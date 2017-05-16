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16 мая 2017
12:37  16 мая 2017 0

Приготовьтесь! Синоптики назвали самую холодную ночь мая на Урале

Майский снегопад 2. Екатеринбург, аллея, дождь, плохая погода, весна, мокрый снег, снег, снегопад, набережная рабочей молодежи
Снегопады в Екатеринбурге идут второй деньФото: Александр Мамаев © URA.RU

На Урале — новое метеорологическое предупреждение о заморозках. Резкое похолодание на этот раз придет в Свердловскую область и Пермский край.

«16—17 мая в Свердловской области и в Пермском крае ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы -2… -4 °С», — отмечают свердловские синоптики. Уточняется, что самая холодная ночь в регионах наступит 17 мая. В Екатеринбурге столбики термометров опустятся до нуля градусов, а в горах и низинах достигнут отметки в -8 °С.

Однако серьезное потепление придет в Свердловскую область, не дожидаясь выходных: уже 18 мая в Екатеринбурге обещают температуру от +20 °С и выше. Далее метеорологических предупреждений о заморозках не ожидается, однако синоптики сообщают о небольших осадках 20 и 21 мая.

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Самая низкая температура ожидается 17 мая Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Как писало «URA.RU» ранее, 15 мая на уральскую столицу обрушился град, а главный синоптик свердловского гидрометцентра Галина Шепоренко заявила, что аномальные природные явления в Екатеринбурге продолжатся, однако не приведут к серьезным последствиям.

Виктор Кудряшов
© Служба новостей «URA.Ru»
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