Куда уральские VIP исчезнут на выходные? ФОТО

16:39 28 апреля 2017 3

Уральские VIP знают толк в хорошем отдыхе Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В майские праздники большинство уральцев стремится уехать на дачу, пожарить шашлыки, сходить в баню, хорошенько отдохнуть от городской суеты. Влиятельные политики и властные олигархи — не исключение.

Тишина и спокойствие уральских лесов, размеренный шум воды, трели птиц при сравнительной близости от места работы для многих авторитетных бизнесменов и государственных служащих предпочтительнее заграничного досуга.

«URA.RU» решило изучить, в каких условиях уральские ВИПы проведут длинные выходные.