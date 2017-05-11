12:54 11 мая 2017 0

Мусульмане обижены на Соколовского Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Руководитель регионального духовного управления мусульман Свердловской области Радифулла- хазрат Гиндулин считает, что блогер Руслан Соколовский, признанный виновным в оскорблении чувств верующих, заслуживает длительного тюремного срока.

«Он задел чувства мусульман. Для человека есть священные вещи: мать, Вечный огонь, Родина, храм. Для меня ловля покемонов в церкви, это, извините, как помочиться в Вечный огонь. Надеюсь, что он окажется в тюрьме. Там он научиться держать язык за зубами. Если же его приговорят лишь к исправительным работам, то это будет импотентское решение», — сообщил «URA.RU» духовный лидер.

По словам собеседника агентства, большинство мусульман разделяют его мнение.

В данный момент судья выносит приговор блогеру Соколовскому, который, не только ловил покемонов в Храме на Крови, но и нарисовал пророка Мухаммеда, что задело чувства ряда мусульман. Соколовский уже признан виновным в оскорблении чувств верующих, неизвестно лишь наказание.

URA.RU ведет прямую трансляцию из зала суда.