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11 мая 2017
11:38  11 мая 2017 0

Срочно! Блогер Соколовский признан виновным

Предварительное судебное заседание по делу блогера Руслана Соколовского. Екатеринбург, соколовский руслан
Руслан Соколовский признан виновнымФото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Дело блогера, ловившего покемонов в Храме-на-Крови
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Блогера Руслана Соколовского, который прославился охотой на покемонов в этой церкви, признали виновным в оскорблении чувств верующих. Это следует из приговора, который начала зачитывать судья Екатерина Шопоняк в Верх-Исетском районном суде Екатеринбурга, передает из зала суда корреспондент «URA.RU».

Текст приговора во многом дублирует обвинительное заключение. «Совершил преступления», — говорит судья, описывая содержащие оскорбления верующих ролики, которые Соколовский снимал и выкладывал на Youtube

Соколовскому предъявили обвинение по трем статьям Уголовного кодекса: ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды — 9 эпизодов), ст. 148 УК РФ (нарушение права на свободу совести и вероисповедания — семь эпизодов), а также одного эпизода по ст. 138.1 УК РФ (ему вменяют приобретение «шпионской» ручки-видеокамеры).

Новость обновляется. URA.RU ведет трансляцию из зала суда.

Данил Бардин
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