18:55 03 мая 2017 0

Депутат Гордумы Григорий Вихарев с помощниками приводит в порядок захоронения воинов разных лет Читатели URA.RU

В преддверии Дня Победы на Михайловском кладбище, имеющем статус военно-мемориального, прошло несколько субботников. Все они были организованы по инициативе депутата думы Екатеринбурга Григория Вихарева. В апреле парламентарий привел в порядок территорию вокруг храма Всех Святых и расчистил от прошлогодней листвы и мусора аллею, на которой покоятся генералы, работавшие в штабе Уральского военного округа при маршале Жукове. А в мае Вихарев, всерьез заинтересовавшийся историей кладбища, взялся за точечную расчистку могил знаменитых уральцев.

В среду, 3 мая, депутат с помощниками облагородил место предположительного захоронения Павла Владимирова, летчика из специального отряда Сибирской армии адмирала Александра Колчака. Воздушный ас погиб в октябре 1918 года в бою под поселком Шамары. Пуля, выпущенная красногвардейцами из турельного пулемета, попала летчику прямо в сердце, и неуправляемый истребитель рухнул в лес.

«На могилу белого авиатора упало дерево. Мы распилили ствол и вывезем его отсюда. В 20-х годах прошлого века вместо памятника здесь стоял огромный деревянный пропеллер от „Ньюпора“. Со временем он разрушился, захоронение было практически утеряно», — рассказал «URA.Ru» Григорий Вихарев.

Кроме этого парламентарий привел в порядок надгробный памятник на могиле купца второй гильдии, бывшего гласного думы Екатеринбурга Александра Волкова (был председателем думы с 1876 по 1895 год). Именно он вложил наибольшие средства в строительство Всехсвятской церкви на Михайловском кладбище.

Помощник депутата гордумы Михаил Плешаков (слева) с Григорием Вихаревым Читатели «URA.RU»

«Фактически тут покоится коллега сегодняшних депутатов гордумы. Его надгробие развалилось пополам. Верхняя часть упала и вросла в землю. Мы ее подняли и водрузили наверх. Было непросто. Мне кажется, эта верхушка килограммов пятьсот весит», — признался помощник Вихарева Михаил Плешаков.

Всего на старейшем екатеринбургском кладбище, которому уже 175 лет, находится около 120 тысяч захоронений и 50 братских могил. Множество памятников являются уникальными предметами камнерезного искусства.

По словам Григория Вихарева, Михайловское кладбище — это настоящий музей надгробной скульптуры под открытым небом и оно достойно стать одним из самых популярных туристических мест города.

«Здесь находятся захоронения известнейших людей, творивших историю. Это представляет огромный интерес для потомков, — говорит Григорий Вихарев. — Было бы неплохо сделать Михайловское кладбище туристическим центром нашего города по аналогии с кладбищем „Пер-Лашез“ в Париже или Новодевичьим кладбищем в Москве. Для начала его, конечно, необходимо облагородить, а уже затем составить туристические маршруты».

Прогулки среди могил, действительно, могут быть весьма познавательными. На Михайловском кладбище, к примеру, можно посмотреть на захоронение племянника Владимира Ленина — Иосифа Ардасова или фрейлины императрицы Александры Фёдоровны — родственницы поэта Лермонтова Ольги Веселкиной. В советское время она была руководителем кафедры иностранных языков УГТУ-УПИ. Именно Веселкина учила немецкому языку разведчика Николая Кузнецова.

1/4 На могилу авиатора из армии Колчака упало дерево Читатели «URA.RU»

На Михайловском кладбище также нашли покой члены семьи первых ювелиров Урала Липиных, фотограф Вениамин Метенков, основоположник советской артиллерии — военный конструктор Владимир Сидоренко, знаменитый камнерез Трапезников (его работа — постамент для памятника Александру II на главной площади города), основатель уральской филармонии Маркиан Фролов, золотопромышленники Африкан Харитонов и Федор Щелков, поэт и автор русского текста «Интернационал» Аркадий Коц, водочный магнат, владелец Ирбитской ярмарки Яков Андреев (в середине прошлого века икона на его надгробии замироточила), основатель научной школы глиноземного производства профессор Вольф, супруга писателя Мамина-Сибиряка, чехословацкие легионеры. На старейшем погосте похоронены и члены печально известной группы Игоря Дятлова. Есть здесь даже могилы двух экзорцистов (они были единственными специалистами по изгнанию дьявола на всю Пермскую губернию). Места захоронения экзорцистов никому не показывают, поскольку, согласно поверью, их хоронили в золотых одеждах и золотых украшениях.

«Здесь, действительно, множество памятников истории, многие из которых, к сожалению, в плачевном состоянии. Мы безмерно благодарны таким людям, как Григорий, которые оказывают посильную помощь в облагораживании кладбища, — говорит смотритель Михайловского кладбища Александр Комашко. — Сама идея организовать тут туристический центр очень хороша. Можно было бы проложить дорожки, почистить памятники, поставить указатели и таблички с кратким повествованием о жизни знаменитых уральцев, покоящихся здесь. Это наша история, которую необходимо знать».