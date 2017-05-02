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Главные новости Пермского края
16:52  02 мая 2017 0

Житель Прикамья выпал из окна. Ранее у него были попытки суицида

Прощание с подростками, покончившими с собой 7 апреля 2017 г. Реж, объявление, не курить, окно, спальный район, жилые дома, вторичное жилье
Мужчина был пьян. Он пытался покончить с собой в тот же деньФото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Кунгуре 38-летний нетрезвый мужчина выпал из окна и разбился. По словам его супруги, он в тот же день предпринимал попытку суицида.

Трагедия произошла 1 мая. «Мужчина выпал из окна пятого этажа. Судмедэкспертиза показала, что он был в состоянии алкогольного опьянения. По словам его супруги, он ранее пытался покончить с собой. Попытку суицида он предпринимал в тот же день», — сообщили «URA.RU» в следственном отделении Кунгурского района.

По словам следователей, сейчас идет проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Анна Белкина
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