В сети появились кадры «атаки» беспилотников на США

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Полеты неизвестных БПЛА над штатами в США продолжаются уже несколько недель и пугают местных жителей
Полеты неизвестных БПЛА над штатами в США продолжаются уже несколько недель и пугают местных жителей Фото:

В сети появились кадры «атаки» неизвестных беспилотников на США, которые летают в небе уже несколько недель и пугают местных жителей. Новоизбранный президент США Дональд Трамп выразил сомнения касательно того, что правительство страны не в курсе о происхождении данных БПЛА. 

«Загадочные беспилотники замечены по всей стране. Неужели это действительно происходит без ведома нашего правительства? Я так не думаю!», — заявил Трамп. Его слова приводит telegram-канал NEWS.ru. По данным ФБР, происхождение и цели этих БПЛА до сих пор остаются неизвестными.

Впервые неизвестные беспилотники были замечены в воздушном пространстве таких штатов, как Нью-Джерси, Мэрилэнд и Нью-Йорк. Тогда дроны «мистическим образом» исчезли, не оставив после себя никаких следов. Однако за это время они успели парализовать работу аэропорта Стюарт в штате Нью-Йорк (США). После случившегося местный губернатор Кэти Хокул заявила, что ситуация с загадочными беспилотниками, которые уже несколько недель пугают американцев, «зашла слишком далеко». Губернатор штата также призвала к помощи федеральных властей на фоне инцидента.

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В сети появились кадры «атаки» неизвестных беспилотников на США, которые летают в небе уже несколько недель и пугают местных жителей. Новоизбранный президент США Дональд Трамп выразил сомнения касательно того, что правительство страны не в курсе о происхождении данных БПЛА.  «Загадочные беспилотники замечены по всей стране. Неужели это действительно происходит без ведома нашего правительства? Я так не думаю!», — заявил Трамп. Его слова приводит telegram-канал NEWS.ru. По данным ФБР, происхождение и цели этих БПЛА до сих пор остаются неизвестными. Впервые неизвестные беспилотники были замечены в воздушном пространстве таких штатов, как Нью-Джерси, Мэрилэнд и Нью-Йорк. Тогда дроны «мистическим образом» исчезли, не оставив после себя никаких следов. Однако за это время они успели парализовать работу аэропорта Стюарт в штате Нью-Йорк (США). После случившегося местный губернатор Кэти Хокул заявила, что ситуация с загадочными беспилотниками, которые уже несколько недель пугают американцев, «зашла слишком далеко». Губернатор штата также призвала к помощи федеральных властей на фоне инцидента.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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