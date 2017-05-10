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10 мая 2017
14:48  10 мая 2017 1

Опубликован рейтинг самых популярных подержанных иномарок в России

Рынок подержанных автомашин в России по итогам I квартала 2017 года вырос на 3%Фото: Википедия

Специалисты проанализировали российский рынок вторичных автомобилей и пришли к выводу: самой популярной из б/у автомашин является Ford Focus. На второй и третьей позициях расположились автомобили Toyota моделей Corolla и Сamry.

По итогам первых трех месяцев текущего года перепродажи Ford Focus в России составили свыше 28 тысяч автомобилей, сообщает Nation News со ссылкой на аналитиков «Автостата». На втором месте рейтинга расположилась Toyota Corolla, которую раскупили тиражом в 22,1 тыс. машин. Третье место досталась бизнес-седану Toyota Camry, его объем реализации на вторичном авторынке РФ остановился на отметке 16,1 тыс. единиц.

Стоит отметить, что в первом квартале в России было продано 794,4 тыс. подержанных автомобилей: таким образом, можно говорить об увеличении объема рынка в целом почти на 3%.

Что касается автомашин других марок и моделей, то далее по объему продаж идут Hyundai Solaris (15,3 тыс. машин), Chevrolet Niva (15,1 тыс. машин) и Renault Logan (14,9 тыс. машин). В десятку также попали Daewoo Nexia (13,6 тыс. единиц), Opel Astra (13,2 тыс. единиц), KIA Rio (12,9 тыс. единиц) и Volkswagen Passat (12,1 тыс. единиц).

Примечательно также, что наибольший рост продаж среди автомобилей б/у показали «солярисы» — их стали продавать больше на 30%. Объем продаж «рио» также вырос, хотя и несколько меньше — на 20%.

Виктор Жуков
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