовала девушка. Юрист убеждена в том, что данная ситуация не должна оставаться без внимания. «Исходя из моей деятельности, мне прекрасно известны последствия, которые происходят из-за несвоевременного приезда скорой или несвоевременно оказанной медицинской помощи пациенту. Но на личном опыте я до последнего надеялась на добросовестность медиков. Только практика, увы, оказалась неизменна. В любом случае, рисковать своей жизнью из-за того, что скорая или диспетчер не захотели направлять бригаду на мой адрес, мне больше не хочется. И я надеюсь на соответствующие проверки надзорных органов, которые такие истории будут пресекать», — резюмировала Липинская. В 2022 году у Юлии Липинской случился инсульт, но врачи смогли спасти ей жизнь Фото: Анна Майорова © URA.RU Редакция URA.RU обратилась за комментарием в пресс-службу министерства здравоохранения Свердловской области. «В соответствии со ст. 13 Федерального закона от 21 ноября 2011 года №323-ФЗ „Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации“, мы не вправе разглашать сведения, составляющие медицинскую тайну. Правовая оценка данному случаю будет дана после проведения всех мероприятий, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. Кроме того, мы не можем предоставить информацию об обращении гражданина за медицинской помощью, если не будет получено его согласие на это», — отметили в профильном ведомстве. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Екатеринбургский юрист, защищающая интересы трехлетнего Миши Бахтина со спинальной мышечной атрофией (СМА) Юлия Липинская уверяет, что едва не лишилась жизни, пока ждала карету скорой помощи. Машина не ехала на вызов почти пять часов. Дело в том, что в 2021 году Липинской был установлен имплантируемый кардиовертер-дефибриллятор (ИКД) и это, по словам девушки, требует постоянного контроля и безотлагательной медпомощи в случае ухудшения самочувствия, поделилась с журналистом URA.RU Липинская. «1 января 2024 года в 23:40 со своего личного телефона я позвонила по телефону 911 с целью вызова бригады СМП из-за появления резкой боли за грудиной. В ходе телефонного разговора я сообщила диспетчеру о том, что являюсь инвалидом по генетически смертельному заболеванию сердца, а также о наличии у меня ИКД с электродами в сердце. В декабре 2022 года у меня был перенесен инсульт с левосторонним гемипарезом. Диспетчер зарегистрировала сообщение и просила ожидать», — вспоминает тот день Липинская. Спустя время состояние екатеринбурженки начало ухудшаться. «Мне становилось хуже, и я повторно позвонила в скорую в 00:24 и 00:30 уже 02 января 2024 года. В ходе разговора я сообщила диспетчеру о том, что боль начала отдавать в левую руку, и я реально опасаюсь за свою жизнь и здоровье, так как в квартире со мной находилась моя дочь, которой всего 1 год и 4 месяца. Девушка сообщила, что бригада еще не назначена, и скинула трубку», — рассказывает Липинская. «Диспетчер сообщила о том, что спустя более часа после первоначального вызова СМП бригада даже не была сформирована и время ожидания скорой от 5 часов и больше. Из-за того, что бригада скорой даже по истечении почти 2 часов не приехала по моему вызову, мы с мужем поехали в больницу самостоятельно, где были проведены все необходимые диагностические исследования для исключения жизнеугрожающего состояния, которое могло привести к летальному исходу», — поделилась Юлия с корреспондентом агентства. Липинская, ссылаясь на приказ Минздрава РФ (приказ от 20 июня 2013 г. № 388н — прим.ред), отметила, что бригада СМП должна была доехать на вызов в течение 20 минут после первоначального вызова. «Однако по неизвестным причинам бригада СМП приехала только 02 января 2024 года в 04-14, когда мы уже самостоятельно съездили с мужем в больницу, получили всю необходимую помощь и вернулись. То есть в общей сложности бригада СМП после первоначального звонка приехала по адресу через 4 часа 34 минуты», — посетовала девушка. Юрист убеждена в том, что данная ситуация не должна оставаться без внимания. «Исходя из моей деятельности, мне прекрасно известны последствия, которые происходят из-за несвоевременного приезда скорой или несвоевременно оказанной медицинской помощи пациенту. Но на личном опыте я до последнего надеялась на добросовестность медиков. Только практика, увы, оказалась неизменна. В любом случае, рисковать своей жизнью из-за того, что скорая или диспетчер не захотели направлять бригаду на мой адрес, мне больше не хочется. И я надеюсь на соответствующие проверки надзорных органов, которые такие истории будут пресекать», — резюмировала Липинская. Редакция URA.RU обратилась за комментарием в пресс-службу министерства здравоохранения Свердловской области. «В соответствии со ст. 13 Федерального закона от 21 ноября 2011 года №323-ФЗ „Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации“, мы не вправе разглашать сведения, составляющие медицинскую тайну. Правовая оценка данному случаю будет дана после проведения всех мероприятий, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. Кроме того, мы не можем предоставить информацию об обращении гражданина за медицинской помощью, если не будет получено его согласие на это», — отметили в профильном ведомстве.