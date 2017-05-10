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Главные новости Челябинской области
12:33  10 мая 2017 0

В двух муниципалитетах Южного Урала сменились прокуроры. ФОТО

Здания Генеральной прокуратуры РФ. Москва., Генеральная прокуратура
Назначения подписаны генпрокурором РоссииФото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета:
Перестановки в силовых ведомствах
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В Верхнем Уфалее и Нязепетровском районе Челябинской области сменились руководители прокуратуры, сообщили «URA.RU» в надзорном ведомстве региона. Соответствующий приказ издал генпрокурор РФ Юрий Чайка.

Прокуратуру Верхнего Уфалея возглавил советник юстиции Александр Журбенко. Ранее он служил в прокуратуре Калининского района Челябинска и прокуратуре региона, в том числе старшим прокурором отдела по надзору за процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью органов внутренних дел и юстиции, начальником отделов по надзору за процессуальной деятельностью ГУ МВД, ГСУ ГУ МВД и УФСКН России по Челябинской области. Стаж работы в органах прокуратуры составляет 11 лет.

Прокурором Нязепетровского района стал Евгений Мичурин. В надзорных органах он проработал более 18 лет — в прокуратуре Курчатовского, Ленинского и Советского районов Челябинска, руководителем следственного отдела по Советскому району Челябинска СУ СКР при прокуратуре региона (впоследствии СКР по Челябинской области). С декабря 2013 года Мичурин стал прокурором отдела по надзору за процессуальной деятельностью ГУ МВД, ГСУ ГУ МВД и УФСКН по региону. С 11 августа 2014 года он работал старшим прокурором отдела по надзору за процессуальной деятельностью ГУ МВД, ГСУ ГУ МВД России по региону управления по надзору за процессуальной деятельностью органов следствия и дознания прокуратуры области.

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За соблюдением законности в Нязепетровском районе будет следить Евгений Мичурин Фото: пресс-служба прокуратуры Челябинской области

По информации «URA.RU», в Верхнем Уфалее перестановка произведена по итогам проведенной в 2016 году комплексной проверки: ранее руководивший ведомством Дмитрий Курочкин ушел на пенсию. Руководивший прокуратурой Нязепетровского района Юрий Шендрик в рамках плановой ротации ушел на повышение. После скандала в ямальской прокуратуре он возглавил надзорное ведомство города Лабытнанги в Ямало-Ненецком автономном округе.

Владимир Васин
© Служба новостей «URA.Ru»
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