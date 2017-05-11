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11 мая 2017
12:54  11 мая 2017 0

«Это как помочиться в Вечный огонь!» Духовный лидер мусульман на Урале пожелал Соколовскому оказаться в тюрьме

Приговор по делу Соколовского. Екатеринбург, соколовский руслан
Мусульмане обижены на СоколовскогоФото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Дело блогера, ловившего покемонов в Храме-на-Крови
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Руководитель регионального духовного управления мусульман Свердловской области Радифулла-хазрат Гиндулин считает, что блогер Руслан Соколовский, признанный виновным в оскорблении чувств верующих, заслуживает длительного тюремного срока.

«Он задел чувства мусульман. Для человека есть священные вещи: мать, Вечный огонь, Родина, храм. Для меня ловля покемонов в церкви, это, извините, как помочиться в Вечный огонь. Надеюсь, что он окажется в тюрьме. Там он научиться держать язык за зубами. Если же его приговорят лишь к исправительным работам, то это будет импотентское решение», — сообщил «URA.RU» духовный лидер.

По словам собеседника агентства, большинство мусульман разделяют его мнение.

В данный момент судья выносит приговор блогеру Соколовскому, который, не только ловил покемонов в Храме на Крови, но и нарисовал пророка Мухаммеда, что задело чувства ряда мусульман. Соколовский уже признан виновным в оскорблении чувств верующих, неизвестно лишь наказание.

URA.RU ведет прямую трансляцию из зала суда.

Данил Бардин
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