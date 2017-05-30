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30 мая 2017
29 мая 2017
Главные новости Челябинской области
15:31  30 мая 2017 0

Смог над Челябинском развеют «в пилотном режиме»

Смог. ММК. Магнитогорск, смог, магнитогорск, цэс
Первыми ощутят эффект новой системы магнитогорцы и челябинцыФото: Илья Московец © URA.RU
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Смог накрыл Челябинск
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Челябинская область станет пилотным регионом по внедрению новой системы управления качеством воздуха. Квоты для предприятий будут рассчитываться на основе сводного тома предельно допустимых выбросов, сообщили «URA.RU» в пресс-службе главы Южного Урала

Как заявил, вернувшись с экологического конгресса в Санкт-Петербурге, Борис Дубровский, решение о новом статусе региона принимается сейчас на федеральном уровне. Сама же инициатива по включению сводных расчетов в природоохранное законодательство вошла в итоговую резолюцию форума. Там же предусмотрено, что на «пилотных» субъектах будет отработан механизм квотирования выбросов для промышленных предприятий.

Эффективность этой работы на Южном Урале, заметил Дубровский, будет зависеть прежде всего от ситуации в Челябинске и Магнитогорске, где проживает значительная часть южноуральцев. О первых результатх работы по новой схеме можно будет судить уже осенью 2017 года.

Алексей Шумов
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