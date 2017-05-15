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15 мая 2017
14 мая 2017
13 мая 2017
00:04  15 мая 2017 0

Тиллерсон предложил начать отношения России и США «с чистого листа»

Госсекретарь США отметил, что нынешнее противостояние двух стран не полезно для всего мираФото: РИА Новости/Сергей Гунеев

Нынешние отношения России и США не полезны для всего мира. Об этом заявил госсекретарь Соединенных Штатов Рекс Тиллерсон в интервью американскому телеканалу.

«Терминами вроде „перезагрузки“ злоупотребляют», — отметил он, пояснив, что применительно к отношениям двух стран нельзя «осуществить перезагрузку или стереть прошлое». Но Россия и США могут начать отношения «с чистого листа», передает «Федеральное агентство новостей».

Тиллерсон подчеркнул, что отношения двух стран находятся на самом низком уровне за всю историю со времен «холодной войны». По его словам, президент Дональд Трамп серьезно настроен на улучшение отношений с Россией. Смогут ли лидеры и дипломаты двух государств наладить отношения — покажет время, отмечает информагентство Nation News.

Наталья Володина
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