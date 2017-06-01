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Главные новости Пермского края
15:41  01 июня 2017 0

Пермским обманутым дольщикам поможет бывший банкир

Власти обещают помочь тем, кто потерял деньги и не дождался новых квартирФото: Стефан Савелли

Власти Пермского края выбрали человека, который будет искать варианты помощи обманутым дольщиков. О назначении «URA.RU» сообщили в пресс-службе правительства Прикамья.

Новым руководителем «Пермского агентства по ипотечному жилищному кредитованию» (ПАИЖК) назначен Сергей Яремченко, который до последнего времени возглавлял департамент макроэкономики в администрации губернатора. Ранее специалист более десяти лет проработал в банковской сфере.

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«В ближайшее время в рамках поручения главы Прикамья ПАИЖК становится ключевым элементом системы поддержки участников долевого строительства в крае. Соответственно, опыт Яремченко должен помочь сделать систему государственной поддержки более прозрачной и сбалансированной», — цитирует пресс-служба правительства региона и. о. министра строительства и ЖКХ Михаила Сюткина.

ПАИЖК с 2007 специализируется на сопровождении уже выданных ипотечных кредитов. В 2011 году агентство совместно с правительством Прикамья и администрацией Перми разработали систему решения проблемы обманутых дольщиков.

До последнего времени обязанности директора ПАИЖК исполнял Александр Кузнецов. Прежний руководитель Дмитрий Малютин осенью прошлого года уволился, поскольку получил пост первого вице-спикера в Пермской городской думе.

Виктор Дорофеев
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