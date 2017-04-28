13:02 28 апреля 2017 3

Неоднозначный закон развязал руки домашним тиранам, уверены общественники Фото: depositphotos.com © URA.RU

После принятия закона о декриминализации побоев число обращений свердловчанок за помощью к общественным организациям возросло в два раза. Об этом «URA.RU» рассказал президент Свердловской региональной общественной организации «Аистенок» Лариса Лазарева.

«У нас по 2-3 новых случая каждую неделю. Приходят женщины, которых избивают мужья. Иногда беременные, иногда с детьми. С февраля, когда был принят закон, число обращений выросло примерно в два раза. Мы, как можем, защищаем их: обеспечиваем адвокатами, говорим, как надо себя вести, чтобы издевательства прекратились. Но если ситуация не изменится, то насилие будет только множиться», — поделилась общественница.

По словам Лазаревой, скандальный закон во многом развязал руки домашним тиранам.

«Теперь за побои нарушителям грозит штраф в 30 тысяч рублей. Это мало кого останавливает. К тому же по своей практике могу рассказать, что у нас на такие истории недостаточно хорошо реагирует правоохранители. Зачастую женщин просят не писать заявления на мужей. Одной из потерпевших, которая к нам обратилась, следователь прямым текстом сказал: «Зачем вам сажать отца своих детей?» Не всегда полиция оперативно выезжает на вызовы.

В марте был случай, когда бывший работник МВД выгнал на холод свою жену, а сам заперся в квартире с детьми. В полицию звонила я, звонила женщина, звонили соседи. В итоге через 2,5 часа пришел участковый, попросил мужчину открыть, тот затаился. Участковый ушел. Пришлось вызывать МЧС, чтобы они взломали дверь. Но они по закону не могут вскрывать замки без участкового. В итоге опять пришлось его вызванивать. Полиция должна больше уделять внимания таким ситуациям», — рассказала собеседница агентства.

В пресс-службе свердловского МВД на вопрос о статистике обращений по домашнему насилию попросили отправить запрос. Информацию о нежелании полицейских принимать заявления от потерпевших в главке опровергли.

«Полицейский не имеет права не принять заявление. Если такая ситуация происходит, и люди готовы предъявить доказательства, такого сотрудника немедленно уволят. Но надо понимать, что бывают случаи, когда уже в отделении женщина успокаивается и понимает, что не хочет писать заявление. Бывает и так, что на следующий день гражданка приходит и забирает документ», — объяснил ситуацию официальный представитель ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Закон о декриминализации побоев для близких лиц был принят в начале февраля 2017 года. До вступления нормы в силу за нанесение синяков, ушибов и легких ран обидчику грозило до 2 лет тюрьмы. Сейчас при первом обращении жертвы в полицию, нападавшего ждет штраф до 30 тысяч рублей. При повторном обращении наступает уголовная ответственность. Одним из инициаторов закона выступил скандально известный сенатор Елена Мизулина.