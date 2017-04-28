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28 апреля 2017
16:39  28 апреля 2017 3

Куда уральские VIP исчезнут на выходные? ФОТО

Сплав Евгения Куйвашева и Игоря Холманских по Чусовой. Усть-Утка, дача козицына
Уральские VIP знают толк в хорошем отдыхеФото: Владимир Жабриков © URA.RU

В майские праздники большинство уральцев стремится уехать на дачу, пожарить шашлыки, сходить в баню, хорошенько отдохнуть от городской суеты. Влиятельные политики и властные олигархи — не исключение.

Тишина и спокойствие уральских лесов, размеренный шум воды, трели птиц при сравнительной близости от места работы для многих авторитетных бизнесменов и государственных служащих предпочтительнее заграничного досуга.

«URA.RU» решило изучить, в каких условиях уральские ВИПы проведут длинные выходные.

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У владельца УГМК-холдинга Андрея Козицына — роскошные владения на берегу Чусовой. Для хозяина и его гостей построен основательный трехэтажный дом на несколько спален со спутниковым ТВ. Укрепленный склон придает территории европейскую основательность. Для шумных посиделок с друзьями медный гигант построил огромную крытую беседку. Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Марк Бородин
© Служба новостей «URA.Ru»
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