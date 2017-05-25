{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,07
Динамика за 2 недели
Евро 63,01
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
25 мая 2017
24 мая 2017
Главные новости Челябинской области
17:44  25 мая 2017 1

Политическая партия в Челябинске незаконно получала деньги из бюджета

Заседание челябинского облизбиркома в новом составе. Челябинск, шубина елена, обертас сергей, климович наталья
Челябинский облизбирком наказал партию за бюджетное финансированиеФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Советский райсуд Челябинска оштрафовал на 200 тыс. рублей региональное отделение «Союза Труда» за нарушение порядка финансирования. Партия получала пожертвования от профсоюзов, получавших деньги от государственных и муниципальных структур, что запрещено законом, сообщил «URA.RU» председатель облизбиркома Сергей Обертас.

«Союз Труда» должен был вернуть все суммы, полученные от бюджетных организаций. Однако этого не сделал. Облизбирком еще прежнего созыва в 2016 году составлял соответствующие протоколы об административных правонарушениях, но суд их отклонял. В марте текущего года новый состав избирательный комиссии составил протоколы по ст. 5.65 (незаконное использование партией денег на свою деятельность) и ст. 5.67 (нарушение срока возврата пожертвований) КоАП РФ. По каждой статье «Союз «Труда» оштрафован на 100 тыс. рулей.

«Облизбирком обязан отслеживать законность финансирования и использования денег партий. Мы исправили ошибку, допущенную прежним составом, добившись решения суда», — прокомментировал вердикт Сергей Обертас.

Получить комментарий в региональном отделении «Союза Труда» не удалось. Его председатель Андрей Шамин не отвечал на звонки.

Валерий Дорофеев
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров