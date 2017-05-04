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04 мая 2017
03 мая 2017
16:18  04 мая 2017 2

Полиция установила слежку за водителями Ханты-Мансийска

Установка камер видео наблюдения Курган, камеры наблюдения
В административном центре Югры заработали системы видеонаблюденияФото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Ханты-Мансийске заработали стационарные комплексы автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения. Установки расположены на пересечении Восточной объездной автодороги и улицы Строителей, а также на Мира, 124. Об этом в четверг, 4 мая, сообщили «URA.RU» в пресс-службе УГИБДД России по ХМАО-Югре.

«Еженедельно сотрудниками Госавтоинспекции с помощью 174 комплексов автоматической фиксации нарушений ПДД, установленных на автодорогах Ханты-Мансийского автономного округа — Югры выявляется более 5 тыс. правонарушений в области дорожного движения, в том числе нарушения скоростного режима, проезд на запрещающий сигнал светофора, правил остановки и стоянки транспортных средств, невыполнение требования об остановке перед СТОП-линией», — прокомментировали в ведомстве.

Эльдар Булатов
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