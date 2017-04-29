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29 апреля 2017
28 апреля 2017
11:49  29 апреля 2017 2

Опасность военного конфликта растет. Российские ПВО приведены в состояние повышенной боеготовности

Граница Россия-Казахстан. Челябинск., бинокль
В России внимательно следят за действиями КНДРФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Подразделения противовоздушной обороны РФ на Дальнем Востоке приведены в состояние повышенной боевой готовности из-за очередного испытания баллистической ракеты в Северной Корее.

«Очередной пуск баллистической ракеты КНДР увеличивает опасность военного конфликта в регионе», — заявил глава оборонного комитета Совета Федерации Виктор Озеров, его слова приводит RT. Озеров добавил, что Россия полностью контролирует свое воздушное пространство.

Чиновник подчеркнул: в России отдают себе отчёт в том, что не являются целью для ракетных запусков КНДР. Но «техника есть техника», а потому военные делают все зависящее от них, чтобы в случае неординарной ситуации ракеты случайно не попали на территорию России.

Ранее стало известно, что КНДР провела запуск баллистической ракеты в провинции Пхенан-Намдо. Ракета, пролетев не более 50 км, упала на территории Северной Кореи. После инцидента в Приморье измерили радиацию, напоминает агентство Nation News, уровень продолжают измерять каждый час.

Татьяна Трушина
© Служба новостей «URA.Ru»
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