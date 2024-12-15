В сети появились кадры «атаки» беспилотников на США

В сети появились кадры «атаки» неизвестных беспилотников на США, которые летают в небе уже несколько недель и пугают местных жителей. Новоизбранный президент США Дональд Трамп выразил сомнения касательно того, что правительство страны не в курсе о происхождении данных БПЛА.
«Загадочные беспилотники замечены по всей стране. Неужели это действительно происходит без ведома нашего правительства? Я так не думаю!», — заявил Трамп. Его слова приводит telegram-канал NEWS.ru. По данным ФБР, происхождение и цели этих БПЛА до сих пор остаются неизвестными.
Впервые неизвестные беспилотники были замечены в воздушном пространстве таких штатов, как Нью-Джерси, Мэрилэнд и Нью-Йорк. Тогда дроны «мистическим образом» исчезли, не оставив после себя никаких следов. Однако за это время они успели парализовать работу аэропорта Стюарт в штате Нью-Йорк (США). После случившегося местный губернатор Кэти Хокул заявила, что ситуация с загадочными беспилотниками, которые уже несколько недель пугают американцев, «зашла слишком далеко». Губернатор штата также призвала к помощи федеральных властей на фоне инцидента.
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