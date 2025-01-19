Shot: ВСУ перевозят технику НАТО в Суджи

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ВСУ перебрасывают натовскую технику в Курскую область
ВСУ перебрасывают натовскую технику в Курскую область Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Украинская армия якобы активно стягивает технику НАТО и личный состав в Суджанский район (Курская область). Об этом сообщает telegram-канал Shot, официальной информации на момент публикации новости нет.

«Сейчас в районе города Суджи формируются три батальонные тактические группы, стягивается большое количество техники стран НАТО», — говорится в сообщении. Также журналисты пишут, что в регион был переброшен 73-й полк ССО Украины, который считается одним из самых элитных подразделений страны, однако фактов, подтверждающих это, нет.

Российские военные отмечают масштабное передвижение техники и личного состава ВСУ, принимая меры по их уничтожению. В прошлом году 73-й полк понес значительные потери при попытках высадки на острова Херсонской области, в частности на Тендровскую косу. По данным источника, за прошедшие сутки Вооруженные силы России уничтожили более 130 украинских военных и взяли в плен шесть человек в Курской области.

URA.RU направило запрос в Минобороны. Ответ ожидается.

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Украинская армия якобы активно стягивает технику НАТО и личный состав в Суджанский район (Курская область). Об этом сообщает telegram-канал Shot, официальной информации на момент публикации новости нет. «Сейчас в районе города Суджи формируются три батальонные тактические группы, стягивается большое количество техники стран НАТО», — говорится в сообщении. Также журналисты пишут, что в регион был переброшен 73-й полк ССО Украины, который считается одним из самых элитных подразделений страны, однако фактов, подтверждающих это, нет. Российские военные отмечают масштабное передвижение техники и личного состава ВСУ, принимая меры по их уничтожению. В прошлом году 73-й полк понес значительные потери при попытках высадки на острова Херсонской области, в частности на Тендровскую косу. По данным источника, за прошедшие сутки Вооруженные силы России уничтожили более 130 украинских военных и взяли в плен шесть человек в Курской области. URA.RU направило запрос в Минобороны. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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