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26 мая 2017
18:04  26 мая 2017 0

«Душат слезы и эмоции разрывают». Кирилл Серебренников сделал первое заявление после обысков в «Гоголь-центре»

Режиссер поблагодарил друзей за поддержкуФото: Facebook Кирилла Серебрянникова
новость из сюжета:
Дело о хищении миллионов в "Гоголь-центре"
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Режиссер Кирилл Серебренников сделал первое заявление после обысков в театре «Гоголь центр».

«Первый день, как смог собраться с мыслями. Первый день, как я могу выходить на связь (у меня отобрали все средства связи, все компьютеры). Первый раз пишу что-то здесь и читаю, читаю, читаю ваши слова любви и поддержки. Мне это, честно говоря, делать трудно, так как душат слезы, и эмоции разрывают — так хочется каждого обнять и поблагодарить лично! Иногда в жизни происходят события, к которым ты не готов, не можешь быть готов, — именно это случилось со мной и моими друзьями и коллегами», — написал у себя на страничке в Facebook театрал.

Режиссер отметил, что будет говорить только правду.

«Правду говорить легко. Даже если обстоятельства, в которых ты должен ее произносить, являются результатом чудовищной несправедливости. Мы готовы к любым вопросам и нам нечего скрывать. Мой любимый театр „Гоголь-центр“, вся команда, все актеры, все зрители, завалившие нас в эти дни цветами, спасибо вам огромное за поддержку! И очень сожалею, что вся эта ситуация коснулась косвенно и вас. Дорогие мои любимые Женя Миронов, Чулпан, Фёдор Сергеич, все мои коллеги — российские и зарубежные, все, кто подписал письмо в нашу защиту, кто выступал на митинге, в нашей и мировой — спасибо за честность, за братство, за огромную помощь и поддержку!» — сообщил Серебренников.

Кирилл Серебренников проходит свидетелем по делу о хищении 200 миллионов рублей, выделенных из бюджета на проект по развитию и популяризации современного искусства в 2011—2014 годах. Деньги были выделены автономной некоммерческой организации «Седьмая студия», которая отвечала за реализацию проекта Серебренникова под названием «Платформа». У режиссера дома и в театре прошли обыски.

Данил Бардин
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