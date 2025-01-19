Shot: ВСУ перевозят технику НАТО в Суджи

Украинская армия якобы активно стягивает технику НАТО и личный состав в Суджанский район (Курская область). Об этом сообщает telegram-канал Shot, официальной информации на момент публикации новости нет.
«Сейчас в районе города Суджи формируются три батальонные тактические группы, стягивается большое количество техники стран НАТО», — говорится в сообщении. Также журналисты пишут, что в регион был переброшен 73-й полк ССО Украины, который считается одним из самых элитных подразделений страны, однако фактов, подтверждающих это, нет.
Российские военные отмечают масштабное передвижение техники и личного состава ВСУ, принимая меры по их уничтожению. В прошлом году 73-й полк понес значительные потери при попытках высадки на острова Херсонской области, в частности на Тендровскую косу. По данным источника, за прошедшие сутки Вооруженные силы России уничтожили более 130 украинских военных и взяли в плен шесть человек в Курской области.
URA.RU направило запрос в Минобороны. Ответ ожидается.
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