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12:59  26 апреля 2017 1

Из ХМАО откроются прямые рейсы в Турцию

Клипарт, флаг турции, турция
Берега Турции могут стать доступнее для югорчанФото: depositphotos.com © URA.RU

Azur Air и Royal Flight готовятся к открытию регулярных рейсов из ХМАО-Югры в Турцию. Планируется, что полеты будут осуществляться в Анталью из Ханты-Мансийска и Нижневартовска. Вопрос рассматривает Федеральное агентство воздушного транспорта. Необходимо одобрение профильной межведомственной комиссии при Минтрансе России. Соответствующие документы опубликованы на сайте Росавиации.

В случае положительного решения, рейсы авиакомпании Azur Air будут осуществляться дважды в неделю из обоих муниципалитетов автономного округа. Royal Flight рассчитывает летать в Турцию один раз в неделю из Ханты-Мансийска и два раза — из Нижневартовска.

Эльдар Булатов
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