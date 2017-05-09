07:04 09 мая 2017 0

В ХМАО-Югре готовятся отметить День Победы Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Жители ХМАО-Югры готовятся встретить 72-ю годовщину со дня победы СССР над гитлеровской Германией. 9 Мая во всех населенных пунктах региона пройдут торжественные мероприятия. «URA.RU» публикует программу праздника в трех основных муниципалитетах автономии — Ханты-Мансийске, Сургуте и Нижневартовске.

Ханты-Мансийск

В Ханты-Мансийске праздничные мероприятия, посвящённые Дню Победы, начнутся с 9 утра. Первая в списке торжественных мероприятий — всероссийская патриотическая акция «Георгиевская ленточка», которая пройдет на центральной площади города рядом с военным комиссариатом. В 9:45 начинается построение «Бессмертного полка» на улице Мира. В 10:00 часов состоится парад, а около 11:00 выдвинется «Бессмертный полк», который пройдет по Мира на центральную площадь через Аллею славы в парке.

Губернатор Югры Наталья Комарова начнет свое участие в празднике с 8:45 в Ханты-Мансийской школе № 6, где состоится открытие слета кадетских классов, носящих имена героев Великой Отечественной войны. После сбора губернатор вместе с учениками присоединится к «Бессмертному полку». Возглавят шествие 244 ветерана. Также на центральную площадь прибудут лидер регионального отделения партии «Единая Россия» Борис Хохряков, главный федеральный инспектор Дмитрий Кузьменко, заместитель губернатора ХМАО-Югры Алексей Шипилов и глава Ханты-Мансийска Максим Ряшин.

1/8 Ввиду отсутствия в Югре армейских баз, представителей вооруженных сил заменяют школьники-кадеты Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В 12:00 на площадке музея геологии, нефти и газа свою работу начнет военно-полевая кухня. В это же время на главной площади города зазвучит праздничный концерт «Победа в сердце каждого живет». С 16:00 на площади будет организована инсталляция «Символы победы», а также историческая реконструкция боевых сражений. Концертная программа «Салют и слава годовщине навеки памятного дня!» начнется в 20:00 и продлится 3 часа. По традиции, в завершении праздника на главной площади города прогремит салют.

На 72-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне с 7:00 до 16:00 перекроют движение автотранспорта: по улице Дзержинского от Ленина до Чехова; по улице Мира от Дзержинского до Калинина; по улице Свердлова от Ленина до Мира; на выезде с улицы Карла Маркса на Дзержинского со стороны Чехова и на выезде на улицу Мира со стороны Лопарева. Синоптики обещают от 1 до 9 градусов тепла.

Сургут

В Сургуте День Победы впервые начнется с акции «Бессмертный полк», а не с парада силовиков и патриотических организаций. Колонны с плакатами участников Великой Отечественной войны будут сформированы у перекрестка Ленина и Университетской, откуда пройдут по Энгельса и Гагарина до Мемориала Славы. Шествие начнется в 9 утра — в этом году «Бессмертный полк» возглавит глава Сургута Вадим Шувалов (он понесет портрет своего дедушки), в акции примут участие также местные чиновники, депутаты и предприниматели. В 2016 году «Бессмертный полк» собрал рекордное количество сургутян — порядка 20 тыс. человек. Ожидается, что в 2017 году горожане смогут превзойти этот показатель.

В 9 утра начнется еще одна акция — Живая цепь памяти. Несколько тысяч человек выстроятся в единую цепочку и будут передавать гвоздики от площади перед СурГУ до Мемориала Славы.

Торжественный марш военно-патриотических объединений города, сотрудников силовых ведомств и спецназа «Север» начнется в 10 утра. Планируется, что в нем будет участвовать порядка 600 человек, в том числе бойцы ОМОНа, получившие в 2017 году собственную базу в Сургуте.

Торжественный митинг с минутой молчания состоится в 11 утра на Мемориале Славы. Затем начнется праздничный концерт — прозвучат хиты военных лет в исполнении местного оркестра духовых инструментов. В это же время пройдут легкоатлетическая эстафета и велопробег.

1/7 Югорчане ждут от 9 мая традиционных для этой даты развлечений — зрелищных демонстраций, каши из полевой кухни, игр в танках в ближайшем парке Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Народные гуляния в честь Дня Победы запланированы в разных частях города — на площади перед филармонией, на территории ИКЦ «Старый Сургут», в Городском парке культуры и отдыха на проспекте Набережном и возле Городского культурного центра. Будут выступать местные творческие коллективы, а участников праздника угостят солдатской кашей.

Завершится 9 Мая выступлением группы асов «Барсы», участники которой продемонстрируют фигуры высшего пилотажа, и торжественным праздничным салютом. Пиротехническое шоу начнется в 22.00. Добавим, в День Победы сургутским автомобилистам стоит заранее продумать пути передвижения по городу — с 9 утра до 23.00 будут перекрыты улицы Энгельса, Гагарина, а также частично Университетская и проспект Ленина.

Нижневартовск

В Нижневартовске в колонне «Бессмертного полка» пройдут сотрудники порядка 200 предприятий города. Шествие и парад начнутся в 12:00 в центре. Перед ветеранами прошествуют коробки спасателей МЧС, воинов-интернационалистов, кадетов, общественников. На мероприятии планируется задействовать военизированную технику ОМОНа и ДОСААФа.

Вместе с участниками войны и тружениками тыла на трибуне будут присутствовать глава Нижневартовска Василий Тихонов, его заместители, депутаты гордумы, руководители силовых ведомств.

Планируется, что после полудня в столицу Самотлора из Ханты-Мансийска на вертолете прибудет губернатор Наталья Комарова со свитой.

Колонна проследует по маршруту: ул. Ленина — ул. Кузоваткина — ул. Омская, Проспект Победы, ул. 60 лет октября — Парк Победы. Нижневартовцы, которые не смогут увидеть парадное шествие непосредственно на улице, получат возможность посмотреть прямую трансляция праздничных событий. Местные телеканалы начнут эфир в 11:30.

В 13:00 на площади Нефтяников состоится творческий марафон «Виват, Победа». В 14:00 на площади Дворца культуры «Октябрь» горожане увидят театрализованное представление «Победа всегда за нами». В 16:00 на Комсомольском озере пройдет международная акция «Рекорд Победы». В 16.00 творческие коллективы Дворца Искусств ждут гостей на театрализованный концерт «Я помню все, хотя не знал войны». В 21:00 на площади пройдет концертная программа «Салют Победы» и акция «Свеча памяти». В 22:00 там же состоится праздничный салют.

9 мая вход в парк Победы со стороны ул. Пионерская будет закрыт. Войти можно будет только со стороны улицы 60 лет Октября. Также с 7:00 и до окончания мероприятий будет полностью перекрыто движение на ул. 60 лет Октября (от улицы Кузоваткина до улицы Нефтяников), ул. Ленина (от улицы Нефтяников до улицы Кузоваткина), ул. Маршала Жукова (от улицы Мира до улицы Омская), проспекте Победы (от улицы Мира до улицы Пикмана), ул. Кузоваткина (от улицы Мира до улицы 6П), ул. Омская (от улицы Кузоваткина до улицы Нефтяников), ул. Пикмана (от проспекта Победы до улицы Мусы Джалиля).