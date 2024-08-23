Стобалльники из Екатеринбурга отказались поступать в вузы столицы

Они раскрыли URA.RU причины такого решения

23 августа 2024 в 16:30 Размер текста - 17 +

Абитуриенты видят много перспектив в родном городе Фото: Размик Закарян © URA.RU В Екатеринбурге выпускники-отличники сделали выбор в пользу родного города и решили не поступать в столичные вузы, хотя проходили туда на бюджет по суммарным баллам за единый госэкзамен. Абитуриенты рассказали о причинах такого выбора в разговоре с корреспондентом URA.RU. ДАНИЛ Первый в истории 155-й гимназии выпускник-двухсотбалльник Данил Черепанов изначально планировал поступать в Санкт-Петербургский университет имени Пирогова на хирурга. Он подавал документы в четыре вуза, три из которых — столичные, и рассматривал вариант поступления в московский медуниверситет имени Сеченова. Несмотря на высокие баллы на ЕГЭ Данил остался в Екатеринбурге Фото: Илья Московец © URA.RU «Я бы прошел в санкт-петербургский вуз и в московский — был в „сотке“ и проходил на бюджетные места. Проходил сразу в три вуза на бюджет, кроме Сеченовского», — уточнил Данил. Выпускник суммарно набрал 200 баллов на ЕГЭ по русскому и химии. Однако, несмотря на перспективы переезда, абитуриент решил подать документы в Уральский государственный медицинский университет (УГМУ) и остаться в Екатеринбурге. В столичных списках абитуриентов Данил числился вторым или третьим. «На первом месте умные очень — у них 303 балла. У меня было 294 балла. У меня еще идеальное достижение в виде золотой медали», — отмечает выпускник гимназии. Свое решение Данил объяснил тем, что ректоры екатеринбургского университета рассказали о ряде преимуществ обучения. Среди бонусов — особая стипендия, наличие цифровой кафедры и возможность участия в научной деятельности. Черепанов рассказывает, что талантливым абитуриентам в УГМУ предлагается дополнительная выплата от ученого совета, которая может доходить до 10 тысяч рублей. «Это сопоставимо со стипендиями в УрФУ», — отмечает он. Данил также подчеркивает, что медицинское образование востребовано везде, и в городе-миллионнике, таком как Екатеринбург, карьерные перспективы будут не меньше. Поэтому он не жалеет о своем выборе, но говорит, что если будет необходимость, то на третьем курсе переведется в столичный вуз. ТИМОФЕЙ Тимофей возмутился организацией апелляционной комиссии Фото: Илья Московец © URA.RU Выпускник гимназии №13 Тимофей Шостак — единственный в Екатеринбурге школьник, набравший максимум баллов на ЕГЭ по географии -

поступил одновременно в два вуза: на лингвиста в УрФУ и заочно на географа-биолога в УрГПУ. Там он оказался первый в списках поступивших на бюджет. «Все сложилось идеально», — говорит он о своем поступлении. Суммарно выпускник набрал 263 балла на едином госэкзамене. На апелляции по обществознанию, где он рассчитывал повысить свой результат с 73 до 81-83 баллов, его оценка, к его удивлению, была снижена до 72 баллов. «Мы не собираемся предметно с вами разговаривать», — было заявлено на апелляции. Тимофей говорит, что ситуация была смешная и сюрреалистичная. В назначенный апелляционный день он вместе с отцом пришел на комиссию. На эту процедуру нельзя было проносить телефоны и документы. При этом, по его словам, разговаривать с представителями комиссии пришлось не напрямую, а через специальную программу. «Изначально нашел аналогичную работу на ЕГЭ другой ученицы из Алтайского края. Однако у нее по тем же самым пунктам баллы выше — 4 из 4, а мне поставили 0 из 4 за точно такой же план! Это существенная разница, и для кого-то в конкурсных списках это может быть вообще критическим решающим моментом определения в вуз», — сетует Тимофей. Но он все равно остался доволен результатами поступления, даже несмотря на негативный опыт общения с апелляционной комиссией. АЛЕНА Отличница Алена поступила на бюджет в екатеринбургский вуз даже без учета результатов ЕГЭ Фото: Илья Московец © URA.RU Алена Аксенова, выпускница школы №168, поступила на бюджет в уральский филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС), на программу «Медиакоммуникации в органах власти и бизнесе». Ее выбор стал осознанным, и планировался с начала десятого класса.



