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24 мая 2017
Главные новости Москвы
12:03  24 мая 2017 1

Во время съемки фильма Discovery в кадр попал НЛО. ВИДЕО

НЛО быстро исчезло из кадраФото: скрин видео

Во время показа документального фильма для Discovery один из зрителей обратил внимание на странное явление в кадре, которое он принял за летающую тарелку.

На кадрах во время захода исследовательского судна в порт в углу появляется неизвестный светящийся объект, пишет агентство Nation News. Небесное тело имеет цилиндрическую форму, попав в кадр на несколько секунд, оно меняет направление и стремительно исчезает. При этом небо остается чистым.

Позже автор видео заявил, что данное явление — иллюзия, а вовсе не НЛО. По всей видимости, на кадрах запечатлен обычный солнечный блик или белая птица. Однако пользователи Интернета парируют, что птица не может так быстро исчезать.

Лев Истомин
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