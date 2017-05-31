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31 мая 2017
13:53  31 мая 2017 1

Россиянам запретят дегустировать алкоголь в магазинах

Тимошенко Юлия, водоколонка, куба, ром, алкоголь, алкоголь, ром, капитан морган, captain morgan
На скидки и дегустацию алкогольных напитков вводится табуФото: depositphotos.com © URA.RU

Новый законопроект Госдумы предусматривает запрет на распространение среди населения бесплатного спиртного и установления скидок на него. Это значит, что дегустация алкогольных напитков в магазинах будет категорически запрещена. Впрочем, противником ужесточения законодательства является Минфин.

Законодатели в рамках ужесточения закона предлагают запретить «распространение алкоголя среди населения бесплатно, в том числе в виде подарков». Также они считают необходимым запретить «применение скидок с цены алкогольной продукции любыми способами, в том числе посредством издания купонов и талонов», сообщает портал Life.ru.

Формируя законодательную базу, депутаты ссылаются на утверждение, что негативные последствия употребления алкоголя остаются фактором, угрожающим физическому, психическому и социальному здоровью населения. «Доступная цена алкоголя является одной из причин алкоголизма в России. При этом проводимые торговыми сетями скидочные акции служат дополнительным стимулом приобретения алкогольной продукции», — отмечается в пояснительной записке к документу. пишет «Русская планета».

Минздрав считает, что законопроект соответствует целям и задачам концепции государственной политики по снижению масштабов злоупотребления алкоголем и профилактике алкоголизма среди населения России на период до 2020 года. В Минфине же не согласны с таким подходом коллег и выступают против законопроекта, апеллируя к закону «О рекламе». «Проведение рекламных акций, сопровождающихся раздачей образцов алкогольной продукции, допускается с соблюдением требований, установленных законодательством о рекламе, только в стационарных торговых объектах, в том числе в дегустационных залах таких торговых объектов», — отмечают в ведомстве. Там добавляют, что раздача подарков в виде алкоголя проходит только на специализированных мероприятиях, куда люди целенаправленно приходят для изучения ассортимента алкогольной продукции, и вовлечение новых людей в употребление спиртных напитков не происходит.

Ранее малый бизнес обращался в правительство с просьбой не поддерживать законопроект о запрете скидок на алкоголь, поскольку это может увеличить потребление нелегальной продукции.

Нина Калинина
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