Отличница набрала 200 баллов на ЕГЭ по русскому и литературе, однако поступила в вуз благодаря олимпиадным успехам. Но единый госэкзамен стал для нее приятным бонусом. «У меня 302 балла, с учетом индивидуальных достижений. Прошла в вуз без баллов за ЕГЭ», — говорит Алена. Она занимает первое место в списках абитуриентов. Алена уверена в правильности своего выбора и не рассматривает возможность перевода в другой вуз. «Думаю, что пошла куда нужно. Не рассматривала другие города. Екатеринбург — прекрасное место для развития и работы», — отмечает она. Среди знакомых Алены никто не поступил в РАНХиГС. МАРИЯ Выпускница с десятого класса грезила поступить в УрГЮУ Предоставлено Марией Бельковой Выпускница гимназии №8 (Лицей им. С. П. Дягилева) Мария Белькова набрала почти 100 баллов (97) на ЕГЭ по истории. Суммарно за три предмета у нее насчиталось 269 баллов. Девушка решила связать свою будущую карьеру с юридической сферой и остановила выбор в пользу Уральского государственного юридического университета (УрГЮУ). «Стала студентом университета моей мечты! Не назвала бы свое поступление успехом, скорее закономерным финалом. Я училась, училась и еще раз училась, и только поэтому достигла своей цели», — рассказывает выпускница. Мария поступила на специальность «судебная и прокурорская деятельность» в институте прокуратуры по целевому направлению. Выбор Марии не случаен — она давно определила для себя этот вуз. Девушке подходит формат обучения, который предполагает бесплатное образование с последующей отработкой в прокуратуре. Выпускница не подавала документы в Москву или Санкт-Петербург. «Другие города даже не рассматривала. Искренне люблю Екатеринбург, хотела бы здесь учиться, работать и жить», — отметила она. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге выпускники-отличники сделали выбор в пользу родного города и решили не поступать в столичные вузы, хотя проходили туда на бюджет по суммарным баллам за единый госэкзамен. Абитуриенты рассказали о причинах такого выбора в разговоре с корреспондентом URA.RU. ДАНИЛ Первый в истории 155-й гимназии выпускник-двухсотбалльник Данил Черепанов изначально планировал поступать в Санкт-Петербургский университет имени Пирогова на хирурга. Он подавал документы в четыре вуза, три из которых — столичные, и рассматривал вариант поступления в московский медуниверситет имени Сеченова. «Я бы прошел в санкт-петербургский вуз и в московский — был в „сотке“ и проходил на бюджетные места. Проходил сразу в три вуза на бюджет, кроме Сеченовского», — уточнил Данил. Выпускник суммарно набрал 200 баллов на ЕГЭ по русскому и химии. Однако, несмотря на перспективы переезда, абитуриент решил подать документы в Уральский государственный медицинский университет (УГМУ) и остаться в Екатеринбурге. В столичных списках абитуриентов Данил числился вторым или третьим. «На первом месте умные очень — у них 303 балла. У меня было 294 балла. У меня еще идеальное достижение в виде золотой медали», — отмечает выпускник гимназии. Свое решение Данил объяснил тем, что ректоры екатеринбургского университета рассказали о ряде преимуществ обучения. Среди бонусов — особая стипендия, наличие цифровой кафедры и возможность участия в научной деятельности. Черепанов рассказывает, что талантливым абитуриентам в УГМУ предлагается дополнительная выплата от ученого совета, которая может доходить до 10 тысяч рублей. «Это сопоставимо со стипендиями в УрФУ», — отмечает он. Данил также подчеркивает, что медицинское образование востребовано везде, и в городе-миллионнике, таком как Екатеринбург, карьерные перспективы будут не меньше. Поэтому он не жалеет о своем выборе, но говорит, что если будет необходимость, то на третьем курсе переведется в столичный вуз. ТИМОФЕЙ Выпускник гимназии №13 Тимофей Шостак — единственный в Екатеринбурге школьник, набравший максимум баллов на ЕГЭ по географии - поступил одновременно в два вуза: на лингвиста в УрФУ и заочно на географа-биолога в УрГПУ. Там он оказался первый в списках поступивших на бюджет. «Все сложилось идеально», — говорит он о своем поступлении. Суммарно выпускник набрал 263 балла на едином госэкзамене. На апелляции по обществознанию, где он рассчитывал повысить свой результат с 73 до 81-83 баллов, его оценка, к его удивлению, была снижена до 72 баллов. «Мы не собираемся предметно с вами разговаривать», — было заявлено на апелляции. Тимофей говорит, что ситуация была смешная и сюрреалистичная. В назначенный апелляционный день он вместе с отцом пришел на комиссию. На эту процедуру нельзя было проносить телефоны и документы. При этом, по его словам, разговаривать с представителями комиссии пришлось не напрямую, а через специальную программу. «Изначально нашел аналогичную работу на ЕГЭ другой ученицы из Алтайского края. Однако у нее по тем же самым пунктам баллы выше — 4 из 4, а мне поставили 0 из 4 за точно такой же план! Это существенная разница, и для кого-то в конкурсных списках это может быть вообще критическим решающим моментом определения в вуз», — сетует Тимофей. Но он все равно остался доволен результатами поступления, даже несмотря на негативный опыт общения с апелляционной комиссией. АЛЕНА Алена Аксенова, выпускница школы №168, поступила на бюджет в уральский филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС), на программу «Медиакоммуникации в органах власти и бизнесе». Ее выбор стал осознанным, и планировался с начала десятого класса. Отличница набрала 200 баллов на ЕГЭ по русскому и литературе, однако поступила в вуз благодаря олимпиадным успехам. Но единый госэкзамен стал для нее приятным бонусом. «У меня 302 балла, с учетом индивидуальных достижений. Прошла в вуз без баллов за ЕГЭ», — говорит Алена. Она занимает первое место в списках абитуриентов. Алена уверена в правильности своего выбора и не рассматривает возможность перевода в другой вуз. «Думаю, что пошла куда нужно. Не рассматривала другие города. Екатеринбург — прекрасное место для развития и работы», — отмечает она. Среди знакомых Алены никто не поступил в РАНХиГС. МАРИЯ Выпускница гимназии №8 (Лицей им. С. П. Дягилева) Мария Белькова набрала почти 100 баллов (97) на ЕГЭ по истории. Суммарно за три предмета у нее насчиталось 269 баллов. Девушка решила связать свою будущую карьеру с юридической сферой и остановила выбор в пользу Уральского государственного юридического университета (УрГЮУ). «Стала студентом университета моей мечты! Не назвала бы свое поступление успехом, скорее закономерным финалом. Я училась, училась и еще раз училась, и только поэтому достигла своей цели», — рассказывает выпускница. Мария поступила на специальность «судебная и прокурорская деятельность» в институте прокуратуры по целевому направлению. Выбор Марии не случаен — она давно определила для себя этот вуз. Девушке подходит формат обучения, который предполагает бесплатное образование с последующей отработкой в прокуратуре. Выпускница не подавала документы в Москву или Санкт-Петербург. «Другие города даже не рассматривала. Искренне люблю Екатеринбург, хотела бы здесь учиться, работать и жить», — отметила она.